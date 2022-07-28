Як відновити зруйновані багатоповерхівки та зробити їх енергоефективними

Відновлення України є важливим етапом післявоєнного розвитку нашої держави. Уже зараз керівництво країни та міжнародні партнери шукають найкращі рішення для майбутньої відбудови зруйнованих війною об’єктів інфраструктури та житлових будинків.

Ці рішення мають бути побудовані на найкращих світових практиках та принципах прозорості та рівнодоступності. Країна має якісно трансформуватись у найбільш короткі строки.

Одним із головних параметрів, які має забезпечити якісна відбудова — це високі параметри енергетичної ефективності, що дасть нам змогу покінчити із багаторічною газовою залежністю.

Це необхідно не лише при безпосередній відбудові зруйнованих міст, але і в регіонах, що не зазнали руйнувань.

Адже питання надмірного і, часом, аномально неефективного використання енергоресурсів є актуальним для всіх секторів економіки, але особливо болючим воно є в житловому секторі.

Головним інструментом для зменшення енергоспоживання в житловому секторі, який би відповідав очікуванням міжнародних донорів і інтересам майбутньої відбудови країни, є Фонд енергоефективності.

Під час воєнного стану Фонд не тільки не призупинив свою діяльність, але і значно наростив оберти, адже боротьба з енергетичною залежністю це теж лінія фронту, на якій ми також маємо завдати ворогу поразки, тому кожен енергомодернізований будинок — це маленький крок для нашої великої Перемоги.

На сьогодні, Фонд реалізовує свою першу і поки що єдину програму "ЕНЕРГОДІМ" та розробляє інші продукти, необхідні для енергетичної незалежності країни.

Програма "ЕНЕРГОДІМ"

Фонд енергоефективності надає гранти для ОСББ на впровадження енергоефективних заходів за пакетом А "Легкий" — 40%, за пакетом Б "Комплексний" — 50%, а на роботи і послуги з підготовки проєкту (енергоаудит, проєктні роботи, технічний та авторський нагляд, обстеження інженерних систем) – до 70%.

З кожним роком кількість заявок на участь у програмі прогресивно зростала і, на сьогодні, Фонд має 864 проєкти, їх загальна вартість 7,7 млрд грн. Очікувана річна економія енергії від впровадження проєктів 436122,41 тис. кВт•год/рiк, очікуване річне скорочення викидів СО2 за всіма проєктами складає 116,3 тис. тонн/рік.

Фонд забезпечує довгостроковий механізм фінансування проєктів з енергоефективності і враховуючи комплексний підхід до впровадження енергоефективних заходів, ми маємо гарні результати роботи.

Кожен реалізований проєкт дає можливість в середньому скорочувати споживання енергоресурсів на 35-50%, відповідно це суттєве зменшення фінансового навантаження на людей, особливо у опалювальний період.

Також після реалізації енергоефективних проєктів значно підвищується комфортність житла.

Окрім того, енергоощадні заходи, які українці впроваджують у своїх домівках, сприяють ще й розвитку українського бізнесу та внутрішнього ринку товарів і послуг, адже співфінансування енергоефективних заходів — це інвестиції у вітчизняне виробництво нового енергоефективного обладнання та матеріалів.

Це сприяє створенню нових робочих місць та стимулює розвиток внутрішнього ринку, що надзвичайно важливо, особливо за нинішніх умов.

Енергомодернізація багатоповерхівок під час дії воєнного стану

Прийом нових заявок на участь у програмі тимчасово, на період дії воєнного стану, призупинено, проте прийом та опрацювання нових заявок на затвердження проєкту, на зміни до проєкту, на верифікацію та на продовження строку реалізації проєктів триває.

З початку введення в Україні воєнного стану Фонд отримав 146 заявок на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт в рамках програми "ЕНЕРГОДІМ", з них профінансовано 136 на суму 278 млн грн.

Співвідношення витрат на утримання Фонду під час воєнного стану до витрат на здійснення основної діяльності та виплату грантів становить 7% до 93%.

