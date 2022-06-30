Знижки, щоб вижити: чи впораються забудовники з нульовим попитом

У травні-червні у ЗМІ почастішали повідомлення про реанімоване будівництво частини новобудов та про поновлення продажів житла на первинному ринку.

До того ж, часто з’являлися ще й "прогнози" про майбутнє неминуче здорожчання квартир, буцімто через збільшення вартості будівництва.

Проте угод практично немає. Стан невизначеності через війну, брак коштів або ж бажання притримати їх "до кращих часів", геть вимили покупців з ринку.

Наскільки забудовники здатні "посунутися"

Кілька київських забудовників вже офіційно підтвердили знижки щонайменше у 10% на майже готові квартири.

А загалом варто очікувати, що виходом із безвиході, точніше шансом для девелоперів хоч якось збільшити продажі, можуть стати більш вагомі знижки — аж до 25% від найпотужніших київських девелоперів.

Проте варто зауважити, що розмір знижок буде залежати від стадії будівництва житлового комплексу чи окремої його секції, а ще від залишків нерозпроданих квартир.

До того ж, розуміємо, що розмір знижок — це пряме свідчення фінансових можливостей забудовника продовжувати будівництво без залучення коштів громадян.

На моє переконання, в об’єктах на завершальних етапах будівництва за умови повної оплати вартості квартири, забудовники здатні надати дисконт від 10% до 15% в гривні.

У ЖК, що збудовані на 50-70% з урахуванням більш тривалого періоду до введення об’єкта в експлуатацію, розмір знижок досягатиме 25%.

Звісно, що таке зниження вартості буде доцільним лише на квартири, що продають за довоєнними цінами.

Собівартість зростає. Чому це навряд чи позначиться на цінах для покупців

Від початку воєнного вторгнення й дотепер середнє зростання собівартості новобудов вже становить до 25%. І поки не зрозуміло, де межа зростання, адже не відомі остаточні наслідки війни.

Девелопери чудово розуміють, що перекласти свої витрати на покупця, не коригуючи при цьому власний прибуток, досить утопічна справа. Покупців на ринку обмаль.

А залучити попит, налякавши потенційних покупців тим, що ціна новобудов зростатиме, майже неможливо.

У період невизначеності громадяни не квапляться позбутися наявних статків, тим більше, що саме тепер ризики, що будинок так і не буде добудований, надто великі.

Жоден забудовник не може гарантувати свою стабільність та власні райдужні перспективи.

Варто нагадати, що у 2021 році вартість квартир на первинному ринку, залежно від класу ЖК, зросла на 25-35% в доларовому еквіваленті.

Тоді ціни вже перевершили економічно обґрунтований максимум, що невдовзі призвело до скорочення попиту в межах 20%. І подальше зростання цін не прогнозувалося, принаймні до квітня місяця 2022 року.

Війна лише посилила дисбаланс між купівельною спроможністю громадян та вартістю новобудов. Це одна із вагомих причин, чому забудовники будуть змушені йти на поступки потенційним покупцям, скоротивши запланований прибуток.

Місток через чорторий

Ринок буде іншим. Але от питання: коли і яким чином? І забудовникам, і покупцям потрібні ефективні антикризові механізми, як, наприклад, пільгове кредитування за дрібними відсотками.

Проте зі збільшенням облікової ставки НБУ до 25% це стало майже неможливим. Забудовники повинні розраховувати виключно на власні ресурси та власний ефективний менеджмент.

І одним із механізмів хоч якось пожвавити ринок можуть стати вагомі знижки, більш лояльні умови програм із розтермінування та публічна відкритість.

Такі дії здатні повернути впевненість громадян у тій чи іншій компанії та хоч якось вплинути на рішення потенційних покупців вкласти гроші в новобудову. Та, безсумнівно, ще й уникнути банкрутства.

Поки тривають активні бойові дії, суттєве зростання попиту на первинному ринку малоймовірне. Повторюся: продажі житла на первинному ринку будуть точковими, а не системними, тобто переважно через суб’єктивні причини конкретного покупця, а не завдяки кон’юнктурі ринку.

А "залякування" зростанням цін на новобудови через зростання собівартості будівництва навряд чи є ефективним засобом якось розштурхати попит. І вже точно це ніяк не співставне з ракетами над головами.