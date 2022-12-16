Як міжнародні організації дають воду постраждалим містам

Під час війни першочерговим завданням перед водопостачальними підприємствами і Асоціацією "Укрводоканалекологія" стало за будь-яких умов забезпечити населення питною водою, а також оперативно відновлювати водопостачання та водовідведення у населених пунктах зі зруйнованою інфраструктурою.

Особливо складно було тим водоканалам, що знаходились у зоні активних бойових дій: Харків, Чернігів, Миколаїв, Суми, в тому числі у передмістях Києва – Ірпені, Бучі, Бородянці.

Для допомоги водоканалам та координації дій Асоціація активно взялася за налагодженням зв’язків з міжнародними партнерами, гуманітарними та благодійними місіями.

Адже ефективно відновлювати роботу водопостачальних підприємств в умовах війни було б неможливо без підтримки потужних міжнародних організацій, в першу чергу, таких як ЮНІСЕФ та МКЧХ.

Для оперативної комунікації та зміцнення координації між водоканалами та донорськими організаціями була створена Група по управлінню та інформації (СУІ УВкЕ).

Завдяки цьому полегшуються процеси взаємодії та прискорюється терміновий ремонт систем водопостачання та каналізації, пошкоджених в результаті бойових дій.

Група забезпечує систематичний збір інформації про пошкодження інфраструктури водоканалів, визначає пріоритети у наданні допомоги, розробляє комплексні проєкти, які можуть бути профінансовані партнерами, контролює виконання робіт тощо.

МКЧХ – один з перших, хто прийшов на допомогу

Найбільше була налагоджена співпраця з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Організація з 2014 року співпрацює з українськими комунальними службами, надає допомогу у забезпеченні населення питною водою.

За час війни вони допомогли понад 8 мільйонам людей по всій країні. МКЧХ працює з півсотнею комунальних підприємств і адміністрацій задля відновлення централізованих систем водопостачання та водовідведення: постачає реагенти та матеріали, допомагає у відбудові інфраструктури, забезпечує населення питною водою.

У східні регіони постачає бутильовану воду та ємності для зберігання води. З Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (ICRC) у нас підписаний меморандум взаємодії.

Найбільша робота була проведена в Ірпені. Після оцінки стану водопровідної інфраструктури ми розглянули можливі шляхи забезпечення міста водою. І обрали варіант побудови водогону від Києва до Ірпеня.

Асоціація "Укрводоканалекологія" почала шукати виконавців та фінансування для проведення робіт. Від "Ірпіньводоканалу" було подано листи на ЮНІСЕФ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста із запитом на фінансування, і буквально за 3 дні МКЧХ ухвалив позитивне рішення і розпочав виділення коштів.

Завдяки такій оперативності за рекордні 18 днів було прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю по 7 км, які з’єднали водопровідну систему Києва та Ірпеня. Централізоване водопостачання у місті було відновлено.

За рахунок МКЧХ також було замінено частину водопровідної мережі, пошкодженої в результаті авіаударів, у Бородянці та виконано інші роботи на водопровідно-каналізаційних об’єктах.

КП "Гостомельводотеплопостачання" відправило запит до МКЧХ на фінансову допомогу на відновлення пошкоджених об’єктів водопостачання та водовідведення: фінансування закупівлі необхідного обладнання, фінансування робіт з прокладання мережі водопостачання від мереж ПрАТ АК "Київводоканал" до с. Горенка та с. Гостомель.

WASH кластер UNICEF - об’єднуюча ланка для ефективної співпраці з донорськими організаціями

Асоціація "Укрводоканалекологія" також тісно співпрацює с ЮНІСЕФ. Ця організація від імені ООН створила і курує WASH кластер, спрямований саме на роботу з водоканалами.

Зараз ми збираємо єдину базу потреб водоканалів, які виникають внаслідок війни. Після оцінки потреб будуть запропоновані різні механізми фінансування, в тому числі через міжнародні фінансові організації.

ЮНІСЕФ оперативно надає допомогу водоканалам, які мають нагальні проблеми, і водночас розглядає довготривалі проєкти.

Щоб підтримати містян та забезпечити роботу підприємств критичної інфраструктури у Миколаєві, де з початку квітня немає придатної для пиття води, ЮНІСЕФ встановлює у місті водоочисні станції.

Загалом із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3,5 млн людей, надаючи водоканалам реагенти та обладнання для очищення води.

Також через партнерські організації на місцях ЮНІСЕФ регулярно доставляє бутильовану воду в центри для вимушених переселенців та на критично важливі обʼєкти інфраструктури.

Нещодавно між Асоціацією "Укрводоканалекологія" і UNICEF був підписаний меморандум про порозуміння. Це допоможе пришвидшити роботу з водоканалами і надавати їм допомогу більш ефективно.

Меморандум має не просто декларативний характер, а і вагому практичну цінність, адже зобов’язує UNICEF протягом наступного року надавати допомогу водопостачальним підприємствам України, підтримувати здійснення заходів щодо покращення доступу до безпечної води для населення, прискорювати терміновий ремонт систем водопостачання та каналізації, пошкоджених внаслідок бойових дій.

WASH кластер UNICEF є об’єднуючою ланкою, через яку можна зручно і більш ефективно співпрацювати з донорами, кожен з яких має свою специфіку.

Ми зможемо зміцнити координацію дій та забезпечити систематичний збір інформації від водопостачальних підприємств, її аналіз та моніторинг поточних проєктів.

Сподіваємось також на спрощення деяких процедур, що дозволить надавати допомогу водоканалам швидше і без затримок.

Міжнародна Організація з Міграції та інші партнери

Також Асоціація "Укрводоканалекологія" підписала меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з Міжнародною Організацією з Міграції. МОМ присутня в Україні ще з 90-х років.

