Компенсація за зруйноване житло: як це працюватиме

У результаті нещодавніх масованих ракетних обстрілів, кількість заявок через Дія про пошкодження житла зросла на тисячі.

Загальна кількість повідомлень із 24 лютого наближається до 300 тис. Ще на початку великої війни Президент України прийняв важливе політичне рішення — усе зруйноване житло має бути компенсовано.

Після прийняття за основу у квітні, відповідний законопроєкт №7198 був удосконалений, і невдовзі проходитиме друге читання в парламенті. Розгляньмо, як саме працюватиме механізм компенсацій.

За що можна отримати компенсацію та хто має на неї право?

Збитки мають бути відшкодовані й за знищене, і за частково пошкоджене житло. Для цих двох категорій передбачені різні механізми. Звісно, йдеться про квартири, інші житлові приміщення в будинку, приватні житлові, садові, дачні будинки.

Для того, щоби захистити права всіх постраждалих, передбачені компенсації також на законні об’єкти незавершеного будівництва, у яких уже були зведені несучі та зовнішні конструкції.

Отримати житло можуть громадяни України — власники житла, інвестори в будівництво, члени кооперативів, які викупили житло, замовники будівництва приватних будинків, а також спадкоємці всіх зазначених осіб.

У кожній громаді буде окрема черга на компенсацію. Першочергово житло надаватиметься багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

Водночас законопроєкт чітко окреслює коло осіб, які не можуть бути отримувачами компенсацій — це особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їх спадкоємці.

Також передбачена компенсація за спільне майно багатоквартирного будинку — заяви на компенсацію за зруйновані приміщення загального користування, сантехнічне, електричне та інше обладнання мають подавати ОСББ або інші управителі нерухомості.

Заяви на компенсацію можна подавати під час воєнного стану та протягом одного року після його завершення на відповідній території.

Досвід деокупації наших населених пунктів показав, що наслідки агресії росії можуть бути довготерміновими — наприклад, коли йдеться про розмінування територій.

У таких випадках, дія законопроєкту №7198 розповсюджуватиметься й на житло, пошкоджене після завершення воєнного стану.

Який алгоритм дій громадянина для отримання компенсації?

Усі кроки — від подачі заяви до вибору житла можна зробити через додаток або портал Дія. Заява може бути подана навіть у разі втрати документів, що підтверджують власність — а ми розуміємо, що такі випадки непоодинокі.

У такому разі комісія з розгляду питань щодо надання компенсації зобов’язана витребовувати необхідні документи та встановлення юридичних фактів у розпорядників цієї інформації.

Звісно, окрім використання Дія передбачені й альтернативні можливості — подача паперової заяви через ЦНАП, орган соціального захисту або нотаріуса.

Для максимальної зручності всіх категорій громадян, функціонуватимуть виїзні пункти прийому документів.

У який би спосіб не подавалася заява на компенсацію (електронна чи паперова), усі дані акумулюються у єдиному електронному Реєстрі знищеного та пошкодженого майна.

Для чого потрібен Реєстр знищеного та пошкодженого майна?

Реєстр є ключовим інструментом елементом ефективної та прозорої системи цифрової відбудови, яку реалізує уряд.

У ньому міститиметься інформація щодо всіх етапів процесу отримання компенсації — від подання заявки до її верифікації та отримання житла. База даних Реєстру сумісна з іншими державними е-системами в режимі реального часу.

Також він матиме геоінформаційну систему, яка базуватиметься на картах Держгеокадастру. Збір інформації також буде здійснюватися і за допомогою космічної зйомки.

Усе це дозволить отримати максимально деталізовані дані по кожному населеному пункту для їх подальшого аналізу та напрацювання рішень.

Доступ до Реєстру матимуть учасники процесу відбудови через електронні кабінети користувачів, а також буде створено публічний модуль, доступний для всіх охочих.

