На світлому боці: як працюватимуть банки у випадку блекаутів

Головне завдання банків — максимально підготуватися до ймовірних майбутніх і більш затяжних блекаутів.

Це стосується оптимізації роботи відділень банків зі збереженням максимальної кількості затребуваних у громадян послуг, забезпечення кіберзахисту, роботи головного офісу, створення резервного офісу тощо.

Саме тому комерційні банки намагаються забезпечити якомога більшу кількість відділень резервним живленням з можливістю користування інтернетом, посилюють заходи безпеки для працівників відділень і громадян.

Крім того, на зимовий час, в умовах холодів, дуже важливо, щоб у відділеннях, де це можливо, були створені додаткові зручності для комфортного перебування відвідувачів.

Важливою також є розробка власного "кризового" алгоритму дій на випадок блекауту з метою його швидкого застосування в екстрених умовах.

Це: 1) оптимізація робочого графіку (не виключено, що робота деяких відділень з метою безпеки може зазнати часових змін), 2) забезпечення безпечного інкасаційного процесу, 3) забезпечення роботи банкоматів в приміщеннях відділень, 4) вчасне інформування громадян про будь-які зміни в роботі тощо.

Розуміємо, що за блекауту дуже затребуваною у людей стане можливість зняття готівки з банкоматів.

Тому цілком імовірне суттєве збільшення потоку громадян до відділень де є банкомати. І таке збільшення кількості клієнтів потребуватиме додаткової "логістики": 1) вчасне поповнення цих банкоматів, 2) тимчасове збільшення кількості працівників в конкретних відділеннях, 3) гарантування безпеки.

До чого готуються комерційні банки

Звісно, що оптимізація роботи банків може у деяких випадках передбачати тимчасове скорочення робочого часу відділень через графік відключень електроенергії.

Тому важливим стане своєчасне донесення громадянам інформації про найближчі відділення, які не припинятимуть роботи за будь-яких умов.

Передбачаємо, що до 20% персоналу комерційних банків, залежно від місця розташування, щоденного (звичного) навантаження, можуть бути тимчасово релоковані до інших відділень.

Проте, ми схильні вважати, що у найбільших містах, таких як Київ, Дніпро, Одеса, Львів блекаут позначиться на роботі лише незначної кількості відділень, а призупинення роботи відділень може взагалі бути локальним.

І тут дуже важливим буде питання тривалості блекауту і ресурсів банку, щоб досить довгий час підтримувати нормальну роботу різних відділень. Саме тому комерційні банки готуються до блекаутів від 5 до 10 діб.

Що стосується додаткових витрат залежно від розміру банку, географії його відділень, кількості працівників тощо і найголовніше — довгочасності блекауту, то, за попередніми оцінками експертів, на кризові заходи, спрямовані на забезпечення роботи максимальної кількості відділень, головних офісів, додаткових заходів з безпеки, може буде витрачено до кількох мільйонів гривень.

Зауважу, що це досить умовна цифра, адже точні розрахунки витрат зараз просто неможливі.

Тим не менше, українці мають знати, що кожен комерційний банк за будь-якої скрути, як то, наприклад, довготривалі відключення живлення, налаштований надавати послуги не лише в повному обсязі, а й дбати про додаткові гуманітарні заходи.

Що радить НБУ

Відповідно до рекомендацій, наданих НБУ, щодо додаткових заходів із забезпечення безперервної діяльності в умовах тимчасового обмеження постачання електроенергії (блекауту), ми проводимо роботу для забезпечення безперервної діяльності банку, як в період тимчасового відключення електроенергії, так і її довготривалої відсутності.

Серед основних заходів:

1. Встановлення джерела безперебійного живлення, які забезпечать підтримку роботи відділень впродовж робочого дня. Визначено перелік пріоритетних відділень, що працюватимуть нон-стоп під час можливих кризових ситуацій.

2. Центри опрацювання даних забезпечені резервними джерелами електроживлення (генераторами), що вже періодично застосовуються. Щоб завжди залишатися на зв’язку з клієнтами у контакт-центрі є альтернативне джерело електроживлення.

ДБЖ були закуплені в необхідній кількості для підтримки роботи відділень в разі відсутності електропостачання.

Для впевненості, щодо здатності ДБЖ забезпечувати роботу апаратних пристроїв та комп’ютерної техніки відділень, було проведено їх успішне тестування.

3. Забезпечено використання декількох альтернативних каналів зв’язку для критичних напрямів роботи.

4. Впроваджено додатковий резервний офіс банку за межами столиці.

5. Банк підтримує в актуальному стані резервування критичних інформаційних систем, зокрема здійснюється копіювання даних на сервери в кількох основних ЦОД на території України та у ЦОД однієї з європейських країн. Наразі триває робота щодо впровадження віртуального офісу на базі закордонного резервного серверу.

6. Відділення працюють безперебійно, а питання щодо трансферу працівників до чергових відділень і їх робоче забезпечення вирішується в оперативному режимі.

7. Також в оперативному режимі за необхідності, зважаючи на обсяги клієнтів чергових відділень, може бути прийняте рішення щодо перегляду у бік оптимізації ресурсів чергових відділень, зокрема збільшення кількості комплексів самообслуговування для відвідувачів (ПТКС) та банкоматів.