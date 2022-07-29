Як об’єкти "Укрспирту" можуть стати основою для бізнес-проєктів

Запуск нової економічної стратегії України із залученням іноземних інвестицій дуже правильна, необхідна і важлива справа.

Але я б хотів звернути увагу на внутрішні резерви України, які можна використовувати більш ефективно.

Буду говорити про непрацюючі активи, які під час війни є додатковим тягарем для держави. Замість того, щоб працювати і фінансувати армію — виробництва стоять і знецінюються.

Оскільки через воєнну агресію росії проти України приватизація довгий час була на паузі, а повноцінне відновлення роботи багатьох підприємств, наприклад, як ДП "Укрспирт", є неможливим, ми почали шукати інші шляхи запуску роботи наших об’єктів, які простоюють на безпечній території України.

І таким варіантом щодо частини об’єктів підприємства може стати оренда. Для цього у нас є наші виробничі майданчики на підконтрольній Україні території, які можна запускати в роботу у найкоротші строки.

У нас є запит, бачимо, що багато виробництв зі сходу і півночі шукали і шукають місця для релокації свого бізнесу.

Тому для них цілком привабливими є простоюючі об’єкти ДП "Укрспирт" на заході та у центрі країни, які ми не можемо централізовано запустити в роботу через низку об’єктивних причин (борги, висока собівартість тощо)

Тому почали вивчати різний досвід і зрозуміли, що саме ми можемо запропонувати.

Оренда може відбуватись з урахуванням відповідної постанови. ДП "Укрспирт" як балансоутримувач має право передавати в оренду свої виробничі майданчики на 12 місяців після закінчення військового стану, але не довше, ніж до моменту приватизації. Що для нас важливо, адже приватизація — це основний шлях ДП.

Оренда (як проміжна стадія перед приватизацією або як опція залишення оптимізованого підприємства у державній власності) зможе вирішити багато питань для "Укрспирту".

Ми вирішуємо ризик втрати державного майна та цілісності його збереження. Обладнання буде задіяне в роботі і за нього буде відповідати орендар;

Окремою умовою є збереження та робота всього колективу виробничого майданчика, який перейшов до нового орендаря. Всі працівники мають працювати і отримувати заробітну плату;

Крім того, "Укрспирт" встановлює умови щодо зобов’язання нового орендатора викупити всі товарно-матеріальні цінності відповідного виробничого майданчика. А це живі гроші для державного підприємства, які направлятимуться на погашення заборгованості;

Звичайно це гроші від орендної плати;

Можемо точно сказати, що зацікавлення в оренді наших виробничих майданчик є. Ми отримували запити, серед них була зацікавленість багатьох підприємців виробляти саме спирт.

Також отримували заявки орендарів щодо використання виключно нерухомого майна, проте "Укрспирт" прийняв рішення, що можлива оренда лише в сукупності рухомого і нерухомого майна.

Оскільки у протилежному варіанті у нас виникає питання де підприємство буде зберігати рухоме майно?

Це не вирішує проблем, а лише створює їх. Нам важливо передати в оренду все майно, щоб орендарі його зберігали, використовували, платили за це орендну плату.

Тим більше, сума орендної плати за все майно буде значно вищою, адже обраховується від балансової вартості такого майна.

Думаю, що схожа ситуація не лише в ДП "Укрспирт" і оренда була б цікавою і для інших державних підприємств. І така можливість для "Укрспирту" була б дуже своєчасною, а для підприємців, які хочуть провести релокацію їх бізнесу – необхідною.

Важлива умова оренди – період її дії, а саме до моменту поновлення приватизації за спрощеними та пришвидшеними процедурами.

У будь-якому випадку наразі держава (в особі Фонду державного майна України та органу управління державним майном) має прийняти відповідне рішення:

- приватизація;

- оренда та подальша приватизація (тобто оренда до моменту приватизації).

- оренда (у разі виявлення наміру лишити у державній власності "оптимізований ДП "Укрспирт");

У будь-якому випадку наші об’єкти в безпечних регіонах готові стати основою для бізнес-проєктів.