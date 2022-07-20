Розвиток біометанової галузі – неоголошені санкції на російський газ

Одна з передумов перемоги України у війні, яку розв’язала росія, – це зупинка фінансових потоків до бюджету країни-агресора за експорт енергоносіїв.

Та якщо стосовно часткового запровадження ембарго на російську нафту країни ЄС дійшли згоди, то з природним газом все значно складніше.

Саме тому Європа терміново намагається диверсифікувати свої джерела постачання газу: СПГ – зі США, Катару, Алжиру та відновлювану енергетику – щоб скоротити загальне споживання газу.

У березні Європейська комісія оприлюднила свій план RePowerEU, що передбачає заходи щодо скорочення імпорту російського газу більш ніж на дві третини у 2022 році.

Частина стратегії REPowerEU окреслює дослідження альтернативних видів енергії, зокрема біометану.

У відповідному плані дій ЄС має намір стимулювати галузь і досягти виробництва обсягом 35 млрд кубометрів біометану на рік до 2030 року.

На сьогодні сумарне виробництво біогазу та біометану складає близько 18 млрд куб. м на рік і задовольняє 4,6% попиту на природний газ в ЄС.

Біометан виробляють у 18 країнах Європи Лідером на європейському ринку біометану залишається Німеччина, хоча в останні роки Франція, Нідерланди, Швеція, Данія та Італія були провідними за рівнем розвитку галузі.

За умови "розумної комбінації" інвестицій та реформ біометан цілком можна використовувати для диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, збільшення енергозбереження та заміщення імпорту російського газу.

Біометан може використовуватися для виробництва теплової і електричної енергії, як паливо для транспорту, а також як сировина для хімічної промисловості.

Наприклад, біометан, вироблений у Німеччині, переважно використовується в енергетиці. У Великобританії з 2014 року біометан перетворюють в електроенергію. Італія використовує біо-CNG для вантажних транспортних засобів.

Біометан можна використовувати у всіх двигунах, що працюють на природному газі. Швеція до 2030-го прагне досягти 100% покриття біометаном потреб автомобілів, а в перспективі за 20-30 років має на меті використовувати в газовій мережі лише біометан.

У Франції біометан також застосовується як паливо для транспортних засобів, проте є попит і на забезпечення опалення. Причому біометан доцільно використовувати не тільки автомобільному, але й водному і залізничному транспорті, не лише у стисненому, а й у скрапленому стані.

Використання біометану в громадському транспорті може значно знизити забруднення повітря у великих містах.

Аргументи ЗА біометан

Пряме заміщення природного газу та зниження потреб імпорту. Біометан виробляється з вітчизняної відновлюваної сировини та органічних відходів.

За прогнозами експертів, вітчизняної сировинної бази в кожній країні Європи достатньо, щоб покрити суттєву частку споживання природного газу (10-20%).

У тій же Німеччини такий прогноз заміщення складає 10% до 2030 року. Це може не лише сприяти скороченню імпорту природного газу, а й водночас значно зміцнити безпеку енергопостачання.

Екологічність. Виробництво енергії з біогазу не шкідливе для оточуючого середовища, оскільки не збільшує додаткову емісію парникового газу СО2 і зменшує кількість органічних відходів. Наявність інфраструктури. Не потрібно будувати нову газотранспортну інфраструктуру.

Відповідний до стандартів біометан може без проблем подаватися в мережу природного газу. Це означає, що газова мережа використовується з одного боку як величезне сховище, а з іншого – як ідеальне транспортне середовище.

Економічний ефект для виробників та споживачів. Вітчизняні малі та середні підприємства в сільській місцевості отримують користь від біометану як потенційні виробники та споживачі, оскільки можливе децентралізоване забезпечення ресурсами. Розвиток біометанової галузі сприятиме відновленню всієї економіки післявоєнної України та гарантуватиме наявність численних робочих місць в усіх регіонах.

Попит породжує пропозицію

Потенційно Україна може виробляти до 10 млрд кубометрів біометану на рік, переважно з аграрних відходів і залишків: гній, послід, солома злакових, стебла кукурудзи, стебла соняшника, жом цукрових буряків, меляса, силос кукурудзи, а також побутові відходи та ін.

За оцінками БАУ, реально досягти виробництва біометану в Україні обсягом 1 млрд куб. м у 2030-му і 4,5 млрд куб. м – у 2050 році.

Українська ГТС з трьома транзитними коридорами та резервними газопроводами вже сьогодні готова приєднувати виробників і транспортувати біометан.

Станом на червень 2022 року до Оператора ГТС України звернулося 26 компаній, які планують виробляти біометан в Україні на рівні 206 млн куб. м на рік.

Оператор ГТС надає і продовжить надавати максимальну підтримку майбутнім виробникам біометану в питаннях подачі газу до мережі.

Зазначу, що стосовно якості біометану, що подається в систему, Оператор певною мірою обмежений вимогами до якості газу на точках міждержавного з’єднання та газу, що надходить до підземних сховищ та до промислових споживачів, які мають обладнання, чутливе до кисню.

Приєднання виробників біометану до розподільних мереж могло б усунути зазначені обмеження та зменшити витрати замовників на встановлення додаткового обладнання із підвищення тиску для подачі до системи.

Незалежно від точки приєднання (до газотранспортної чи газорозподільної системи) Оператор ГТС готовий вже зараз надавати послуги із транспортування біометану у будь-яку точку ГТС, зокрема для експорту до Європи.

І вже зараз фіксація потенційних точок виробництва є важливою для планування архітектури майбутньої енергомережі України.

Тож Оператор газотранспортної системи запрошує потенційних інвесторів та девелоперів проєктів на ринку біометану до діалогу в рамках підготовки нового 10-річного плану розвитку та напрацювання стратегічного бачення розвитку газотранспортної системи.

Для швидкого старту ринку біометану необхідно ухвалити вторинне законодавство щодо запуску реєстру біометану, що забезпечуватиме видачу гарантій походження біометану.

Розвиток біометанової галузі – в інтересах України та можливість для Європи відмовитись від російського газу.

Як зазначила виконавчий директор Асоціації анаеробного травлення та біометану (ADBA), Шарлотта Мортон, збільшення виробництва біометану – це спосіб запровадити ще один етап санкцій проти росії та одночасно можливість зміцнити довгострокову енергетичну та продовольчу безпеку країни.