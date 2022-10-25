Повільно, але впевнено: ринок перевезень демонструє позитивну динаміку

Повномасштабна війна не могла не позначатися на ринку автоперевезень. У країнах ЄС наразі перебуває понад 7,6 мільйонів українців, які до 24 лютого активно користувалися сервісами райд-хейлінгу, але через російську агресію змушені були залишити свої домівки.

Відповідно, в перші тижні війни кількість поїздок, особливо у прифронтових зонах, зменшилась на 70-90%.

Позитивна новина – ринок поступово, але впевнено відновлюється. На сьогодні на платформі Bolt здійснюється вже більше половини поїздок від рівня, що був напередодні початку великої війни.

Цілком логічним є те, що суттєво змінилася географія сервісу, а ситуація в окремих регіонах дуже сильно відрізняється.

Найбільша активність користувачів спостерігається у західних та центральних областях країни, куди переїхало багато українців у пошуку більш безпечного місця.

Там здійснюється більш ніж 2/3 від довоєнного рівня поїздок. Також є міста, які за кількістю поїздок уже перетнули довоєнний рівень та демонструють оптимістичний тренд подальшого розвитку.

Наприклад, попит на поїздки в таксі в Ужгороді майже в півтора рази більший за минулорічний.

Показники могли б бути кращими, але цьому заважають комендантські години, під час яких сервіс Bolt неактивний.

Для розуміння: залежно від міста та дня тижня від 10 до 30% поїздок у довоєнні часи здійснювалися саме впродовж вечірніх і нічних годин, які зараз підпадають під заборону пересувань.

На сході та півдні України ситуація через зрозумілі причини менш оптимістична. Втім, сподіваємося, що ситуація скоро зміниться і впродовж кількох місяців Bolt зможе вийти на рівень у 50% поїздок від довоєнного періоду.

Наприклад, Харків після звільнення області демонструє просто шалені темпи відновлення активності користувачів та збільшення кількості замовлень послуги, однак до довоєнного потенціалу ще далеко.

Крім міграції населення та питань безпеки, значний негативний вплив на ринок перевезень мали ще декілька факторів: з одного боку, зростання майже вдвічі цін на пальне та подорожчання обслуговування автомобілів, а з іншого – значне падіння купівельної спроможності населення.

До того ж, у багатьох містах складніше стало здійснювати поїздки через блокпости та перекриті або зруйновані дороги й інфраструктуру. Водіям часто доводиться перебудовувати маршрут, що іноді суттєво збільшує час та вартість поїздки.

Все це призвело до збільшення середнього чеку за поїздку на 20-50%, залежно від регіону. При цьому змінилася структура попиту та пропозиції.

У більшості відносно спокійних і безпечних міст попит зараз нижчий за пропозицію, адже збільшилася кількість водіїв, які втратили інші джерела доходу і для яких перевезення – чи не єдина можливість заробити.

Стало набагато складніше забезпечувати правильний баланс на платформі, щоб ціни були вигідними для водіїв і водночас доступними та прийнятними для пасажирів.

Щоб виправити ситуацію, компанія Bolt надає знижки пасажирам і компенсує поїздки водіям.

Знижки для пасажирів подекуди сягають 70%, адже Bolt вірить у перемогу України і продовжує інвестувати в розвиток сервісу райд-хейлінгу в Україні.