Для порівняння: за аналогічний період попереднього року було отримано 30 заявок на верифікацію, а за весь період з початку дії програми — 274.

Спрощення Програми "ЕНЕРГОДІМ" на період дії воєнного стану

З метою надання можливості об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків продовжити участь в програмі "ЕНЕРГОДІМ" та отримати відшкодування, Наглядова рада Фонду енергоефективності, тимчасово, на період дії воєнного стану, спростила умови програми.

Завдяки цим спрощенням, середній строк розгляду заявок на верифікацію після 24 лютого становить 17 робочих днів — це майже в 3 рази швидше, ніж протягом року до війни.

Воєнні дії внесли свої корективи і нині, крім подальшого розвитку енергоефективності, Фонд вбачає за необхідне підтримати співвласників багатоквартирних будинків, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій.

На початку липня 2022 року Верховна Рада прийняла закон щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель з правками, запропонованими Фондом.

Зокрема, цей Закон передбачає створення нових та вдосконалення наявних механізмів забезпечення енергетичної ефективності будівель, істотно спрощує процес енергомодернізації будинків за програмою "ЕНЕРГОДІМ" та що нині надзвичайно важливо – створює умови для запровадження Фондом енергоефективності програми з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій.

Серед ключових спрощень:

- можливість виплати грантів в рамках програми "ЕНЕРГОДІМ" наперед, а не лише відшкодування постфактум;

- можливість верифікації проєктів не лише після їх завершення, але і після завершення їх окремих етапів;

- можливість імплементувати нові, спрощені пакети енергоефективних заходів;

- можливість відшкодування Фондом супутніх та допоміжних будівельних робіт і послуг, пов’язаних з реалізацією заходів з енергоефективності;

- спрощення порядку прийняття рішень ОСББ в умовах воєнного стану тощо.

Також цей закон передбачає зміни щодо організації діяльності Фонду — уникнення дублювання Фондом функцій інших органів або учасників будівельного процесу, визначених нормативно-правовим та технічним регулюванням в будівництві.

Після імплементації відповідних положень закону в програми Фонду це створить кумулятивний ефект, що надасть змогу учасникам програми прискорювати реалізацію проєктів та сприяти масштабуванню термомодернізації застарілого житлового фонду.

Надзвичайно важливим є те, що закон передбачає і розширення сфери діяльності Фонду, зокрема це дає можливість участі Фонду у процесі відновлення пошкодженого внаслідок воєнних дій житлового фонду.

Нова програма з відновлення пошкоджених війною багатоповерхівок

Фонд енергоефективності планує запустити нову програму, яка передбачає надання фінансової підтримки співвласникам багатоквартирних будинків для відновлення житла, пошкодженого внаслідок воєнних дій.

За нинішніх умов, надзвичайно важливим є згуртуватися та спрямувати максимум зусиль на досягнення перемоги і подолання наслідків воєнних дій в нашій країні.

На жаль, сьогодні багато житлового фонду пошкоджено. Вочевидь самостійно співвласники не можуть вирішити цю проблему.

Держава, в умовах війни, теж не має коштів для фінансування таких робіт у повному обсязі. Це надзвичайно серйозна проблема, яку можливо вирішити лише спільними зусиллями, тому Фонд, маючи досвід співпраці з донорськими організаціями, наразі активно працює над тим, аби залучити грантові кошти від донорів для надання такої фінансової підтримки співвласникам багатоповерхівок, пошкоджених внаслідок воєнних дій.

Планується запустити максимально просту грантову програму, яка передбачатиме можливості для ОСББ у вигляді фінансової підтримки на проведення першочергових ремонтних робіт у пошкоджених будинках, зокрема таких, як заміна/ремонт вікон, зовнішніх дверей, фасадів, ремонт дахів та інших робіт, необхідних для забезпечення функціонування пошкоджених будинків.

Проєкт програми вже розроблений та обговорений з міжнародними партнерами. Для її запуску потрібно оновити декілька міжнародних угод та прийняти відповідні рішення на рівні КМУ — Європейський Союз.

Орієнтовно, запуск програми планується на початку вересня цього року.