З кінця серпня Реєстр уже працює, хоча поки не в повному функціоналі. Але в громадах уже бачать перші результати. Наприклад, система дозволяє виявляти спірні питання щодо присвоєння різних категорій пошкоджень для багатоквартирних будинків та квартир.

У такому разі, комісія може здійснити ще одну оцінку пошкоджень і прийти до єдиного висновку.

До запуску Реєстру, коли результати обстежень були в місцевої влади в розрізненому вигляді, співвіднести таку велику кількість інформації було технічно дуже складно.

Як працюватимуть комісії з розгляду питань щодо надання компенсації?

Комісії створюються в кожній постраждалій громаді. Їх мета — розгляд заяв, верифікація інформації, організація проведення експертизи пошкодженого житла та надання висновків щодо компенсації та її об’ємів.

Законопроєкт передбачає не менше 5 членів комісії. Для забезпечення відкритої та фахової роботи комісії, до її складу будуть входити представники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, виконавців робіт, а також представники міжнародних організацій.

Термін розгляду заяви становить не більше 30 календарних днів. Для оскарження дій комісії можна звернутися до суду або до відповідального ЦОВВ, яким наразі визначено Міністерство інфраструктури.

Саме комісія з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного майна виготовляє житловий сертифікат або приймає рішення про грошову компенсацію.

Як визначається спосіб компенсації — гроші чи житловий сертифікат?

Якщо житло пошкоджене і його можливо та економічно доцільно відновити — місцева влада відновить таке пошкоджене житло за рахунок коштів, в тому числі і тих, які виділяються з Резервного фонду.

Якщо ж йдеться про повністю знищене житло (яке неможливо використовувати за призначенням та економічно недоцільно ремонтувати або реконструювати), то тут головним інструментом компенсації є житловий сертифікат.

Його отримають усі власники знищених квартир, а от у власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат або грошову компенсацію на спеціальний рахунок (кошти з якого можна витратити лише на потреби відбудови).

Адже залежно від обставин, людина може відбудовувати житло на тій самій земельній ділянці, або захоче чи навіть буде вимушена обрати нове місце проживання.

Житловий сертифікат є електронним документом, який підтверджує гарантії держави на придбання житла визначеної вартості. Він дозволяє отримувачу компенсацій максимально вільно та гнучко обрати нове житло на ринку нерухомості.

Громадянин може обрати будь-який населений пункт (окрім окупованих та в зоні бойових дій), придбати готове житло або інвестувати в нове будівництво.

Також є можливість обрати дорожче житло і власним коштом покрити різницю або використати кілька сертифікатів різних власників для придбання одного об’єкта.

Житлові сертифікати виготовляються за допомогою Реєстру та зможуть бути використані громадянами через Дія.

Як розраховується обсяг компенсації та які джерела фінансування?

У законопроєкті закладена проста схема розрахунку розміру компенсації: площа знищеного житла помножена на вартість 1 м2.

Ця формула застосовується щодо кожного знищеного об’єкта окремо. Визначення вартості метру площі здійснюється за окремо визначеною КМУ методикою.

Поточна редакція документу передбачає максимальну диверсифікацію джерел фінансування та активну участь громад у фандрейзингу.

Зокрема, окрім державного Фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, заохочується створення місцевих фондів відновлення. Така гнучка система необхідна, адже сукупні збитки становлять мільярди.

Уже сьогодні надходять цільові кошти від благодійних організацій, виділяється бюджетне фінансування, обласна влада та громади залучають міжнародних донорів тощо.

Відбудова відбуватиметься за рахунок як безповоротної міжнародної допомоги, так і кредитів, інвестицій.

І звісно, коштом репарацій та інших стягнень із росії. Окрім інших першочергових цілей законопроєкту, він стане також інструментом збору даних про матеріальні збитки, заподіяні ворогом.

Усе це знадобиться для майбутніх рішень міжнародних судів проти агресора, які обов’язково будуть прийняті на користь України.