Євроінтеграція маркетингу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну разюче вплинуло на підхід до ведення комунікацій і маркетингову стратегію бізнесів.

Компанії почали швидко перебудовувати контент-плани, публічно висловлювати патріотичну позицію та відходити від пострадянських практик просування продуктів і послуг.

За 10 місяців великої війни тренди маркетингу суттєво змінилися і тепер дедалі більше зосереджуються на європейських цінностях.

Вплив війни на український маркетинг

Після 24 лютого звичні та зручні механіки роботи з аудиторією зникли в одну мить. Люди думали лише про те, як зберегти своє життя та життя своїх рідних і цікавилися не товарами компаній, а інструкціями про "тривожну валізку" та маршрутами для евакуації.

Війна стала серйозним викликом для брендів і змусила маркетологів замислитися про тон комунікації та його відповідність новим реаліям.

Перші тижні після повномасштабного вторгнення були сповнені тривоги та страху, однак уже за кілька місяців українські компанії стали множити різні підходи до серця клієнта.

У квітні 2022 року Мінцифра спільно з Офісом Президента та урядом запустила проєкт "Сміливість: бути Україною". Головна ідея — зроби так, щоб увесь світ знав: Україна — це держава, де живуть сміливі люди, сміливі ідеї, сміливі бізнеси, у які можна сміливо інвестувати.

Шалено популярним тоді став ситуативний маркетинг, як-от круасани "Джонсонюк" в одній з київських кав’ярень або ж молочна продукція від "Галичини", яка стала і Полтавщиною, і Донбасом, і усіма іншими регіонами країни. Такий підхід показав брендам високі результати та сприяв і конверсії, і піару.

Бізнеси й далі продовжують гуртуватися, так виникають найрізноманітніші партнерства та колаборації з конкурентами, українськими митцями, зірками, фондами й брендами.

Разом підприємці збирають кошти на ЗСУ, забезпечують гуманітарною допомогою населення прифронтових областей тощо.

Українські бренди гуртувалися, рекламували одне одного та підтримували бойовий дух народу креативними кампаніями. Сьогодні українці — це бренд, який відображає все: компанії, людей і навіть тварин (наш пес Патрон зараз відомий на весь світ!).

Новий маркетинг — це маркетинг України, що базується на двох головних принципах: бути для людей і про людей.

Про різницю між "старим" та "новим" маркетингом

Маркетолог не може вигадати причину для покупки, однак може змінити меседж, який отримує потенційний клієнт на ринку. Що це означає?

Згадаємо рекламний слоган популярних в Радянському Союзі годинників. На плакаті 1923 року були написані рядки Володимира Маяковського: "Человек — только с часами. Часы только Мозера. Мозер только у ГУМа". Люди сприймали ці слова як беззаперечний факт. Якщо їм звідусіль кажуть, що якісні годинники — лише Мозер, значить усі інші — підробки, які носять найбідніші.

Проблема "старого" маркетингу полягає в підході до аудиторії з домінантної позиції в наказному тоні. Це комунікація про відсутність вибору та повне нерозуміння потреб ЦА, яка мала успіх ще десятки років після розвалу СРСР, бо всі так звикли.

Маркетологи стверджували, що цей продукт класний, але не пояснювали, чому саме. Такий підхід досі перегукується з відомою нам методикою "впарювання", коли бізнес намагається просто продати заради особистої вигоди.

Однак нині це вже антитренд, до якого всі ставляться з негативом і виступають проти його монетизації.

В основу "нового" маркетингу заклали індивідуальні потреби різного класу клієнтів і свободу обирати те, що відповідає потребам цільової аудиторії. Захід приніс нам поняття "продуктова матриця" — продукти компанії, що враховують потреби покупця на кожному етапі воронки продажів.

Вона не пропонує один ультимативний варіант, а обробляє справжнє бажання і завдяки різноманіттю товарів пропонує для людини ідеальне рішення. Таким чином клієнт сприймається не як об’єкт з грошима, а особистість з емоціями, почуттями, прагненням обрати для себе найкраще.

Дієві інструменти маркетингу та тренди, які вже не працюють

У вересні Всеукраїнська рекламна коаліція спільно з дослідницькою компанією Factum Group опублікувала дослідження "Тенденції 2022 в управлінні маркетинговими комунікаціями". Згідно з результатами, за останні півроку в маркетингу з’явилося 8 основних трендів:

доречність і продуманість комунікацій;

розвиток українських подкастів / україномовних блогерів;

поєднання суспільно важливих тем і маркетингових комунікацій;

розвиток Digital і TikTok зокрема;

підтримка людей та економіки країни;

партнерства та нові колаборації;

чесність і простота;

"національна екологічність" і відповідальність.

Окрім цього, в новому світі споживання інформації зростає потреба в перегляді відеоконтенту.

За прогнозами Visual Networking Index, трафік потокового відео складатиме 82% від загального трафіку. Статистика каже, що 75% користувачів з більшою ймовірністю приєднається до спільноти бренду, якщо на його сторінці є відео.

Нині компанії вкладають чималий грошовий ресурс у просування товарів, підвищення рентабельності інвестицій, кількість залучених користувачів і впізнаваність бренду. Використовують бізнеси й безкоштовні формати привернення уваги, наприклад, Reels з інструкціями, оглядами та новинами.

Одним із кращих інструментів для оптимізації роботи соцмереж залишаються чат-боти. За даними 2021 року, 70% людей віком від 18 до 55 років хоча б раз користувалися чат-ботом, ще 25% робили це постійно.

Зважаючи на цифри минулого року Instagram спільно з компанією ManyСhat запустив багатофункціональний чат-бот для бізнес-акаунтів.

Та інструменти маркетингу — це лише фактори, які допомагають вибудовувати процеси. Набагато ціннішим сьогодні є підхід до побудови комунікації з клієнтами.

У цьому сенсі тренд нині один — створення справжньої демократії, екологічність продажів та істинні бажання цільової аудиторії продукту чи послуги.

Не менш важливим є здатність бізнесу адаптовуватись до змін і швидко закривати потреби. Наприклад, цієї осені внаслідок ракетних ударів з боку Росії сильно постраждала критична інфраструктура й енергосистема, тож в усіх областях впровадили планові відключення світла.

Відсутність електрики сильно вплинула на продуктивність людей, які працюють віддалено, тож тисячі українців почали орендувати офіси або ж місця в коворкінгах.

Креативні та відповідальні підприємці миттєво зреагували й почали працювати на генераторах і старлінках, чим задовольнили попит цільової аудиторії та навіть збільшили кількість бронювань.

Три поради, які допоможуть осучаснити ваш маркетинг

Порада №1. Проаналізуйте свій продукт і оцініть його якість. Подумайте, чи повністю він закриває потребу вашої ЦА.

Перегляньте воронку продажів і зверніть увагу на те, як ви контактуєте з клієнтом та чи надаєте йому необхідну підтримку у виборі.

Порада №2. Визначіть велику мету свого бізнесу та сформулюйте її максимально просто. Пам’ятайте, головний меседж має бути близьким і зрозумілим вашому сегменту потенційних клієнтів.

Порада №3. Орієнтуйтеся на швидкі зміни ринку. Щоб завжди бути в тренді, формуйте в собі надивленість і постійно вивчайте нові кейси й інструменти.