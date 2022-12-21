Роль креативних індустрій в економіці післявоєнної України

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

За даними ООН (2018), креативні індустрії відповідали за створення більш ніж 6% світового ВВП, в ЄС-27 на них припадало від 7 до 10% доданої вартості (залежно від включених індустрій), США – 11%, в інших країнах від 2% до 12%.

При цьому внесок креативних індустрій в економіки країн зростає з кожним роком. Наприклад, у США частка КІ у ВВП вже є співставною із переробною промисловістю (11,5% ВВП).

Архітектура, дизайн (продуктовий, інтер’єру), фільми, анімація, відео, фото, ремесла, видавнича справа, музика, реклама, ТВ, радіо, виконавче, образотворче мистецтво, бібліотеки, музеї, розробка ігор і додатків, мода, кулінарія, культурний туризм, відповідна освіта — як правило, ці сфери підпадають під визначення КІ. Однак якоїсь уніфікованої і загальноприйнятої у світі класифікації не має.

В цілому, це види діяльності із високою доданою вартістю, які базуються на широкому використанні знань, технологій, творчості, інтелекту, інновацій, створення унікальних продуктів і відповідно застосування авторського права.

В Україні до війни (2018 р.) цей сектор оцінювався у 4 % ВВП у вузькому розумінні (вся креативна економіка — 7,5% ВВП). Кількість зайнятих оцінювалась у 0,35 млн осіб, і, до речі, це був один з небагатьох секторів економіки, в якому кількість робочих місць за останні роки збільшувалась.

Водночас, розвиток КІ характеризувався значними диспропорціями. Найбільшу частину у прирості доданої вартості та зайнятості забезпечував аутсорсинг в IT-секторі (ігри, мобільні і комп’ютерні додатки, програми), тоді як інші види діяльності, мали не такі вражаючі результати.

Важливим фактом є те, що по креативній індустрії завдала серйозного удару не тільки повномасштабна війна, значна частина сектору зазнали серйозних обмежень і перепонів у роботі вже третій рік, після запровадження карантину.

Додаткові проблеми, спричинені війною (на середину літа – дані з Плану відновлення):

37% працівників у сфері креативних індустрій втратили роботу або не отримують зарплату під час війни.

39% креативних бізнесів відзначають зменшення/зникнення замовлень і продажів.

У чверті креативних бізнесів падіння оборотів становить понад 90%.

20% представників креативних індустрій виїхали за кордон через війну.

У Плані відновлення України креативним індустріям присвячено окрему главу у розділі "Культура та інформаційна політика".

Зазначу, що розділ було опрацьовано якісно із деталізацією заходів з впровадження політики і конкретними проєктами.

Передбачається, що реалізація плану забезпечить збереження і розвиток робочих місць у сфері креативних індустрій (до кінця 2022 року – 220 тисяч офіційно зайнятих, до кінця 2025 року – 380 тис., до кінця 2032 року – 600 тис.).

Основні напрями на коротко- і середньострокову перспективу:

1. Відновлення і збільшення фінансування Українського культурного фонду, просування культурного продукту для промоції України за кордоном (до кінця 2025 року).

2. Навчання представників креативних індустрій компетенцій роботи на міжнародному ринку (продажі на міжнародних онлайн-маркетплейсах, користування міжнародними платіжними системами, логістика між країнами, захист авторських прав тощо).

3. Комунікація та поширення ініціативи Spend with Ukraine, що заохочує іноземців купувати українські товари та послуги; заохочення українських брендів до реєстрації на платформі.

4. Надання грантів на виготовлення музичних відеокліпів.

5. Підтримка креативних фахівців, які повернулися в Україну чи відновлюють діяльність після війни (на 2023-2025 рр., підтримано 20000 працівників у сфері креативних індустрій (їм компенсовано зарплати з розрахунку 10000 грн щомісяця протягом 6 місяців).

6. Грантова програма підтримки виробничої та експортної спроможності креативних індустрій (на 2023-2025 рр., кошти на закупівлю сировини та обладнання, логістику, відправку замовлень Україною та за кордон, релокацію, витрати на маркетинг, комунікації, діджитал, ІТ-підтримку).

7. Запуск Національного офісу розвитку креативних індустрій як основного провайдера державної підтримки для креативного бізнесу та інноваційного розвитку креативних індустрій (протягом 2023-2025 рр.).

8. Підтримка реалізації проєктів у сфері культури та креативних індустрій через УКФ (у 2023-2025 рр.) на грантових засадах з метою:

підтримки відновлення діяльності суб’єктів господарської діяльності в сфері культури та креативних індустрій;

підтримки відновлення вироблення інноваційного культурного продукту;

підтримки індивідуальних митців;

підтримки міжнародного співробітництва у сфері культури та креативних індустрій.

9. Підтримка креативних хабів.

10. Підтримка кроссекторальних проєктів у сфері креативних індустрій:

колаборації між різними секторами креативних індустрій (крафти+дизайн, дизайн+ІТ тощо);

обмін досвідом між представниками різних секторів креативних індустрій;

сталі платформи й майданчики кроссекторальної співпраці у сфері креативних індустрій.

11. Стимулювання відкриття офісів міжнародних компаній Apple, Spotify, YouTube в Україні для кращого просування і представлення українського креативного контенту на цих платформах. Механізм реалізації проекту — політична медіація.

На довгострокову перспективу (2026-2032 роки):

1. Запуск програми "Креативний рюкзак", у межах якої школярі подорожують Україною та знайомляться із сучасними креативними практиками та професіями (державне фінансування для поїздок школярів українськими містами і їх знайомства з креативним досвідом (екскурсії, воркшопи, тренінги VR/AR, 3D друк, кіношколи, моделювання одягу тощо).

2. Вдосконалення освіти у сфері креативних індустрій:

надання практичних навчальних послуг щодо продажу на міжнародних маркетплейсах, захисту прав інтелектуальної власності тощо;

встановлення нових зв'язків, партнерств, програм обміну з іноземними університетами в креативних індустріях;

грантова програма для розробки освітніх продуктів у КІ (зокрема програм неформальної освіти), підтримки розробки проектів професійних та освітніх стандартів.

3. Підтримка розвитку креативних індустрій шляхом їх зниження податкового навантаження: