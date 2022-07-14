Навіщо Україні еко-індустріальні парки

Попри чималі втрати, руйнування, історія сьогоднішньої України ще про надії та стійкість.

Минулі війни підтверджують цінність активного та ефективного тилу. Українські підприємці докладають зараз чимало зусиль аби забезпечити якраз потужний економічний тил.

Ми також спостерігаємо наразі чимало зрушень на законодавчому рівні, що сприяють розвитку індустріальних парків, які б могли приймати компанії, що переїжджають із зон бойових дій у більш безпечні західні області.

Ці підприємства, як і місцевий бізнес, потребують якісних умов для роботи.

Водночас Україна, як і весь світ, у пришвидшеному режимі повинні переглядати свою енергетичну політику, що підштовхує дедалі більше задумуватись про впровадження зеленої енергетики.

У такому контексті, Україні можна розвивати не лише індустріальні парки, а зробити крок вперед та запроваджувати модель еко-індустріальних парків, яка пропонує чимало можливостей зараз та під час майбутньої відбудови та розвитку економіки.

Наразі, підприємствам простіше було б переїжджати до майданчиків, які б були забезпечені відповідною фізичною та соціальною інфраструктурою, з адміністративною підтримкою менеджерської компанії та можливостями співпрацювати з іншими заради економії ресурсів, вартість на які постійно зростає в Україні.

Еко-індустріальний парк — це спеціальна зона промислового призначення, яка сприяє сталому розвитку, шляхом забезпечення соціальних, економічних, та екологічних параметрів у процесах вибору розташування, планування, управління та повсякденного функціонування.

Запорукою ефективності таких парків є тісна співпраця між підприємствами, спільне ефективне використання ресурсів та управління відходами.

Ще вищий рівень кооперації — індустріальний симбіоз, який є способом реалізації принципів циркулярної економіки, коли відходи одних підприємств стають сировиною для інших.

Які їх переваги для України зараз та в майбутньому?

Екологічні стандарти моделі еко-індустріальних парків сприятимуть відповідності української продукції до міжнародних стандартів та підвищенню її конкурентоспроможності на світових ринках.

Також, згідно з міжнародними положеннями про еко-індустріальні парки, вони здатні приваблювати прямі закордонні інвестиції. Особливо такі парки популярні серед інвесторів, зацікавлених в сталому та інклюзивному розвитку.

Окрім цього, передбачені моделлю ресурсоефективність, чисте виробництво, зменшення викидів вуглецю, не лише захищатимуть зелену екосистему заходу України, але й наближатимуть державу до відповідності із законодавством Європейського Союзу, що відповідає прагненням України стати повноцінною державою-членом європейської сім’ї.

Зокрема, індустріальний симбіоз, який передбачений концепцією еко-індустріальних парків, чітко зазначений в Європейському зеленому курсі як інструмент досягнення вуглецевої нейтральності.

Завдяки соціальній складовій еко-індустріальні парки змогли б не лише допомогти підприємствам, котрі переїжджають із зони бойових дій відновити свою діяльність швидко та ефективно, а й забезпечити їх працівників з сім’ями якісною соціальною інфраструктурою.

Також, як показує світовий досвід UNIDO, еко-індустріальні парки здатні створити чимало нових робочих місць з високими стандартами праці.

В Україні ці питання вкрай важливі, адже у працевлаштуванні будуть зацікавлені не лише місцеві громади, але й внутрішньо переміщені люди, та ті, хто повертатиметься з-за кордону після евакуації.

Що потрібно для запровадження еко-моделі?

До повномасштабного вторгнення в Україні була низка індустріальних парків, проте на практиці лише одиниці ефективно працювали. Зараз же в України є можливість стати ще більш витривалою та резистентною до економічних шоків та відбудувати свою промисловість відповідно до кращих світових стандартів та практик.

Для цього, на думку UNIDO, слід вдосконалювати законодавство аби усунути бар’єри та забезпечити належні фінансові та нефінансові стимули функціонування не лише індустріальних, а й еко-індустріальних парків.

Наразі з урахуванням рекомендацій та за підтримки UNIDO, Міністерство економіки України працює над Національною стратегією індустріальних парків, яка враховуватиме положення про еко-індустріальні парки.

А також, паралельно з цим бізнес уже зараз може запроваджувати сталі практики та налагоджувати співпрацю між собою, що відповідає критеріям еко-індустріальних парків, закріплених у Міжнародних положеннях про еко-індустріальні парки.