На крок попереду: як українські інженери пришвидшують автомотів-революцію

Сучасна людина не може жити без технологій. Кожного з нас оточують складні механізми, які полегшують життя.

Ринок технологій розвивається шаленими темпами, при цьому тенденції розвитку задає саме автомотів-індустрія.

"Розумний" автомобіль — комп’ютер на колесах

Сучасний автомобіль – це надскладний механізм на колесах зі складним програмним забезпеченням.

Кожне авто складається із сотні маленьких комп’ютерів, які виконують конкретні задачі. Газ, гальма, кермування – все це буде керуватись однією центральною структурою. Вона обробляє запит водія й забезпечує комфортне і безпечне пересування.

Основна тенденція автомотів-індустрії полягає в цифровізації. Простими словами – в роботі за аналогією смартфона.

Тобто "розумний" автомобіль має програмне забезпечення, яке впродовж експлуатації постійно вдосконалюється, отримує додатковий функціонал і відповідно легше обслуговується.

Таким чином, від об’єкта володіння автомобіль поступово переходить в окрему екосистему.

Класичні автомобільні компанії наразі активно нарощують свою експертизу в розробці софта, щоб пришвидшити такий перехід.

При цьому українські інженери давно з цим працюють. Вони розуміють, як писати програмне забезпечення, та що таке розробка складних продуктів.

Імпакт українських інженерів в автомотів

Створення автомобіля ставить технічні виклики як зі сторони автомотів hardware, так і software-інженерії.

У Німеччині, Швеції, США, Кореї, Японії є центри R&D, де створюється програмне забезпечення для автомобілів майбутнього. Однак найбільший парадокс у тому, що інженери, які проєктують авто, навряд чи вміють працювати із софтом.

Зараз у світі відбувається процес синергії, коли software-інженери приносять свою експертизу у розробці програмного забезпечення класичним атомотів клієнтам, але водночас вчаться у компаній процесних речей, які специфічні для автомотів сфери.

Експертиза українських інженерів у сфері автомотів стрімко набирає обертів. Інженери GlobalLogic розробляли прості програмні рішення для індустрії ще 10 років тому, однак системно розвивати напрямок компанія почала у 2015-му.

Якщо раніше наші спеціалісти могли розробляти невеликі інструменти, то зараз ми виходимо до рівня, коли можемо створювати архітектуру компонентів в автомобілі з точки зору програмного забезпечення, формувати вимоги та робити повний цикл розробки і тестування цих компонентів.

Команда українських інженерів створює функцію автопілот Highway Pilot, який дозволяє забезпечити автономне водіння частини щоденних поїздок швидкісним шосе, функцію екстреного гальмування, прискорення та маневрування Collision Avoidance, функцію контрольованого автоматизованого водіння Driver support, функцію Connected Roadview для оцінки дорожніх умов, яка допомагає планувати маршрути й ділитись інформацією про стан дороги з іншими авто у режимі реального часу.

Завданняа цих продуктів дуже просте – зменшити кількість смертей на дорогах, оскільки основною причиною ДТП є так званий людський фактор. Наприклад, на перевищення безпечної та встановленої швидкості руху припадає 45% всіх ДТП з потерпілими, а на порушення правил маневрування — 20%.

Інновації допомагають мінімізувати людські помилки, зокрема самокеровані автомобілі потенційно зменшать кількість фатальних ДТП більш ніж на 85%, свідчать дані компанії Zenseact.

Широке впровадження таких технологій може врятувати від загибелі в автокатастрофах понад 50 тисяч людей щороку в найближчому майбутньому.

Революція в автомотів: коли ми будемо готові

Індустрія в широкому розумінні буде готова до впровадження новітніх технологій десь через 2-3 роки. Але є декілька "але".

По-перше, це вартість. Зараз передовий "розумний" функціонал мають автомобілі, які коштують близько 100 тисяч євро і більше. Однак інженери працюють над зменшенням вартості розробок, аби продукт якомога швидше перейшов у маси.

