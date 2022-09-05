"Дія" для аграріїв: на яку підтримку можуть розраховувати фермери

Україна завжди була аграрною державою та очолювала списки лідерів серед найбільших сільськогосподарських імпортерів до ЄС.

Ба більше – мала світове лідерство за темпами зростання імпорту до ЄС сільськогосподарської продукції.

Це зумовлено не лише значними площами чорнозему, одного з найбільш родючих ґрунтів, та одним з найсприятливіших кліматів для ведення аграрного бізнесу, а й наполегливою працею наших аграрних виробників.

До початку повномасштабної війни Україна вважалася одним з найбільших постачальників зерна в Європі, а також була одним з лідерів виробництва соняшникової олії. Наш агросектор завжди визначав українську економіку.

Надзвичайно успішним та багатим на врожай видався 2021 рік. Показники справді вражали: рекордний збір зернових, зернобобових та олійних культур, понад 106 млн тонн, став абсолютним максимумом за всю історію нашої держави.

З огляду на це у 2022 році планувалося отримати результат на рівні 115-118 млн тонн. На жаль, у сусідів-агресорів були зовсім інші плани. Після того, як росія почала війну, світ зрозумів, що без України продовольча безпека порушується.

Значна кількість країн опинилася у важкому становищі: через високу інфляцію та посуху мільйони людей перебувають на межі голоду. Тобто ми прямо впливаємо на баланс продовольчої безпеки у світі, але зараз не про це.

Хотілось би поговорити про ціну такого "визнання" і про те, яка самовіддана щоденна праця стоїть за такими рекордами. Про ці речі ми чи не вперше по-справжньому заговорили лише навесні, коли мала початися сівба.

Усі усвідомили, що ті, хто завжди мовчки виконував свою роботу, справно виходячи в поле в той час, коли ворог обстрілює наші території, підпалює поля та знищує врожай, також потребують допомоги.

Ідеться про наших аграріїв, які, щодня боронячи український аграрний фронт, хоробро стоять на варті продовольчої безпеки світу. Саме завдяки їм цьогорічний урожай зерна в Україні прогнозується на рівні близько 50 млн тонн на додаток до понад 20 млн тонн зернових та олійних культур урожаю 2021 року.

Унаслідок нападу рф дрібні виробники втратили фінансову і товарну ліквідність, адже товарне кредитування припинилося, а експорт продукції значно ускладнився. З огляду на це серед пріоритетних напрямів роботи Мінагрополітики є запровадження державних програм підтримки наших агровиробників.

Так, 12 серпня 2022 року в Україні запрацював Державний аграрний реєстр (ДАР). Це "Дія" для аграріїв – автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування всіх видів підтримки українських аграріїв.

ДАР працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Аграрні виробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від Євросоюзу та інших міжнародних донорів.

Запуск ДАР є вагомим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС.

Окрім зручності, прозорості, швидкості та підзвітності у сфері адміністрування підтримки сільгоспвиробників, ДАР також надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану аграрного виробництва та статусу його виробників. Платформа створена з урахуванням найкращих європейських практик.

У такий спосіб, витративши лише кілька хвилин на реєстрацію, аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про програми державної підтримки та подати заяви на них онлайн з дому чи офісу.

Раніше така процедура була настільки складною і забюрократизованою, що виробники на середині шляху втрачали бажання цим займатися. Такий стан речей був незадовільним і для держави, адже їй було складно аналізувати роботу чинних програм підтримки, контролювати їх ефективність та планувати нові програми.

Процедура реєстрації в ДАР проста і потребує кілька хвилин, електронного підпису та електронної пошти. Найголовніше – що зареєструватися може будь-який аграрій, навіть той, у господарстві якого лише кілька тварин. На платформі вже зареєструвалися понад 7 тис виробників і кількість реєстрацій щодня зростає.

16 серпня 2022 року Кабмін затвердив розроблений Мінагрополітики порядок використання фінансової допомоги. Загальна сума програми становить 50 млн євро (1,5 млрд грн) та фінансується коштом бюджетної підтримки Євросоюзу.

На початку вересня в ДАР з’являться перші програми підтримки виробників, які обробляють 1-120 га угідь або утримують 3-100 корів. Перша – це виплата 3 100 грн на га (максимальний розмір – до 120 га), друга – виплата 5 300 грн на корову.

Обмежень щодо реєстрації немає, підтримку зможуть отримати виробники незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Єдина умова – земля та поголів’я мають бути офіційно зареєстровані. ДАР – підтримка для тих, хто не звик про неї просити, тому саме час зареєструватися.