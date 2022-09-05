Як війна впливає на платіжний баланс

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Профіцит поточного рахунку — 4,44 млрд дол. Профіцит сформовано завдяки позитивному сальдо первинних і вторинних доходів. Основні фактори, які на це вплинули:

стійкі надходження від оплати праці резидентів за роботу, виконану за межами України, на тлі уповільнення виплат доходів від інвестицій;

значні обсяги гуманітарної та грантової допомоги від партнерів;

збереження значних обсягів грошових переказів в Україну – останні за 7 місяців 2022 року становили 7,6 млрд дол., скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року лише на 5,7%.

Водночас щодо поточного рахунку, хотів би звернути увагу на поглиблення негативних тенденцій у зовнішній торгівлі, насамперед товарами.

Зокрема, негативне сальдо торгівлі товарами у липні збільшилось до 2,036 млрд дол., з початку року – становило 6,274 млрд дол.

Починаючи з квітня, кумулятивно і помісячно експорт товарів скорочується більш швидкими темпами, ніж імпорт.

За 7 місяців 2022 року проти аналогічного періоду минулого року експорт товарів скоротився на 27,8%, імпорт – удвічі меншими темпами – на 15,9%.

Негативне сальдо торгівлі товарами і послугами, що за 7 місяців 2022 року вже перевищило 10 млрд дол., продовжує поглиблюватись, створюючи тиск на обмінний курс гривні.

Відкриття зернових коридорів з серпня, часткове повернення наших громадян з-за кордону напередодні нового учбового року, мають покращити баланс торгівлі товарами і послугами.

Дефіцит фінансового рахунку за цей період склав – 12,85 млрд дол. Його формування продовжує зумовлюватись відпливом валюти за операціями приватного сектору.

Зокрема, за підсумками 7 місяців, чистий відплив із приватного сектору (разом із помилками та упущеннями) становив 17,1 млрд дол. США (для порівняння за 7 міс 2021 року чистий відплив становив лише 0,9 млрд дол.).

Основні фактори – скорочення торгівельних кредитів, збільшення валюти поза банками.

За підсумками 7 місяців платіжний баланс зведено з дефіцитом 8,4 млрд дол. (в т.ч. в липні – 0,3 млрд дол.). Дефіцит було збалансовано за рахунок валютних інтервенцій НБУ і відповідного зменшення ЗВР.

Станом на початок серпня обсяг останніх (22,4 млрд дол.) залишився на адекватному рівні у частині фінансування поточного імпорту (3,2 місяці, рекомендований рівень не менше 3-х).

Отже, розглянуті тенденції свідчать про такі тенденції: