Що таке корпоративний договір і навіщо він потрібен компаніям

Партнерські відносини в бізнесі повинні будуватися на довірі та порозумінні.

Доступним і зручним інструментом для досягнення згоди між партнерами є укладення корпоративного договору.

Документ допоможе розподілити контроль і зони впливу в бізнесі, визначити порядок управління компанією, сприятиме вирішенню конфліктів.

Раніше домовленості партнерів викладалися в так званих понятійних статутах та документах.

Зараз значення статуту як установчого документа товариства з обмеженою відповідальністю не змінилося, а от замість "понятійних" актів партнери можуть укласти юридично зобов’язуючий документ – корпоративний договір.

Корпоративний договір – це домовленість між усіма чи кількома учасниками товариства про те, як вони будуть реалізовувати свої права і повноваження.

Законодавство передбачає вимоги до форми і змісту корпоративного договору. Він може укладатися в письмові формі, є безвідплатним (під загрозою нікчемності) і не може суперечити статуту товариства.

Важливою перевагою корпоративного договору є його конфіденційність. Сторони можуть зберігати свої домовленості і сам факт його укладення в таємниці, зокрема, від інших учасників товариства, які не є його стороною.

Корпоративний договір радимо укладати тоді, коли партнери беруть участь у товаристві 50 на 50, коли вони планують залучати інвестиції і коли в партнерів є чітке бачення співпраці або вони хочуть отримати таке бачення.

Жоден корпоративний договір не буде схожий на інший, адже документ відображає індивідуальні домовленості учасників. Такі угоди і їх нюанси завжди специфічні і спрямовані на досягнення цілей конкретних людей.

Таким чином партнери можуть домовитися про безліч нюансів їхньої співпраці. У той же час є базові умови, на які варто звернути увагу при створенні корпоративного договору. Що важливо врахувати?

1. Збори учасників та порядок голосування на них. У корпоративному договорі варто передбачити бажаний порядок голосування учасників на загальних зборах з тих чи інших питань діяльності бізнесу. Є можливість передбачити, коли кожен учасник має голосувати "за", "проти", "утримався".

У ситуації коли партнери беруть участь у бізнесі 50 на 50, є можливість передбачити різну кількість голосів, які вони мають з різних питань. Наприклад, в одного учасника буде 100% голосів щодо фінансових питань, а в іншого учасника – 100% голосів з питань виробництва.

2. Врегулювання питань щодо відчуження частки. Під відчуженням варто розуміти будь-які дії, спрямовані на вибуття частки учасника в бізнесі до іншої людини чи компанії: купівля-продаж, міна, дарування, внесення частки в статутний капітал іншої юридичної особи.

Сторони корпоративного договору можуть передбачити lock-up period на відчуження частки в статутному капіталі ТОВ. Під час такого періоду їм буде заборонено будь-яким чином відчужувати свою частку.

Важливо передбачити умови переважного права на придбання частки, яку продає один з учасників. При цьому потрібно максимально деталізовано прописати умови такого продажу, зокрема ціну продажу або процедуру визначення такої ціни, у тому числі передбачення конкретної формули.

3. Вихід з конфліктних ситуацій. Коли партнери беруть участь у бізнесі, особливо 50 на 50, у них можуть виникнути розбіжності (конфлікт). Оскільки кожен з них має по одному голосу, вони не зможуть одноосібно ухвалити жодне рішення і тоді робота компанії може бути заблокована.

Для виходу з такого корпоративного конфлікту партнери можуть передбачити в договорі механізми мирного вирішення суперечливого питання. Можна прописати порядок дій, які мають вчинити сторони.

Такі дії можуть вчинятися поетапно, починаючи від переговорів, залучення незалежного посередника, медіації, і закінчуючи продажем компанії іншій людині чи бізнесу або поділом компанії між партнерами.

4. Питання відповідальності. Дієвість і дотримання корпоративного договору залежить від передбаченої відповідальності за його порушення. Норми корпоративного договору мають містити положення про цивільно-правову відповідальність учасників за його порушення.

Корпоративний договір може передбачати відшкодування збитків, штрафні санкції, матеріальну відповідальність у вигляді компенсації, обов’язок для учасника продати свою частку в статутному капіталі товариства.

Основна перевага корпоративного договору полягає в тому, що партнери можуть домовитися про свою співпрацю до вкладення ними значних сум у бізнес чи до виникнення корпоративного конфлікту.

Різні бачення щодо ведення бізнесу – нормальна справа, але про них потрібно повідомити партнеру, щоб очікування були передбачуваними.