Як медіація допомагає порозумітися із контрагентами під час війни

Ще на початку війни Торгово-промислова палата України визнала військову агресію форс-мажорною обставиною у бізнес-процесах.

Та це не означає, що посилання на форс-мажор автоматично звільняє одну із сторін від відповідальності за невиконання зобов’язань.

У більшості випадків актуальна судова практика свідчить, що наявність форс-мажору необхідно доводити в кожній конкретній ситуації.

Зокрема, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду зазначає про це в постанові від 25 січня 2022 року у справі №904/3886/21.

У документі сказано, що сторона, яка посилається на конкретні обставини має довести, що вони є форс-мажорними саме для конкретного випадку.

Також необхідно довести їх невідворотність та надзвичайність. Водночас форс-мажор не має преюдиційного – заздалегідь встановленого, характеру.

Якщо ваші контрагенти не виконують договір, посилаючись на воєнний стан як на форс-мажор – вони мають довести, що саме внаслідок війни не могли виконати зобов’язання.

В іншому випадку ви маєте право подати на них до суду, змусити виконати умови контракту або стягнути компенсацію за їх порушення.

Навесні юристи прогнозували численні судові спори між колишніми контрагентами – так і сталося. Судова система перевантажена, адже частина судів не функціонують.

Там, де суди працюють, виникла кадрова проблема. Певна кількість суддів та працівників суду не виконують своїх обов'язків: жінки виїхали разом із родинами у безпечні регіони, чоловіки пішли до лав ЗСУ.

На відносно мирних територіях судовим органам доводиться працювати з перервами на повітряні тривоги, відключення електроенергії.

За таких умов в нагоді стає медіація як чи не єдиний ефективний спосіб вирішення конфліктів у бізнесі (і не тільки).

Як медіація допомагає вирішувати бізнес-конфлікти

Нагадаю, що медіація – це позасудове врегулювання спору за допомогою спеціаліста-медіатора. Верховна Рада прийняла закон "Про медіацію" вже рік тому, тепер ця діяльність офіційно врегульована, а інтереси сторін захищені законодавством.

Як працює медіація? Ось кейс з нашої практики.

Перед війною компанія N винайняла офісне приміщення та підписала договір оренди на рік. Після початку воєнної агресії всі працівники компанії, що працювали в цьому офісі, перейшли на віддалену роботу.

Офіс фактично не використовувався, компанія не мала змогу сплачувала оренду. Тож власнику приміщення запропонували домовитись про розстрочку платежу, посилаючись на форс-мажор.

Але орендодавець не погодився. Він вказав на те, що в місті не ведуться бойові дії, тож жодних форс-мажорних обставин у цьому випадку немає, тому вимагав від компанії негайного виконання договору.

Перемовини зайшли в глухий кут. Домовитися добровільно не виходило, а витрачати час та гроші на судову тяганину було недоцільно.

За таких обставин компанія N запропонувала звернутися до сертифікованого медіатора, який виступив незалежним арбітром між сторонами конфлікту.

Він слідкував, щоб перемовини сторін не перетворювалися на суцільний конфлікт та спрямовував їх у продуктивне русло.

Отже, під час переговорів з'ясувалось, що:

орендодавцю потрібні кошти, щоб терміново погасити борг перед контрагентом. У разі непогашення боргу на нього чекали серйозні штрафні санкції. За оренду його інших приміщень багато хто також не оплачував, тому питання потрібно було дуже швидко вирішувати;

N на той час не могла розрахуватися, бо не мала вільних коштів. Офісом дійсно не користувалася, бізнес був перекваліфікований під виробництво на пошиття термобілизни для військових.

Якраз був укладений контракт із державною компанією на велику партію товару. Всі вільні кошти було вкладено у виробництво, на прибуток очікували через три місяці, і тільки тоді могли вже розраховуватись за оренду. На складі мали кілька партій готової продукції, яку нашили наперед.

В результаті переговорів і консультацій з контрагентом орендодавця з'ясувалось, що цей він не проти отримати від орендодавця оплату не грошима, а продукцією, яку виробляв орендар.

Орендодавець погодився зробити хорошу знижку за оренду до закінчення воєнного стану якщо орендар — компанія N — протягом двох днів організує передачу товару контрагенту в рахунок погашення його боргу.

Товар передали у визначений строк, борг погасили, знижку на оренду затвердили, підписали додаткову угоду до договору оренди з відстрочкою платежів на три місяці.

Так за допомогою роботи медіатора сторонам вдалося знайти компроміс та досягти результату, який влаштував всіх.

Переваги медіації як способу позасудового вирішення спорів

Отже, у вищезгаданій ситуації сторони дійшли згоди. Зважаючи на досвід вирішення медіаторами нашого об'єднання інших спорів, можемо стверджувати, що процедура має суттєві переваги, порівняно з іншими шляхами врегулювання конфліктів:

за допомогою медіації можна вирішувати будь-які спори: цивільні, господарські, сімейні, трудові та інші, обмежень немає;

залучити медіатора можна на будь-якій стадії конфлікту – до звернення до суду, замість судового розгляду або під час нього та навіть на стадії виконання судового рішення;

медіатор – це незалежний спеціаліст. Він дотримується нейтралітету та робить все, щоб інтереси обох сторін були дотримані. Як неупереджений арбітр він зберігає баланс між опонентами та не дає їм "тягнути ковдру на себе";

все, що відбувається під час медіації – конфіденційно. За розголошення такої інформації медіатор несе відповідальність.

Також він не може бути допитаний як свідок щодо тих відомостей, які стали йому відомі під час врегулювання вашого спору;

медіація – це вигідніше, ніж йти до суду. Під час судового процесу ніхто не гарантує вам бажаний результат. Ви можете витратити багато ресурсів та отримати рішення не на вашу користь.

До того ж, рішення суду буває важко виконати, а іноді й неможливо. Натомість медіатор допомагає досягти прогнозованого результату, який влаштує обидві сторони;

за результатами медіації сторони закріплюють свої домовленості письмово та підписують відповідну угоду.

У багатьох виникає питання: якщо не виконуються умови договору, то де гарантія, що сторони дотримуватимуться нових домовленостей?

У цьому основна перевага медіації – опоненти отримують рішення, яке влаштовує всіх. Тому їм немає сенсу порушувати згоду, що була досягнута під час медіації.

Важливо також пам’ятати: якщо ж одна зі сторін припускається порушень, ніхто не заважає притягнути її до відповідальності через суд або запустити новий процес медіації.