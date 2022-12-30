Українська економіка пережила найважчий рік за часи Незалежності: як ми вистояли та що далі

Через агресію росії українська економіка зазнала найбільших втрат за часів своєї незалежності.

За універсальним показником — ВВП — найгіршим в економічній історії України був 1994 рік, коли ВВП скоротився на 22,9%, а інфляція складала 401%.

За оцінкою Міністерства економіки, ВВП України у 2022 році скоротився на 32% при відносно помірній інфляції, яка не перевищить 30%.

Навіть з точки зору статистики, це гарний результат, адже масштаби агресії, руйнувань і шкоди, завданих росією, давали підстави для найпохмуріших прогнозів скорочення ВВП на 50% і більше.

Та статистика не відображає справжнього здобутку цього року — адаптивності, гнучкості та некрихкості українського бізнесу. Завдяки енергії опору і виживання ми вистояли і впевнені, що наступного року матимемо зростання економіки.

Енергія взаємопідтримки допомагала вчасно і належно реагувати на всі виклики. Завдяки злагодженій роботі Президента, Прем’єр-міністра і всієї команди Уряду, а також завдяки допомозі західних партнерів вдалось швидко взяти економічну ситуацію під контроль і перелаштувати її відповідно до умов.

Перехід на воєнні рейки

В умовах війни важливим завданням Міністерства економіки стало бронювання працівників підприємств, які забезпечують роботу ключових галузей економіки, виконують мобілізаційні завдання, та забезпечують потреби населення, зокрема гуманітарні, ефективне використання обмежених ресурсів резервного фонду та матеріального резерву, а також створення зеленого коридору для постачання зброї та товарів подвійного призначення, який гарантує при цьому прозорість і підконтрольність цих постачань і дотримання міжнародних зобовʼязань.

Але, крім належного виконання завдань воєнного часу, ми прагнули стабілізувати ситуацію в економіці. У перші тижні війни у це складно було повірити, адже кризові хвилі накочувалися одна за одною.

Зруйнована логістика внутрішньої торгівлі могла перетворитися на глобальну продуктову кризу. У березні ми наочно бачили, як зникали товари з магазинів.

Міністерство економіки в ручному режимі координувало роботу рітейлерів та розв’язувало проблеми логістики. Крок за кроком ми відновили нормальну роботу продовльчих мереж.

Зараз ми ведемо постійну роботу з країнами-партнерами щодо постачання обладнання для відновлення генерації та електропостачання. І переговори ці вже мають результат.

Німецькі партнери нададуть Україні 470 електрогенераторів різної потужності. Світовий банк і уряд Норвегії підписали угоду, у рамках якої Україна отримає 1 мільярд крон для відновлення пошкодженої російськими ракетними обстрілами цивільної інфраструктури.

США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на 13 млн доларів. Це, зокрема, трансформатори, що перемикають блоки та кабелі. І це лише невеликий список.

Також звільнення цього обладнання від мита та ПДВ дозволила наситити внутрішній ринок. Паралельно з цим запроваджуємо програму для населення з обміну старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі, що має привести до зменшення споживання електроенергії в пікові години на 0,7-1,5 ГВт. Вона має запрацювати у січні.

Уряд підставив плече бізнесу

Попри мужність сміливість і небажання коритися обставинам, бізнес закривався. За статистикою, у перші місяці повномасштабної війни близько 47% підприємств припинили або майже припинили роботу.

І в мирний час бізнес — це головний стейкхолдер міністерства економіки, але шкода, заподіяна підприємствам, вимагала швидкої і чіткої відповіді.

Щоб підтримати український бізнес, який постраждав через російську агресію, ми запустили кілька цільових програм підтримки.

Ми адаптували ключову програму підтримки бізнесу – "5-7-9" до потреб, викликаних війною. В умовах війни запрацювало Експортно-Кредитне Агентство, яке застрахувало експорту на 3 млрд грн.

Також ми забезпечили релокацію підприємств з небезпечних районів 788 підприємств. З 1 липня працює програма єРобота, в рамках якої надано 3662 гранти для осіб, які відкриють чи розширять свій бізнес.

Усі профінансовані проєкти у рамках єРобота працевлаштують більше 20 тисяч осіб. Для громадських робіт запрацювала Армія відновлення.

