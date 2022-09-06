Як пришвидшити закупівлі під час війни

Коли сім років тому запускали ProZorro, першою процедурою в системі був тендер Міноборони.

Надалі в ProZorro було чимало закупівель на військові потреби: від найпростіших, як от військова форма, до найскладніших, наприклад, харчування для військових з кількома варіантами меню з каталогу.

Зараз, під час війни, потреба в прозорих та якісних закупівлях актуальна, як ніколи. Також критичною стала швидкість процедур: строки скоротилися в рази, державі і військовим треба не через місяць, а "на вчора".

Система не може ефективно працювати за тими ж правилами, що і пів року тому. Потрібні термінові зміни. Про це свідчить, зокрема, статистика закупівель у воєнний час. Тільки 25% закупівель від аналогічного обсягу в попередньому році проводяться через процедури в ProZorro.

При цьому ефективність процедур дуже низька, більшість тендерів не мають результатів, тобто замовники не отримують потрібні товари чи послуги.

Найгірший результат – на так званих європроцедурах. Такі тендери завершуються успішно лише в 26% випадків (за перші шість місяців 2022 року). У попередніх періодах половина цих процедур теж не відбувалася.

Вочевидь, на низьку ефективність впливає складність процедур (вимога дублювати частину інформації англійською мовою) і довша тривалість циклу.

Ефективність "українських" тендерних процедур за шість місяців 2022 року становила 36%. Однак статистика попереднього року теж не дуже оптимістична: лише половина закупівель завершилася укладанням договорів.

Найбільш успішно завершуються закупівлі за спрощеною процедурою.

Такими ж успішними є закупівлі через каталог.

Аналізуючи середні строки на кожен тип процедури, ми дійшли висновку, що нам потрібно суттєво пришвидшити процедури закупівель та максимально їх спростити на період воєнного часу.

Ці висновки підтверджують і самі замовники – національні та регіональні. Для них критично важлива швидкість та ефективність: торги мають відбуватися, товари та послуги – постачатися вчасно.

Система ProZorro задумувалася не для ускладнення процедур, а задля їхньої прозорості. При цьому прозорість – це не просто цивілізаційна цінність, щось, що було б непогано мати. Вона має конкретне відображення в параметрах закупівель, а тому прямо впливає на ефективність держави та армії.

Нагадаю, як працює прозорість. Якщо у вас є прозоре оголошення торгів, то більше постачальників можуть податися на тендер. Отже, будуть більша конкуренція і краща ціна.

Це працює і в зворотному напрямку: прозорий тендер дає змогу постачальнику податися і налагодити роботу з державними замовленнями, завантажити виробництво, платити зарплати, сплачувати податки. Це очевидний win-win для держави, бізнесу, громади.

Прозорість необхідно зберегти. Це тільки здається, що нею можна пожертвувати заради загального блага, вивівши всі торги з електронної системи. Це не так. Втрата прозорості призведе до появи "обраних", більш обізнаних постачальників, які знатимуть, куди, коли і як подаватися.

Держава буде змушена купувати не в тих, хто пропонує кращі умови, а в тих, хто просто знає про оголошення закупівлі. Така ексклюзивність дозволить задирати ціни, отже, як мінімум, ми втрачатимемо кошти. Крім того, ми втратимо конкуренцію, а отже, зашкодимо доброчесному бізнесу.

Після нашої перемоги можемо отримати закритий "сірий" ринок з доступом лише "своїх", "перевірених". Усі роки реформи будуть "злиті".

Однак швидкість є критичною вимогою часу. Важко уявити замовника, який готовий чекати понад місяць на закупівлю, або постачальника, який може гарантувати наявність, умови і ціну на місяць наперед. Маємо рухатися швидше, тому система ProZorro має змінитися, стати більш гнучкою і швидкою.

Такі зміни вже готуються. Міністерство економіки розробило постанову, покликану спростити та пришвидшити процедури закупівель. У разі її ухвалення очікуємо, що середня тривалість тендерів буде становити 20 днів або менше, а ефективність закупівель підніметься до 70-80%.

Пришвидшити процедури дозволить законопроєкт №7163, який перебуває на підписі в президента. Документ вносить зміни в базовий закон "Про публічні закупівлі", відповідно до яких уряд може визначати особливості закупівель на час воєнного стану та 90 днів після його скасування.

Це дозволить швидше реагувати на потреби держави у сфері закупівель і пристосовувати систему ProZorro до швидкої зміни потреб в умовах війни. При цьому ми збережемо наріжний камінь електронної системи, який робить її такою ефективною, – прозорість. Це найоптимальніше рішення.

Сім років тому система ProZorro врятувала державні закупівлі. Вона здатна зробити це і зараз, треба лише налаштувати її на роботу в нових умовах.