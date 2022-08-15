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Благодійні фонди треба будувати за принципами бізнесу

Благодійні фонди треба будувати за принципами бізнесу

Як потрібно підходити до розвитку фонду, щоб налагодити ефективну роботу?
Понеділок, 15 серпня 2022, 17:46
Андрій Кухтій
криптопідприємець, співзасновник та голова фонду VARTA

Бізнес і благодійні фонди однакові, за винятком того, що кінцевою метою останнього не є прибуток. 

Бути фондом у воєнний час непросто, адже людський ресурс обмежений, а кількість фондів велика. 

Саме тому вже варто думати наперед і визначати, що корисного робитиме фонд після війни, адже проблем буде дуже багато, а більшість людей повернуться до відновлення власного життя. 

Якщо все таки ви вирішили створити власний фонд, раджу звернути увагу на 3 речі:

  1. Місія, мета та діяльність фонду після закінчення війни
  2. Чіткі зони відповідальності
  3. Маркетинг = довіра = інвестиції = життя та діяльність фонду.

Особливу увагу варто звернути на маркетинг, він, як і в будь-якому бізнесі, є дуже важливим: про вас повинні говорити, знати та довіряти. Ліпший маркетинг — більше донатів, завдяки яким ви зможете допомагати людям. 

Що найбільше мотивує людей донатити

Мабуть, немає жодної родини в Україні, яку би не зачепила війна. Саме тому українці максимально мотивовані донатити й без додаткових стимулів. 

Вони бачать, на які подвиги готові військові, а тому підтримують їх як можуть і роблять свій вклад у нашу перемогу. На жаль, найбільшим, але й найтрагічнішим приводом для донатів є трагедії, як нещодавні обстріли Кременчука чи Вінниці. 

Емоції ненависті й часто безпорадності перед злом люди конвертують у пожертви різним фондам, що допомагає їм відчувати причетність до спільної боротьби.

З боку фондів найкращою мотивацією є трансляція діяльності. Людям дуже важливо бачити, на що вони донатять кошти й візуалізувати результат. 

Між фондами й людьми існує свого роду суспільний договір, як між громадянами й державою. Вони дають свої кошти й довіру, що вони будуть витрачені з максимальною користю. 

Саме тому варто показувати, що ви плануєте купити а також звітувати про доставку, щоб цей договір функціонував і надалі.

Окрім того, фонди можуть мотивувати людей різноманітними подарунками, які дають відчуття причетності й пам’яті про події сьогодення. 

Зараз наш фонд розробляє схему, де за найбільший донат людина зможе отримати трофей із фронту. Найвірогідніше це будуть подарунки з підписами від бригад, які отримали допомогу. 

Де знайти хорошого постачальника

Більшість замовлень ми робимо завдяки особистим контактам. Проте, якщо ви маєте велике замовлення, наприклад, бронежилетів, варто спочатку замовити один і відправити його на тест для прострілювання й оцінки ефективності. 

Це дуже важливо, адже ви несете відповідальність за чиєсь життя. Уже після тесту можна замовляти більші партії. Окрім того, раджу фокусуватися на великих замовленнях і робити оптові закупки. 

На сьогодні VARTA не приймає нових заявок, а співпрацює лише з окремими військовими, із якими ми скооперувалися на початку війни. Ми працюємо напряму з командирами батальйонів, які роблять замовлення й уже на місці розподіляють допомогу. 

Нам простіше та швидше перевезти фуру з речами на 100 осіб, ніж відправити стільки ж по одній посилці. Окрім того, можна співпрацювати з іншими фондами, які вже купують у перевірених постачальників. 

Що робити для співпраці з іншими фондами, як їх знайти та перевірити

Найпростіший варіант – писати всім, кого знайшли, на пошту й грамотно формулювати запит. Варто пояснити, як ви можете бути корисні один одному, адже партнерства будуються на взаємовигоді. У роботі з іншими фондами опирайтеся на два правила:

  • завжди домовляйтеся про зустріч в офісах чи на складах, щоб побачити на власні очі, як працює фонд
  • переказуйте гроші лише напряму постачальникам, а не через інші фонди.

VARTA сьогодні партнериться з хорватськими волонтерами, які постійно передають в Україну гуманітарну допомогу, а також з іншими фондами та бізнес-партнерами, які готові підтримувати нашу діяльність.

Як уникнути проблем із митницею

  1. Якщо ви купуєте товар за кордоном, ви маєте подати запит на митницю про те, що ви очікуєте й у яку військову частину його відправите.
  2. Після доставки товару потрібно зробити акт прийому-передачі у двох екземплярах, адже митниця перевіряє чи отримали військові ваш товар і чи все надійшло.

Поради волонтерам-початківцям

  • Партнертеся та спілкуйтеся з якнайбільшою кількістю людей зі сфери
  • Продумайте стратегію розвитку та розвивайте фонд за принципами бізнесу
  • Залучайте інвестиції з-за кордону
  • Стукайте в усі двері поспіль, за якоюсь точно буде те, що вам потрібно
  • Перевіряйте постачальників
  • Креативте й робіть те, чого не роблять інші — тоді про вас дізнаються.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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