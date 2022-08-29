За співпрацю з Росією керівники західних компаній заплатять фінансовою свободою

В умовах безперервного санкційного тиску все ще залишаються міжнародні бізнеси, які надають перевагу російським грошам перед етикою та законністю, а також ті, кого санкції ще безпосередньо не торкнулися.

Вочевидь, Україна повинна розраховувати на себе і знаходити нові, ще більш нетривіальні методи протистояти російському злу та фінансовим потокам, які його живлять.

Українському підрозділу Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій (групі Єрмака-Макфола), схоже, вдалося знайти таку точку для докладання зусиль, яка може стати останньою соломинкою, що "зламає спину верблюду".

Національне агентство з питань запобігання корупції ("НАЗК"), що входить до робочої групи Єрмака-Макфола, оголосило про своє звернення до компанії Refinitiv (американсько-британський глобальний постачальник даних та інфраструктурних рішень для фінансових ринків) щодо західних функціонерів, які не гребують заробітками в Росії і продовжують живити російську економіку, незважаючи на свої публічні обіцянки.

Західному світу вдалося побудувати дуже ефективну систему банківського комплаєнсу, яка чуйно реагує на будь-які ризикові операції та сумнівні репутації платників та одержувачів коштів.

Практично кожен сучасний банк регулярно звіряє сукупність своїх клієнтів із системою World-Check, яка накопичує дані, що викликають сумніви щодо прозорості банківських операцій.

Особливе місце серед тривожних факторів займає фінансування тероризму, курс на боротьбу з яким взятий у всьому цивілізованому світі.

Зв'язок із терористами в будь-якій формі, включаючи отримання від них доходів та фінансування причетних до них структур, є червоною лампочкою для будь-якого банку і суворо відстежується системою World-Check.

Для всіх українців воєнні злочини Росії є беззаперечним актом тероризму, шантажу влади, руйнуванням об'єктів цивільної інфраструктури, цинічним знищенням жінок, дітей та людей похилого віку в умовах, коли досягти хоч яких-небудь серйозних успіхів на полі бою російська армія не здатна.

Україна, Литва та Латвія вже визнали Росію спонсором тероризму. Аналогічне рішення подано на розгляд президенту сенаторами США.

Чи варто казати, що фінансування російської військової машини, у тому числі пов'язане з глобальними бізнесами, які продовжують працювати в РФ, сприяє збільшенню її доходів та в інших формах підживлює її терористичну активність.

Українська влада та волонтери концентрують свої зусилля на:

▪️ глобальних рітейл мережах, таких як METRO, Auchan, LeroyMerlin, які прямо заявили про пріоритетність російського ринку та продовження співпраці з ним;

▪ грецьких перевізниках, зокрема топ 5 компаній TMS Tankers, Minerva Marine, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Thenamaris, які взяли на себе левову частку російського нафтового трафіку;

▪️західних технологічних компаніях, які продовжують оснащувати армію агресора військовими технологіями, одна з яких DMG Mori;

▪️ комерційних hi-tech бізнесах, що підтримують соціальну та цифрову екосистему РФ. Один із найбільш актуальних зараз — Naspers, за допомогою якого в тому числі військове керівництво країни агресора наймає солдатів і поширює пропаганду війни та насильства.

Сьогодні, майже через 6 місяців війни, західні бізнеси, які залишаються в Росії, вочевидь, роблять це усвідомлено. Це означає, що особи, які приймають рішення в зазначених компаніях, абсолютно лояльні до тероризму.

НАЗК вносить власників та керівників таких бізнесів до списку міжнародних спонсорів війни і робитиме все можливе, щоб база даних World-Check містила відомості про їх високо ризикову діяльність, про що заявило публічно.

Не відстають від держави й громадські ініціативи, такі як, наприклад, Dont Fund Russian Army. Волонтери економічного фронту спрямовують тисячі листів західним бізнесам, привертають увагу пересічних співробітників відповідних компаній і звертаються до всіх регулюючих органів, до яких можуть апелювати. Окреме місце серед цих органів займає та сама компанія Refinitiv.

За словами волонтерів та НАЗК, деякі компанії виходять на прямий контакт, в той же час Refinitiv поки що відмовчується. Але я вірю, що цей напрямок виключно правильний — Україна буде почута і підтримана світовими регуляторами фінансового сектору.