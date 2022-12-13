Не робити злочинців з платників податків

У світі йде тисячолітнє змагання між державою та платником податків. Держава хоче більше взяти, платник – менше заплатити, бажано на законних підставах.

Один з показників цивілізованості держави – розумні розміри податків та комфортність процедури сплати.

Про розміри зараз не говоримо, враховуючи гарячі дискусії кількох останніх тижнів навколо блокування податкових накладних у ДПС.

Наша мета – не просто критикувати. Потрібно змінити не окремі показники в системі реєстрації, а сам підхід, запровадити нову процедуру.

Для вирішення більшості проблем з автоматизованою системою моніторингу відповідності податкової накладної та розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) пропонується запровадити обмеження щодо часу на реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК).

Це варто зробити за прикладом механізму у сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, де час обмежено двома робочими днями з можливістю продовження до 30 днів (за наявності серйозних підстав).

Тимчасове блокування стане однією з підстав для позапланових заходів податкового контролю, що дозволить відмовитися від презумпції винуватості платника податків і надати механізму більш аналітичний характер.

Алгоритм

1. СМКОР виявила відхилення та автоматично заблокувала ПН/РК на строк до 30 робочих днів (тривалість може обговорюватися). При цьому пропонується вилучити термін "ризиковий платник податків/контрагент" із системи.

2. ДПС оцінює ризики та

або ухвалює рішення протягом десяти робочих днів після блокування про розблокування (якщо середній ризик, то питання включається до переліку питань для перевірки під час планової перевірки, якщо низький – розібралися, помилка системи, небезпеки немає);

або продовжує блокування на строк до 60 робочих днів з дня первісного блокування (у разі виявлення високого ризику ухилення від сплати податків). Таких ПН/РК має бути не більше 1% від заблокованих ПН/РК.

За час блокування ПН/РК високого ризику контрольний орган проводить позапланову документальну перевірку на предмет повноти декларування та сплати ПДВ (необхідно чітко визначити предмет перевірки та перелік суб’єктів перевірки), за результатами якої надається кінцева оцінка операціям, що спричинили спрацювання ризиків.

Після цього

або оформляється довідка, на підставі якої відбувається розблокування ПН/РК;

або оформляється акт перевірки та приймається податкове повідомлення – рішення з повідомленням правоохоронних органів (якщо ДПС визнає це доцільним).

Строк перевірки не може бути подовжено. Її зупинення дозволяється лише за ініціативою платника податків або в результаті причин, що перешкоджають проведенню перевірки (ненадання платником податків документів або відсутність відповіді контрагентів платника не є такою причиною).

3. У будь-якому випадку при одночасному виконанні двох умов – пройшло 60 робочих днів з моменту блокування ПН/РК та відсутні заходи податкового контролю (наприклад, немає акта перевірки або довідки) – відповідні ПН/РК підлягають автоматичному розблокуванню.

4. Єдиним винятком, коли блокування ПН/РК може бути продовжене на понад 60 днів, є зупинення перевірки за ініціативою платника або в результаті причин, що перешкоджають проведенню перевірки (ненадання платником документів або відсутність відповіді контрагентів не є такою причиною).

З урахуванням обмежених ресурсів контрольного органу на проведення податкових перевірок очікується, що цей алгоритм спонукатиме контрольний орган відбирати для податкових перевірок винятково суб’єкти господарювання, за операціями яких дійсно існує високий ризик уникнення від оподаткування.

Такі спільні пропозиції Української ради бізнесу і ТПП України були оприлюднені на зустрічі з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та народним депутатом Оленою Шуляк.

Ставлення до цієї ініціативи обережне, проте вона має великі шанси на впровадження. Чинну систему реєстрації потрібно зберегти, зробивши її прозорою, зручною і зрозумілою. Ці проблеми може вирішити наша пропозиція.