Софт, над яким працюють українські інженери, дозволяє це зробити, оскільки його можна в майбутньому уніфікувати й відповідно зекономити ресурси, так звана економіка масштабу.

По-друге, автомобіль має стати автономною екосистемою. Наразі в legal-площині це майже неможливо, оскільки кінцева відповідальність за будь-які дії на дорозі лежить на водієві. Тобто він може увімкнути автопілот, але в разі помилки відповідальність нестиме водій.

Саме тому багато користувачів "розумних" автомобілів не використовують всі функції активної допомоги водію, оскільки звикли контролювати ситуацію самостійно.

Для того, аби в цій площині відбулося зрушення, ми маємо навчитися довіряти автомобілям та їхньому функціоналу і перенести юридичну відповідальність за помилки на виробника автомобілів.

Прогнози свідчать, що індустрія зможе адаптуватися до ринку "розумних" автомобілів не менше ніж через 10 років.

У цей час почнеться масове технологічне насичення, люди навчаться довіряти власним розробкам, а також потенційно буде напрацьована необхідна юридична база.

Попри великий запас часу, компанії інвестують в автомотів вже зараз. Так, світовий ринок софту в атомотів-індустрії оцінюється близько 30 млрд доларів США на рік і очікується, що зросте до 100 млрд доларів США до 2030 року.

За різними оцінками, в Україні над автомотів-проєктами працює близько 2 тисяч інженерів, з них близько 800 – спеціалісти GlobalLogic. Ця цифра продовжить стрімко зростати в разі, якщо ми зможемо здолати дві основні перепони.

Перша — війна. Автомотів-компанії є системними інвесторами, для яких первинна надійність та прогнозованість. Повномасштабне вторгнення рф в Україну не зупинило роботу наших інженерів, хоча й достатньо сильно її ускладнило.

Одна з дуже великих перепон (окрім стандартних, повʼязаних з безпекою, електрикою та звʼязком) – неможливість для більшості інженерів їздити на заводи та R&D центри клієнта та проводити періодично "живі" зустрічі.

Хоча велика частина роботи може буде зроблена віддалено, є робота, яку треба робити біля самого автомобіля і спеціального обладнання, особливо тестування.

Наразі, усі релізи, над якими працювали в GlobalLogic, відбулися вчасно та з найвищою якістю і наші команди роблять все можливе і неможливе, що б так було і надалі.

Після завершення війни ми очікуємо дуже стрімкого зростання попиту та інвестиції в українські автомотів таланти.

Друга перепона — відсутність якісної профільної підготовки. В Україні є потужна система IT-освіти, яка зараз отримує багато уваги і від держави, однак ми маємо рухатися далі й будувати спеціалізовані програми, які будуть направлені також на конкретну індустрію, як автомотів.

Наразі більш профільною підготовкою займається бізнес. Так, з 2018 року група компаній GlobalLogic, в рамках ініціативи GlobalLogic Education, інвестувала понад 6 млн доларів США в розвиток інженерних талантів у регіоні Центральної та Східної Європи.

Значна частина цих коштів припадає на Україну. Якби держава долучалася до профільної підготовки інженерів на рівні університетів, це значно пришвидшило розвиток автомотів-експертизи в регіоні.

Бренд програмних спеціалістів з України у світі

Створення автомобіля – глобальний процес, у якому беруть участь бізнеси з багатоьох країн. Україна сьогодні знаходиться в унікальній ситуації, коли вітчизняні інженери діляться власною експертизою та впливають на автомобільні розробки в усьому світі.

Для того, аби бути кращими, не потрібно створювати власний автомобіль. Важливо розвивати й покращувати експертність в окремій затребуваній ніші.

Сьогодні наші інженери розробляють передові компоненти для автомобілів у всьому світі. Програмне забезпечення – це унікальний і складний продукт і майбутнє індустрії.

Саме тому ніша, в якій зараз знаходяться українські інженери, має шалений потенціал. І коли війна закінчиться, ми акумулюємо правильні інвестиції на рівні держави та приватного сектору й досягнемо ще більших висот в автомотів.