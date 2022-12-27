Яким буде курс гривні у 2023 році

Питання, яким буде курс гривні в наступному році, є важливим для бізнесу, громадян та держави в цілому.

НБУ традиційно не надає своїх прогнозів, щоб не викривлювати курсові очікування. Разом з тим пропоную звернути увагу на думки багатьох експертів та прогнози авторитетних міжнародних та українських фінансових інституцій.

Їхні оцінки щодо курсу гривні дуже подібні: в короткостроковій перспективі (3-6 місяців) готівковий курс, якщо і коливатиметься, то незначно від сьогоднішніх показників.

Щодо офіційного курсу, то НБУ неодноразово заявляв, що наразі немає причин для його девальвації. Я також є прихильником цієї думки.

Як почувається валютний ринок?

Ситуація на валютному ринку залишається відносно стабільною та контрольованою, що є неабияким досягненням, ураховуючи, що ми вже більше 10 місяців перебуваємо у стані повномасштабної війни.

Готівковий курс гривні навіть перестав реагувати на ракетні обстріли країни-терориста. Спред між курсом у готівковому та безготівковому сегментах валютного ринку звузився та залишається стабільним упродовж останніх двох місяців (у межах близько 10%).

Цьому не в останню чергу посприяли кроки НБУ: збільшення ліміту на купівлю валюти під депозит одразу до еквіваленту 100 тис. грн та введення безлімітного депозиту, який дозволяє населенню фактично безкоштовно застрахувати гривневі кошти від зміни офіційного курсу.

Безготівковий валютний ринок справді поки не є збалансованим. Національний банк вимушений продавати валюту для того, щоб задовольнити, зокрема, попит оборонного сектору, бізнесу та громадян, який не покривається надходженнями валюти від того ж експорту.

Але інтервенції НБУ з продажу валюти знижувалися упродовж останніх двох місяців – до 1,6 млрд дол. США у листопаді.

Для порівняння, у червні вони сягали майже 4 млрд дол. США. Зменшення чистого продажу валюти – це однозначно позитивний тренд. Переломним моментом для переходу до нього стала корекція офіційного курсу НБУ та застосування додаткових заходів для захисту ринку.

На початку грудня обсяг інтервенцій НБУ з продажу валюти збільшився, але така динаміка не стала сюрпризом. Це пов'язано з традиційним сезонним чинником – наприкінці року активізуються державні видатки – та не є загрозливим трендом.

Ще однією важливою перемогою України на фінансовому фронті цього року є зростання міжнародних резервів. Завдяки значній та ритмічній міжнародній фінансовій підтримці резерви на початок грудня збільшилися до майже 28 млрд дол. США і навіть перевищили довоєнний рівень.

Такий обсяг резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

Що, крім міжнародної допомоги та заходів НБУ, впливало на валютний ринок?

Важливим фактором, який посприяв стабілізації валютного курсу, є зменшення обсягів емісійного фінансування дефіциту державного бюджету (до 25-30 млрд грн на місяць з піку в 100 млрд грн в червні цього року).

Не менш значимими є також заяви уряду про плани профінансувати дефіцит бюджету в наступному році без застосування "друку коштів" для цих цілей. Сподіваюся, так і буде. Це мінімізує ризики та посилить стійкість української економіки.

Друге – Україна разом з партнерами змогла продовжити роботу зернового коридору ще на 120 днів в середині листопада. Надходження експортної виручки від АПК позитивно впливає на валютний ринок.

Сподіваюся, в наступному році ми зможемо розширити експорт морським шляхом і для інших видів продукції. Згідно з офіційним жовтневим прогнозом НБУ, експорт товарів та послуг у 2022 році очікується на рівні 57,3 млрд дол США, що майже на 30% менше, ніж у 2021 році, при тому що експортні шляхи зараз дуже обмежені.

Прогнозується, що у 2023 році експорт незначно зросте (на 2% порівняно з 2022 до 58,5 млрд дол. США). Чим більше експортуємо – тим краще гривні.

Третє – Мінфін поступово підвищує ставки за ОВДП. Це означає зростання привабливості гривневих активів, що дуже важливо, щоб громадяни та бізнес могли захищати свої гривневі кошти в цих складних умовах.

Підвищення ставок Мінфіном – це також додатковий стимул для банків активніше підіймати депозитні ставки. Збільшення привабливих інструментів для заощаджень в гривні дозволяє зменшити попит на готівковому валютному ринку.

Зрозуміло, що є фактори, які негативно позначаються на стані валютного ринку. У тому числі це вплив на очікування економічних агентів енергетичного терору з боку росії, який призвів до зростання витрат на логістику і ведення бізнесу.

Але, на мою думку, ми зможемо гідно їх побороти, і позитивних чинників у наступному році для валютного ринку, для гривні буде більше, ніж негативних.

Важливим фактором для гривні є професійність дій та досвід роботи НБУ в кризових умовах. Попри всі виклики повномасштабної війни та спроби країни-терориста розбалансувати ситуацію, на валютному ринку вона є стійкою, а послаблення курсу гривні, погодьтеся, є значно меншим, ніж можна було б уявити ще навесні.

Позитиву додає очікування суттєвої міжнародної допомоги і в наступному році. Старт нової моніторингової програми з МВФ, плани України з досягнення програми з фінансуванням з Фондом, домовленості вищого політичного керівництва країни з нашими міжнародними партнерами…

Все це зменшує ризики неритмічності зовнішнього фінансування та його недостатніх обсягів, а відповідно знижує ризики для гривні.

Сьогодні, на мою думку, кожен українець розуміє, що наступний рік буде не простим. Але водночас я переконаний, що Україна переможе, і нам вдасться зберегти стійкість фінансового сектору.