Як змінюються потреби українців за кордоном

На початку повномасштабного вторгнення українки й українці, які виїжджали за кордон, потребували тимчасового житла на період, доки триватиме адаптація та оформлення документів.

З допомогою нашого партнера Airbnb ми знаходили для українців безкоштовні квартири на перший місяць перебування у новій країні.

За цей час переселенці зазвичай можуть знайти варіант для тривалішого проживання, розібратися з оформленням у країні, адаптуватися до нових умов.

Пошук житла — досі найпопулярніший запит до нашої команди. Але тепер люди здебільшого цікавляться, як знайти житло на тривалий період і як його оплачувати.

Усім стало зрозуміло, що війна не закінчиться так швидко, як ми сподівалися в березні. Люди не знають, коли зможуть повернутися додому та вимушені планувати залишатися за кордоном на більш тривалий термін ніж декілька місяців, але не всі мають змогу оплачувати оренду власним коштом, тому змушені шукати безкоштовне або соціальне житло на тривалий термін.

Ми консультуємо їх і допомагаємо, залучаючи міжнародних партнерів. У кожній країні — свої особливості та різні можливості для біженців.

Наша команда перевіряє та доповнює актуальну інформацію окремо по кожній країні на платформі United for Ukraine.

Як свідчить опитування, українці обирали країну для тимчасового перебування з різних причин. Найпоширенішою з них (52% опитаних) є, звісно, безпека. Ще 15% виїхали в певну країну через родинні зв’язки.

Для 11% опитаних вирішальним фактором стала можливість працевлаштування. Називали й інші причини вибору країни: мова спілкування (5%), громадські зв’язки (4%), стороння порада (3%), освіта (3%), близькість до України (3%) та процедура надання прихистку (3%).

Як змінюються потреби українських переселенців у Європі

Коли війна почалася, жодних налагоджених процесів для українських переселенців у Євросоюзі ще не було. Ми консультували людей з усіх юридичних і організаційних питань.

Це вимагало значної уваги й оперативності, адже всі ці процедури тільки-но формувалися, причому в кожній країні по-своєму.

Наші фахівці відстежували всі законодавчі зміни й надавали найсвіжішу інформацію українцям і українкам за їхніми запитами. Іноді траплялися дуже складні випадки.

Над деякими заявками нам доводилося працювати понад добу. Наприклад, іще навесні нам написала жінка, яка народила в бомбосховищі, потім змогла виїхати до Європи, але в її дитини не було документів.

Інколи до нас звертаються з індивідуальними запитами, але частіше прагнуть дізнатися важливу інформацію для себе й рідних. Згідно з даними дослідження UNHCR Regional Bureau for Europe, українці рідко виїжджають поодинці: 70% тимчасово переміщених осіб перетинали кордон не самі, причому 90% з них — жінки та діти.

Українки-біженки в більшості випадків (77%) мають високий рівень освіти та різноманітні професійні навички. Серед опитаних 82% змушені були розлучитися з одним чи кількома найближчими членами сім’ї, які залишилися в Україні.

Ми досі отримуємо запити від українців, які виїхали нещодавно та призвичаюються за кордоном. Люди часто цікавляться, чи мають вони право на соціальну підтримку та як її отримати.

Однак усе-таки тепер більшість запитань — щодо подальшого життя за кордоном у статусі тимчасових переселенців.

У нас часто запитують, чи можна вільно їздити Європою, коли вже маєш прихисток в одній з країн Євросоюзу. Українці прагнуть бачитися з родичами і друзями, які теж виїхали в Європу, але опинилися в іншій країні.

Нерідко нас запитують, чи можна виїздити у США чи Канаду, маючи прихисток у Європі. Також цікавляться можливістю тимчасового прихистку ті, хто вже перебували в Європі 24 лютого, але термін їхньої візи спливає, а повернутися додому в Україну вони не можуть.

У людей закінчуються робочі візи чи посвідки на проживання, і вони не знають, як бути далі. Для тих, хто виїхали після 24 лютого, стандартні механізми вже налагоджені, а в таких випадках питання доводиться вирішувати індивідуально.

Чи планують українці повертатися додому

Багато запитань і щодо взаємодії з установами та організаціями в Україні. Дуже часто люди цікавляться, чи можна й далі працювати на українську компанію з-за кордону та як у цьому випадку платити податки, щоб продовжувати підтримувати економіку країни. У кожному окремому випадку є різні індивідуальні нюанси.

Більшість українців і українок за кордоном наразі не знають, коли повернуться додому в Україну. Згідно з результатами опитування, 60% досі не визначилися і лише 40% при виїзді за кордон планують повернутися протягом наступного місяця.

Причому дискусії у фокус-групах свідчать про тимчасовий характер деяких повернень: люди вертаються, відвідують домівки в Україні, а потім знову їдуть у безпеку за кордон.

Хоча воєнні дії не вщухають, частина українців усе ж вирішує повертатися в Україну остаточно. У всіх свої причини.

40% опитаних українок і українців повертаються через покращення ситуації в їхньому регіоні, решта ж називає інші причини: 12% прагнуть повернутися в рідний дім і возз’єднатися з родиною, 9% повертаються через фінансові причини, 8% вважають, що в Україні вони матимуть доступ про працевлаштування, 7% вертаються за порадою родичів, 4% прагнуть мати доступ до української освіти, а ще 4% — до інших послуг.

Тому в нас усе частіше запитують, які процедури потрібно пройти у країні тимчасового перебування, якщо вирішуєш її залишити і повернутися в Україну.

Адже не можна просто все кинути й поїхати геть — свій тимчасовий прихисток потрібно завершити належним чином.

Ми розуміємо, що українці будуть потребувати нашої допомоги та підтримки ще довго: і поки війна триває, і після перемоги.

Тому ми в United for Ukraine налаштовані уважно відстежувати актуальну інформацію, збирати навколо себе все більше небайдужих партнерів, об’єднувати зусилля та бути максимально корисними для всіх українок і українців.

United for Ukraine підтримує українок і українців з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми стартували як волонтерська організація, але вже на початку березня зареєстрували міжнародну NGO у Швейцарії.

Наразі United for Ukraine допомагає вимушеним переселенцям з України в 34 країнах і об’єднує понад 50 міжнародних партнерів.

На нашому порталі зібрана максимально корисна й актуальна інформація для українців за кордоном, наші волонтери без упину доставляють гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, а наші фахівці консультують онлайн з юридичних та організаційних питань.

Усі ці місяці ми на зв’язку з українками й українцями, які вимушені шукати прихистку за кордоном.