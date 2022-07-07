Перемогти і не змарнувати час

Божевілля московії треба долати всім світом, інакше жертвами стануть всі. Хоробрість та бойовий дух наших воїнів, своєчасно доповнений потужною зброєю, та фінансова підтримка України є запорукою нашої перемоги у цій війні.

А після перемоги – відновлення економіки та будівництво заможної і ефективної держави. Відновлення на принципах зеленої економіки із застосуванням низьковуглецевих технологій, інновацій та енергоефективності.

Перш за все треба визначитися, яку країну ми будемо будувати: країну з ринковою економікою (класичний капіталізм), як найбільш успішна у світі форма, чи соціальний капіталізм з елементами олігархії та чиновницько-кланового наповнення, до якого нас тягне і дехто підштовхує.

Популізм влади у економіці, її постійне бажання сподобатися виборцям – це бомба сповільненої дії, і за це рано чи пізно доведеться заплатити. Є шанс – війна "все спише", і відновимося за рахунок фінансової допомоги світу.

В тому числі і покриємо ті фінансові ями, які утворилися через популізм в державному регулюванні цін на енергоносії та тарифів.

Розумію соціальні потреби, бідність та неспроможності, але, переконаний, для цього існують субсидії. Все решта: ринок, конкуренція, попит та пропозиція, енергоефективність та енергоощадливість і відсутність монополій та продуктивність праці.

Україна має абсолютне право на фінансову допомогу світу і не варто "посипати голову попелом". Це їх плата за небажання і неспроможність зупинити московію у 2014 році, коли інтерес переважив і страх, і моральні цінності.

А наше завдання – змінити країну і тепер, і після перемоги тим більше. При наявності у нас такого сусіда наша економіка повинна бути здатною забезпечити і військовий потенціал країни.

Ефективність і конкурентоспроможність економіки можливо досягнути через здатність держави позбутися монополій, впровадити максимально можливі економічні свободи і сприятливий бізнес-клімат, і навіть цього після війни вже буде недостатньо. Потрібне зниження податків та максимальне їх спрощення.

Верховенство права і невідворотність покарання має забезпечити права інвестора та приватної власності. Корупція зникне тоді, коли антикорупційні органи працюватимуть результативно і не на словах, а на ділі демонструватимуть нульову толерантність до хабаря, коли правила гри в бізнесі будуть прозорими, зрозумілими та доступними, і всі, без винятку, їх будуть виконувати.

Фінансову підтримку від держави і світу мають отримати всі економічні ініціативи, що генеруватимуть додану вартість для країни. Чиновник має надавати будь-яку організаційну допомогу бізнесу.

А відновлення держави має розпочатися перш за все через процедури спрощення. Державний апарат зобов’язаний суттєво збільшити ефективність, насамперед здатність досягати максимальних результатів при мінімальних затратах ресурсів.

Війна довела, що працювати швидко і ефективно, без зайвої бюрократії, можливо. Цю здатність необхідно масштабувати і назавжди забути про владу як високоприбутковий бізнес.

Український чиновник після 24 лютого 2022 року якщо ще цього не зробив, то має повернутися до служіння українському народу або піти за напрямком російського корабля.

Деякі органи влади на сьогодні, переконаний, не можуть довести доцільність свого існування, а про результат їх роботи і говорити не доводиться. Під час і після війни тим більше посади "хороший хлопець" не має бути – потрібен результат.

Ми, влада, бізнес і суспільство вже один раз згайнували можливістю змін. Мова звісно що про Майдан. Наші очікування були надто високі, а зачарування лідерами значно перебільшені, і, як результат, розчарування і втрачені можливості.

І сьогодні гине тисяча відважних за те, щоб ми були незалежні. На фронті гинуть ті, кому у 2014 було всього 10 років. Вдруге змарнувати шанс побудови заможної й високо розвинутої держави ми просто не маємо права. Ціна нашої свободи, на жаль, надто висока.

Так, змін без болю не буває. Закон Майера говорить "Ускладнювати просто, спрощувати складно".

Зараз потрібен аудит адміністративної системи влади в державі через призму її місії, цілей, завдань і вартості утримання державних службовців, треба скорочувати їх в рази, а не на 10%. Потребує перегляду не тільки чисельність державних службовців, а і їх система оплати праці.

Більше того, впевнений, що нам потрібно запровадити через зміни до Конституції, президентську форму держави за прикладом США. Президент – голова уряду. Двопалатний парламент сукупною чисельністю до 150 людей з повноцінним механізмом стримувань, балансів та противаг у недопущенні монополізації влади.

Це дозволить позбутися дуалізму влади, зробить її більш ефективною і менш затратною. Обирати гетьмана в українців закладено у генетичному коді, і це, переконаний, буде корисно і справедливо для держави, для людей.

І треба бути чесним, і признатися самим собі, що сьогодні ми вже маємо де-факто президентську державу. Залишилося це узаконити шляхом змін до Конституції.