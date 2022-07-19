Зелене відновлення транспорту: зручно для людей

Потребу у пересуванні мають не лише власники автомобілів. Не лише водійка "Тойоти Кемрі" хоче швидко і комфортно їздити від свого житлового кварталу з видом на парк до офісу в центрі міста і назад.

Мати з візочком хоче без перешкод дійти до дитсадка через дорогу, людина на милицях хоче докладати менше зусиль, щоб дістатися місця зустрічі з друзями, велосипедист хоче вільно пересуватися містом і не боятися померти під колесами авто.

За даними Автомобільної федерації України, на початку 2021-го року статистично чверть українців мають легкове авто. Проте інші 3/4 населення також мають пересуватися і не просто якось, а комфортно.

З 24-го лютого 2022-го року в Україні триває повномасштабна війна. Росія продовжує знищувати наші будинки, лікарні, дороги. Та не зважаючи на це, українці вже почали і продовжують відбудовувати свою країну.

Війна колись закінчиться і нам жити на своїй землі. Ми маємо приймати рішення як відновлюватися: поспіхом будувати тимчасові рішення та користуватися ними десятки років, як хрущовками, чи одразу будувати за найкращими стандартами.

Про загальні принципи зеленої відбудови можна прочитати тут

Мобільність поза містом

Вже відновлюється міжміське сполучення у тих областях, звідки відступили війська окупанта. Відбудовуються мости, вкладається нове асфальтне покриття, залізничні колії очищаються настільки, що до них повертаються електрички та потяги. Відновлюється стара неефективна мобільність.

Що вже зараз можна зробити краще:

В першу чергу відновити залізничне сполучення між містами-сателітами. Щоб в майбутньому розвантажити траси, що ведуть із передмістя, потрібно запустити в години пік електрички із більшою кількістю вагонів або з меншим інтервалом курсування. Так люди будуть витрачати менше часу в дорозі та зменшать вплив на довкілля від свого пересування.

Сполучити залізницею як мінімум всі міста з населенням від 100 тисяч;

Обладнати траси міжміського сполучення смугою для велосипедів;

Синхронізувати міський транспорт з міжміським сполученням, щоб не витрачати час на пересадках. Тобто якщо в місто прибуває електричка чи регулярний автобус, містяни мають комфортно з них пересісти на тролейбус/трамвай/автобус і навпаки, встигнути вчасно дістатися вокзалу до відправлення.

Зручна транспортна мережа між населеними пунктами залежить від синхронізації із міською інфраструктурою.

Вони можуть і будуть працювати комфортно для людини, якщо не існуватимуть в окремих світах, а будуть синхронізовані.

Зручний громадський транспорт у місті

Зручним громадський транспорт робить не лише кондиціонер влітку. Так, принаймні в деяких київських тролейбусах він працював до повномасштабного вторгнення. Чим краще і злагодженіше працює вся транспортна система —

тим менше людина витрачає часу і зусиль, щоб дістатися з одного місця в інше.

Що можна збудувати або оновити:

Обладнати смугами громадського транспорту 100% доріг, де проходить маршрут будь-якого громадського транспортного засобу та забезпечити контроль їх цільового використання. Це дозволить міському транспорту рухатися без перешкод, а відповідно, швидше перевозити більшу кількість людей.

Обладнати для пішоходів 100% довжини доріг у населених пунктах. Мова не лише про тротуар, а ще про транспортні розв’язки, орієнтовані на пішоходів, відмову від підземних пішохідних переходів на користь наземних, занижені бордюри тощо.

Що може полегшити життя користувачам громадського транспорту:

Запровадити мультимодальність. Тобто оплата проїзду за час користування транспортом, а не за 1 конкретну поїздку 1-м видом транспорту.

Мультимодальна система дозволяє купити 1 квиток на годину, для прикладу, і за цим одним квитком можна доїхати автобусом до метро, пересісти безпосередньо в метро, і від потрібної станції третім видом транспорту доїхати до роботи.

Платити потрібно буде всього один раз. Лише за час дороги.

Розмістити на зупинках оновлювані розклади руху громадського транспорту з інформацією про можливі пересадки та затримки. Так пасажирам буде легше зорієнтуватися у своєму маршруті.

Зробити зручною пересадку між популярними маршрутами, що ведуть у віддалені кінці міста. Скласти розклад таким чином, щоб людині було зручне пересідати з одного транспорту на інший та не витрачати час на очікування під час пересадки.

Стільки простору та уваги до тролейбусів та іншого громадського транспорту звісно ускладнить пересування по місту для автомобілів, але не для людей.

Якщо машина потрібна здебільшого, щоб відвезти 1, а рідше 2 людини на роботу по місту, то із цими нововведеннями зручно буде і без неї. Ще й надто і менший вплив на довкілля.

Мікромобільність та інклюзивність

Російські війська відступили від Києва, а місцеві жителі потроху повертаються. Повертаються не лише до столиці, а і до звичного життя, наскільки це можливо.

Оскільки бензин купити дорого, а пересуватися по місту потрібно, багато хто згадав, що вміє користуватися велосипедом. Із цим спогадом прийшло і розуміння, що Київ хоч і має велодоріжки, але не дуже зручний для пересування по всьому місту. Ще й ворожа техніка понівечила дороги.

Тенденцію збільшення кількості велосипедистів на дорогах потрібно зберегти, але не ціною недоступності пального, а через покращення умов для користування цим транспортом.

До того ж деякі потреби інфраструктури мікромобільності збігаються із потребами в інклюзивності транспорту та доріг.

Наступні кроки зеленій відбудові мобільності:

Обладнати мінімум 50% довжини магістральних доріг у населених пунктах для велосипедистів. Знову ж таки, мова не лише про велосмуги, а і ті ж самі опції, що і для пішоходів: занижені бордюри, наземні переходи, безпечні транспортні розв’язки тощо.

Відбудовувати дороги безпечними для всіх учасників руху, а в першу чергу для пішоходів.

Покращити можливості для пересування людей з інвалідністю та маломобільних людей у громадському транспорті (підвищені платформи зупинок, низькопідлогові автобуси і тролейбуси, інформування людей з вадами зору, інформування різними мовами).

Війна все ще триває, але Україна вже відновлюється там, де це можливо. Тільки українцям та українкам вирішувати, відбудовувати країну сучасною та екологічною, чи зробити абияк.

Для представників місцевої та державної влади Екодія розробила брошуру про розвиток сталої та розумної мобільності на основі Європейського Зеленого Курсу та громадських обговорень.