Генератори, каністри з пальним і чай: як "Фрегат" відновлює інтернет у блекаут
Хочу поділитись нашим кейсом, як адаптуватись до нової реальності та побудувати 30 пунктів інтернет-незламності у 18 містах країни за 2 тижні:
1) Інтернет залишається "в строю" до 6 годин без світла
Ще до блекауту ми провели аналіз відключень усього обладнання, які сталися внаслідок "віялових вимкнень". На основі цих даних відпрацювали бази обліку та виявили найбільш вразливі місця у роботі мережі.
Встановили додаткові акумуляторні батареї на вузлах передавання даних та джерела безперебійного живлення на критичних вузлах розподільчої мережі.
Наші специ відправились чергувати на агрегаційні вузли цілодобово , аби в разі потреби забезпечувати стабільне енергоживлення для обладнання за допомогою генераторів.
Там, де не було можливості встановити генератор, ми нарощували час автономної роботи за рахунок встановлення додаткових акумуляторних батарей.
2) 24/7 тримаємо обладнання на резервному живленні
Коли стався перший блекауи, він , звичайно, вдарив і по якості надання інтернету.
Бо знеструмлення серверних та вузлових точок призвело до відключення від мережі цілих масивів та бізнес-сегментів.
Тому вся команда "Фрегат", монтажники, електрики, зв’язківці, оператори, топ-менеджери, вийшли на цілодобовий графік - підносити акумулятори, мережеві фільтри та тонни пального для резервного живлення десятків серверних і тисячі вузлових точок.
Разом із цим "вибивають" можливість потрапити до будинків, пояснюють, чому генератор "занадто шумить" і вислуховують "чому так пізно?".
3) Побудували пункти інтернет-незламності по всій країні
15 таких пунктів вже з цього тижня є у Дніпрі, Підгородньому та Придніпровську й ще 15 — у інших містах, де є абоненти "Фрегат".
Кожен пункт облаштований генератором, мережевими фільтрами, десятками розеток і чайниками. Будь-хто матиме можливість не лише підзарядитися, отримати безкоштовний wi-fi 24/7, а й просто зігрітися, випити гарячого чаю чи закип'ятити води.
Ми не знаємо, за яким сценарієм завтра буде діяти ворог, але ми готові до будь-якого вже сьогодні.