Понад 9 тисяч роботодавців скористалися програмою стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Завдяки ній було працевлаштовано 15,7 тис. громадян.

Незважаючи на війну, ми спрощуємо ведення бізнесу – на декларативний принцип перевели 58 з 84 дозволів, 13 з 35 ліцензій та до 500 інших публічних послуг для бізнесу.

Вперше в історії немає жодних мит та квот на експорт до ЄС. Як результат — експорт до ЄС цього року склав 25,7 млрд доларів, що на 1,4 млрд більше, ніж минулого року. Так само повністю без мит ми експортуємо до Британії та Канади.

Інвестиції та залучення приватного капіталу

На Нью-Йоркській фондовій біржі було презентовано ініціативу з залучення інвестицій Advantage Ukraine — у рамках кампанії, розробленої WPP за підтримки Президента України.

Це одна з подій, які ми організували щоб вже зараз залучати в Україну іноземні інвестиції, які стануть фундаментом майбутньої повоєнної відбудови. Можна чекати перемоги, аби відбудувати країну, але ми почали цей процес уже зараз, аби якомога швидше запустити процес відновлення.

За час, що минув від початку роботи платформи, надійшло більш ніж 500 запитів щодо можливостей інвестування в Україні, а також пропозицій проєктів та торговельної співпраці.

У листопаді Мінекономіки також підписало Меморандум про взаєморозуміння із найбільшою у світі інвестиційною компанією BlackRock.

У межах цієї співпраці Україна отримає консультації щодо розробки спеціальної платформи для залучення у першу чергу приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

Страхування воєнних ризиків – наріжний елемент відновлення інвестицій в Україну в умовах війни – стає реальністю. Агентство Світового Банку MIGA реалізує пілотний проєкт зі страхування в Україні, а американська DFC та британська UKEF вже активували у своєму портфоліо таку послугу.

DFC зробить виняток для України та видаватиме кредити, навіть якщо в українському бізнесі не буде американського інвестора.

Санкційний тиск

Паралельно працюємо і над введенням санкцій проти країни агресора і тих осіб, що фінансують і підтримують війну. 30 серпня рішенням Уряду було створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики, яку я очолила.

За чотири місяці роботи групи РНБО ухвалила, а Президент України ввів в дію санкції проти 3134 фізичних та 1374 юридичних осіб.

Окрім того, підготовлено та рекомендовано подати на розгляд РНБО пропозиції санкцій ще проти більше 6000 осіб. Це представники ВПК росії, влади рф, військового керівництва, банківської сфери, духовенства, пропагандисти, спортсмени та інші.

2023 — рік відновлення української економіки

Економіка України продовжує повноцінно працювати, попри масштабні руйнування. Головне, що бізнес в Україні та світі вірить у перемогу і повоєнну відбудову. Тому 2023 рік для нас — це рік відновлення економіки.

Найголовнішим завданням економічної політики стане інтеграція ветеранів у трудове життя. Ми працюватимемо над тим, щоб ветерани мали усі можливості для гідного життя — відкрити свою справу, знайти роботу чи опанувати новий фах.

Безпосередньо повʼязане з цим завдання – трудова реформа, яка передбачає модернізацію трудового законодавства із урахуванням сучасних потреб працівників і роботодавців, але перш за все – створення ефективної інспекції праці.

Проведена у цьому році мобілізація капіталу на підтримку приватного сектору має проявитися наступного року у фінансуванні проєктів з боку ЄБРР (до 4 млрд доларів), МФК (до 2 млрд доларів), DFC до 4 млрд доларів.

За допомогою страхування воєнних ризиків ми очікуємо також на збільшення приватних інвестицій до України.

Одним з чинників істотного пожвавлення економічної активності стане будівництво, яке буде підтримано програмою масової іпотеки єОселя.

На наступний рік Міністерство економіки України прогнозує ріст ВВП в 2023 році на рівні 3,2%. Першу половину року інфляція буде залишатися високою, але в другому кварталі піде на спад.

Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку. Звичайно, нашою перемогою, у що ми дуже віримо та над чим працюємо.

І розуміємо: саме тоді почнеться не менш складний період — відновлення, зокрема економіки. Аби пришвидшити цей процес, працюємо над повоєнною відбудовою вже зараз, не чекаючи закінчення війни.