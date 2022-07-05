Як експертно зафіксувати збитки внаслідок агресії рф

Внаслідок війни втратили посівні площі? Маєте зруйноване житло чи бізнесові потужності? Через дії агресора втратили автівку чи мистецькі цінності?

На жаль, такі ситуації не поодинокі. Через воєнну агресію рф нагальним стало питання щодо відбудови цілих міст та містечок у районах, де відбувались активні бойові дії, адже ошатні будинки мирних українців та успішні підприємницькі майданчики за лічені дні перетворилися на руїни.

І зараз справа честі для держави допомогти кожній українській родині знову дихати на повні груди та відновити втрачене.

Право на відшкодування матимуть громадяни України, які є:

власниками пошкодженого або зруйнованого житла чи інших активів;

інвесторами у житлове будівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію;

членами кооперативів, які викупили квартиру чи інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці осіб усіх зазначених вище категорій.

Проте постає питання як зафіксувати збитки так, щоб гарантувати виплати. Адже найважливіше, — не випустити з уваги жодної деталі.

Тут є багато механізмів, проте ціль у нас одна: росія заплатить за всю шкоду, заподіяну нашій країні, кожному українцю та бізнесу.

Важливо збирати всі можливі докази руйнування, які надалі знадобляться — акти про руйнування майна, складені ДСНС та органами місцевої влади, детальна фото / відеофіксація нерухомості чи іншого майна до і після подій, інформація зі ЗМІ, свідчення сусідів, очевидців, в яких детально описано обставини пошкодження і їх характер.

До того ж варто звернутися до місцевого відділення поліції із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом руйнування чи пошкодження чи розграбування оселі, транспортного засобу. До заяви необхідно додати фото акти і пояснення сусідів.

У відповідь представники поліції мають надати витяг з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань про відкриття провадження.

Самостійно пересічним громадянам та і представникам бізнесу важко оцінити масштаби руйнувань, адже часто не всі одразу помітні візуально.

Для належної та професійної оцінки рекомендую звернутись до експертів державних спеціалізованих установ (центрів/інститутів), які є у кожному регіоні.

Вони мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих експертів МЮУ.

Як відбувається експертиза?

Фізичні та юридичні особи мають право за своїм бажанням замовити проведення незалежної експертизи чи незалежного експертного дослідження.

Підставою для проведення експертизи є процесуальний документ/договір про призначення експертизи з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи в якому обов’язково зазначаються:

її реквізити та посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта,

перелік питань, що підлягають вирішенню,

об’єкти, що підлягають дослідженню.

Після збору відповідних даних та документів експерт виїжджає на об'єкт дослідження для проведення експертизи за результатами чого дається офіційний письмовий висновок з відповідями на поставлені експерту питаннями.

Майте на увазі, експертиза може відбуватись не тільки щодо пошкодження матеріальних цінностей, а й отримання психологічної травми внаслідок бойових дій та військової агресії рф.

Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі — висновку експерта, який і стане належним доказом пошкодження майна.

Дослідницька частина включає:

відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосування;

посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз'яснення до них;

експертну оцінку результатів дослідження.

Які строки проведення експертизи?

Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а строк проведення експертизи встановлюється керівництвом експертної установи і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Звісно ж, кожен з нас відчуває особливу відповідальність та згуртованість у час випробувань для нашої держави. Тому закликав експертні установи Міністерства юстиції України максимально пришвидшити виконання поставлених завдань, що стосуються оцінки об’єктів, які пошкоджені внаслідок війни.

Висновок експерта слугуватиме належним доказом для забезпечення виплат. Заяву на відшкодування безоплатно можна подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходиться (знаходився) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна.

Реєстрація заяви про надання компенсації здійснюється автоматично програмними засобами реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Звертаю увагу, Уряд України відкрив спеціальний рахунок у Національному банку, на який будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, від міжнародних фінансових організацій.

Наразі в Україні вже запрацював Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Порядок компенсації буде додатково детально розписано та оприлюднено.

І поки наші військові боронять кордони України, а українські урядовці готуються до міжнародних судів проти рф, завдання всіх українців – створити якнайповніший перелік усього, що було зруйновано і продовжує руйнуватися у війні, яку рф розв‘язала проти України.