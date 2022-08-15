Благодійні фонди треба будувати за принципами бізнесу

Бізнес і благодійні фонди однакові, за винятком того, що кінцевою метою останнього не є прибуток.

Бути фондом у воєнний час непросто, адже людський ресурс обмежений, а кількість фондів велика.

Саме тому вже варто думати наперед і визначати, що корисного робитиме фонд після війни, адже проблем буде дуже багато, а більшість людей повернуться до відновлення власного життя.

Якщо все таки ви вирішили створити власний фонд, раджу звернути увагу на 3 речі:

Місія, мета та діяльність фонду після закінчення війни Чіткі зони відповідальності Маркетинг = довіра = інвестиції = життя та діяльність фонду.

Особливу увагу варто звернути на маркетинг, він, як і в будь-якому бізнесі, є дуже важливим: про вас повинні говорити, знати та довіряти. Ліпший маркетинг — більше донатів, завдяки яким ви зможете допомагати людям.

Що найбільше мотивує людей донатити

Мабуть, немає жодної родини в Україні, яку би не зачепила війна. Саме тому українці максимально мотивовані донатити й без додаткових стимулів.

Вони бачать, на які подвиги готові військові, а тому підтримують їх як можуть і роблять свій вклад у нашу перемогу. На жаль, найбільшим, але й найтрагічнішим приводом для донатів є трагедії, як нещодавні обстріли Кременчука чи Вінниці.

Емоції ненависті й часто безпорадності перед злом люди конвертують у пожертви різним фондам, що допомагає їм відчувати причетність до спільної боротьби.

З боку фондів найкращою мотивацією є трансляція діяльності. Людям дуже важливо бачити, на що вони донатять кошти й візуалізувати результат.

Між фондами й людьми існує свого роду суспільний договір, як між громадянами й державою. Вони дають свої кошти й довіру, що вони будуть витрачені з максимальною користю.

Саме тому варто показувати, що ви плануєте купити а також звітувати про доставку, щоб цей договір функціонував і надалі.

Окрім того, фонди можуть мотивувати людей різноманітними подарунками, які дають відчуття причетності й пам’яті про події сьогодення.

Зараз наш фонд розробляє схему, де за найбільший донат людина зможе отримати трофей із фронту. Найвірогідніше це будуть подарунки з підписами від бригад, які отримали допомогу.

Де знайти хорошого постачальника

Більшість замовлень ми робимо завдяки особистим контактам. Проте, якщо ви маєте велике замовлення, наприклад, бронежилетів, варто спочатку замовити один і відправити його на тест для прострілювання й оцінки ефективності.

Це дуже важливо, адже ви несете відповідальність за чиєсь життя. Уже після тесту можна замовляти більші партії. Окрім того, раджу фокусуватися на великих замовленнях і робити оптові закупки.

На сьогодні VARTA не приймає нових заявок, а співпрацює лише з окремими військовими, із якими ми скооперувалися на початку війни. Ми працюємо напряму з командирами батальйонів, які роблять замовлення й уже на місці розподіляють допомогу.

Нам простіше та швидше перевезти фуру з речами на 100 осіб, ніж відправити стільки ж по одній посилці. Окрім того, можна співпрацювати з іншими фондами, які вже купують у перевірених постачальників.

Що робити для співпраці з іншими фондами, як їх знайти та перевірити

Найпростіший варіант – писати всім, кого знайшли, на пошту й грамотно формулювати запит. Варто пояснити, як ви можете бути корисні один одному, адже партнерства будуються на взаємовигоді. У роботі з іншими фондами опирайтеся на два правила:

завжди домовляйтеся про зустріч в офісах чи на складах, щоб побачити на власні очі, як працює фонд

переказуйте гроші лише напряму постачальникам, а не через інші фонди.

VARTA сьогодні партнериться з хорватськими волонтерами, які постійно передають в Україну гуманітарну допомогу, а також з іншими фондами та бізнес-партнерами, які готові підтримувати нашу діяльність.

Як уникнути проблем із митницею

Якщо ви купуєте товар за кордоном, ви маєте подати запит на митницю про те, що ви очікуєте й у яку військову частину його відправите. Після доставки товару потрібно зробити акт прийому-передачі у двох екземплярах, адже митниця перевіряє чи отримали військові ваш товар і чи все надійшло.

Поради волонтерам-початківцям