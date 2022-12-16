Генератори, каністри з пальним і чай: як "Фрегат" відновлює інтернет у блекаут

Хочу поділитись нашим кейсом, як адаптуватись до нової реальності та побудувати 30 пунктів інтернет-незламності у 18 містах країни за 2 тижні:

1) Інтернет залишається "в строю" до 6 годин без світла

Ще до блекауту ми провели аналіз відключень усього обладнання, які сталися внаслідок "віялових вимкнень". На основі цих даних відпрацювали бази обліку та виявили найбільш вразливі місця у роботі мережі.

Встановили додаткові акумуляторні батареї на вузлах передавання даних та джерела безперебійного живлення на критичних вузлах розподільчої мережі.

Наші специ відправились чергувати на агрегаційні вузли цілодобово , аби в разі потреби забезпечувати стабільне енергоживлення для обладнання за допомогою генераторів.

Фрегат

Там, де не було можливості встановити генератор, ми нарощували час автономної роботи за рахунок встановлення додаткових акумуляторних батарей.

Фрегат

2) 24/7 тримаємо обладнання на резервному живленні



Коли стався перший блекауи, він , звичайно, вдарив і по якості надання інтернету.

Бо знеструмлення серверних та вузлових точок призвело до відключення від мережі цілих масивів та бізнес-сегментів.

Тому вся команда "Фрегат", монтажники, електрики, зв’язківці, оператори, топ-менеджери, вийшли на цілодобовий графік - підносити акумулятори, мережеві фільтри та тонни пального для резервного живлення десятків серверних і тисячі вузлових точок.

Разом із цим "вибивають" можливість потрапити до будинків, пояснюють, чому генератор "занадто шумить" і вислуховують "чому так пізно?".

Фрегат

3) Побудували пункти інтернет-незламності по всій країні



15 таких пунктів вже з цього тижня є у Дніпрі, Підгородньому та Придніпровську й ще 15 — у інших містах, де є абоненти "Фрегат".

Фрегат

Кожен пункт облаштований генератором, мережевими фільтрами, десятками розеток і чайниками. Будь-хто матиме можливість не лише підзарядитися, отримати безкоштовний wi-fi 24/7, а й просто зігрітися, випити гарячого чаю чи закип'ятити води.

Фрегат

Ми не знаємо, за яким сценарієм завтра буде діяти ворог, але ми готові до будь-якого вже сьогодні.