Починаючи з 2014 року вона надавала гуманітарну допомогу водопостачальним підприємствам на сході країни, і наразі виділяє кошти на відновлення водоканалів, постраждалих в результаті російської агресії.

До сфери роботи організації входить допомога внутрішньо переміщеним особам та іншим людям, що постраждали внаслідок війни в Україні.

Порядок співпраці включає надання гуманітарної допомоги, послуг водопостачання та санітарії, обладнання і витратних матеріалів для відповідних послуг, впровадженням тимчасових та постійних рішень щодо притулків та житла.

Та МКЧХ, ЮНІСЕФ та МОМ – не єдині наші партнери. Ми також отримуємо допомогу від організації Save the Children, Швейцарської гуманітарної місії, підписаний меморандум з швейцарською компанією Feralco Group.

Асоціація "Укрводоканалекологія" увійшла до складу Європейської федерації Асоціацій, а також підтримує дружні зв’язки з Асоціаціями Польщі, Латвії та Литви, з потужною німецькою Асоціацією German Water Partnership (GWP), з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Матеріальну та фінансову підтримку надає комунальне об’єднання Німеччини Verband Kommunaler Unternehmen (VKU).

Попереду дуже багато роботи на деокупованих територіях

Після деокупації наших міст ми бачимо численні руйнування, зокрема і водопровідно-каналізаційної інфраструктури.

Навіть якщо обладнання не було знищене під час бойових дій, воно розкрадається російськими солдатами. Ми ще працюємо над відновленням об’єктів у Харківській області, на черзі – Херсон.

Невдовзі після деокупації Херсона СУІ УВкЕ та представники бізнесу відвідали "Херсонводоканал", оглянули масштаб руйнувань і провели низку зустрічей з представниками Червоного Хреста, щоб окреслити напрямки подальшої роботи.

Працівники водоканалу вже зараз роблять все для того, щоб відновити критично важливі об’єкти.

Через приліт ворожої ракети постраждала ремонтна техніка підприємства, крім того, російські солдати під час відступу вкрали більшість оргтехніки: комп’ютери, сервери, а також вцілілі авто: екскаватори, самоскиди, аварійні машини.

Тож зараз ми займаємося в першу чергу доставкою генераторів, спецтехніки та матеріалів для відновлення мереж. Але ситуація у Херсоні нестабільна, навіть після деокупації росіяни продовжують руйнувати водопровідні та каналізаційні об’єкти, регулярно обстрілюючи місто.

Також найближчим часом допомога планується для Миколаєва, адже водопроводи були критично пошкоджені через використання солоної води. Тому місту необхідний великий проєкт з реконструкції водопровідної та каналізаційної системи, який буде фінансуватися за кошти донорів.

Але не забуваємо і про загальну стратегію розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України.

Ми вже давно говорили про необхідність напрацювання такої стратегії, яка мала бути розроблена за фінансування Світового банку.

За результатами проведеного Мінрегіоном конкурсу, організація, що займатиметься розробкою, мала бути оголошена якраз перед початком війни. Наразі робота над стратегією відновлена з урахуванням нових реалій і потреб, які виникли у водоканалів у зв’язку з війною.

За рахунок коштів Світового Банку іде процес оцінки всіх пошкоджених об’єктів, після завершення оцінки буде розроблений план по відновленню водоканалів, і на підставі цього плану — нова стратегія, яка буде фінансуватися за попередньою згодою коштами ЮНІСЕФ.

Як уникнути ризиків під час відключень електроенергії

Та навіть у містах, що не знаходились в окупації, відключення електропостачання несе великі ризики для водопровідно-каналізаційної системи.

Найбільший ризик – це порушення роботи каналізаційних очисних споруд. Вже маємо такий приклад у місті Вознесенськ, що на Миколаївщині.

Там під час масованої ракетної атаки 23 листопада сталося аварійне відключення електропостачання на комплексі "Біологічних очисних споруд", внаслідок чого виникла загроза загибелі бактерій активного мулу через відсутність подачі кисню в аеротенках.

Загибель активного мулу могла б зупинити процес біологічного очищення стічних вод, що призвело б до забруднення річки Південний Буг. Це суттєва загроза для довкілля.

Частково убезпечити каналізаційні споруди від аварійних зупинок допоможе забезпечення їх резервним живленням – потужними дизель-генераторами. Пошук та закупівля таких генераторів за допомогою партнерів та донорів – один з напрямків роботи Асоціації.

Загалом відсутність води в централізованій системі водопостачання значно погіршує санітарно-побутові умови проживання в багатоквартирному будинку.

Лише на змивання туалету необхідні суттєві обсяги води, не кажучи вже про інші санітарно-гігієнічні потреби мешканців. Тому водоканали також повинні мати автономні джерела живлення на водопровідних станціях, ємності для збереження запасів води та автотранспорт для її розвезення тощо.

Задача Асоціації – передбачати всі ці ризики, щоб мінімізувати негативні наслідки від можливих відключень електропостачання.

Разом з нашими партнерами ми продовжуємо сприяти якнайшвидшому відновленню водопостачання для мешканців, а потім поступово займатися реконструкцією зруйнованих об’єктів.

І тут ми не обійдемося без допомоги та підтримки, тож продовжуємо укріплювати партнерські стосунки зі старими друзями і водночас розширювати спектр співпраці з новими партнерами. І ми бачимо, що все більше міжнародних організацій готові нам допомагати, нас підтримує практично весь світ.

Віримо, що об’єднавши зусилля, ми зможемо повернути воду у домівки всіх українців та забезпечити належний рівень послуг.