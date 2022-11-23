Що буде з цінами на пальне через бум генераторів

Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне. Це повна несподіванка, адже ринок увійшов у "мертвий" сезон.

Зокрема, звертає на себе увагу збільшення продажів бензину. На відміну від дизпального, яке здебільшого споживає промисловість, це суто автомобільне пальне для приватного транспорту.

Саме це насамперед вказує на появу нового споживача – генераторів.

Власний досвід та досвід знайомих говорить про те, що навіть за помірного використання генератора витрати пального співставні з автомобілем.

Тому кожен генератор можна вважати автомобілем у міському режимі, тобто 100-150 км на добу (з розрахунку до 10 л).

Але авто реєструються, а генератори — ні, тому їх кількість важко оцінити. А відповідно важко точно сказати, скільки додатково знадобиться пального.

Між тим навіть приблизні розрахунки говорять про те, що навіть зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць й навіть більше ринок буде у змозі забезпечити. Такі обсяги були протестовані у найважчі місяці влітку, тому здолаємо й зараз.

Що буде з цінами на пальне?

Несподіваний попит змусив окремі мережі підняти ціни на 0,5-1 грн/л. Ціль – збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають (та й зберігати небезпечно і особливо немає де).

Зараз мережі контрактують додаткові обсяги, вже відомо про "розконсервування" старих та не найбільш вигідних контрактів з віддаленими постачальниками.

У довгостроковій перспективі фактор "генераторного" попиту не має тиснути на ціни. Все буде залежати від зовнішньої кон’юнктури.

Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, який набуває чинності з 5 грудня.

Нагадаю, з 5 лютого стартує ембарго на нафтопродукти. Разом з тим, ціна на нафту та нафтопродукти просідає й ніхто не може сказати, чому та скільки це триватиме.

Європейці нервують, це помітно. Дефіциту на ринку начебто немає, але немає й вільних партій, коли наші імпортери мали з чого обирати та торгуватись.

Цей ресурсний дискомфорт вже проявився у підвищенні тарифів на транспортування морем, а також поки що незначним зростанням спекулятивних націнок закордонними трейдерами.

Але, знову ж таки, ми це все вже проходили навесні. Зараз на нашому боці низький сезонний попит у Європі, новозбудована система нафтопродуктозабезпечення, втричі більший парк бензовозів та повністю мобілізований ринок (всі працюють на своїх місцях).

А головне – ми всі стали сильніші.

Наостанок хотів би закликати всіх бути ощадливими, але цінник на електрику з генераторів є найкращим запобіжником від зайвого споживання.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису