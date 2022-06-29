Як відстояти зелене майбутнє Європи і зупинити росію

Майбутнє Європи на багато десятиліть вперед буде визначатися рішеннями, які приймаються сьогодні – за участі України чи без неї.

Наступного тижня Європейський Парламент розглядатиме пропозицію Єврокомісії щодо визначення "екологічно сталих" інвестицій в енергетику, які зможуть залучати пільгове фінансування.

Вже більше двох років Єврокомісія формує нові правила для інвестицій, які можна кваліфікувати як "екологічні", шляхом створення так званої "зеленої" таксономії ЄС — переліку видів екологічно сталої економічної діяльності.

Минулого року, під впливом лобістів було ініційовано пропозицію додати до цього переліку газові та ядерні проєкти.

На сьогодні імпорт російського викопного газу, газових турбін та енергетичних технологій досі вільний від санкцій, запроваджених ЄС проти росії у відповідь на вторгнення в Україну. Європа імпортує з рф 45% всього газу і 20% урану.

Тому головним бенефіціаром від запланованого додавання газу та ядерної енергетики до переліку "зелених" інвестицій ЄС може стати росія, отримавши доступ до нових європейських інвестиційних коштів. Ми маємо і можемо це зупинити.

Що таке таксономія ЄС і чому це важливо?

Таксономія впроваджується прийнятим у 2020 році Регламентом ЄС, яким передбачено розробку і затвердження критеріїв для "зелених" інвестицій у певні види економічної діяльності, які мають відповідати цілям захисту довкілля на основі наукових критеріїв.

Види "зеленої" та "сталої" економічної діяльності затверджуються окремими Делегованими Актами, які розробляє Європейська Комісія.

Таксономія мала б стати одним із сходових каменів для досягнення цілей кліматичних цілей ЄС та втілення Європейського зеленого курсу.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав таксономію "першим найважливішим законодавчим актом", спрямованим на досягнення ринками глобальних цілей з декарбонізації економіки.

Інвестиції, які "сумісні з таксономією", можуть отримати пільгові умови фінансування. Це може зробити фінансово життєздатними ті проєкти, які інакше не змогли б залучити інвестиції.

Крім того, ЄС прагнув щоб таксономія стала глобальним "золотим стандартом" для інвестиційних рішень, щоб зробити Європу дороговказом для всього світу.

Чому викопному газу не місце в "зеленій" таксономії ЄС

Викопний газ не є ані "зеленим", ані "сталим", оскільки він є одним з основних факторів кліматичної кризи. Йому немає місця в інвестиційній таксономії ЄС.

У Європі він уже спричиняє більшу кількість викидів парникових газів, ніж вугілля, і навіть Міжнародне енергетичне агентство заявило, що ми не можемо мати жодних нових інвестицій у будь-яке викопне паливо, включаючи газ, якщо ми хочемо досягти цілей Паризької угоди.

Пропозиція додаткового Делегованого Акту від Європейської Комісії, що може включити газ до таксономії, є результатом активного урядового та корпоративного лобіювання.

10 країн ЄС, які пропагують газ, були дуже активними у спробах надати цьому викопному паливу зелений ярлик: Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Греція, Угорщина, Мальта, Польща, Румунія та Словаччина.

Газ в інвестиційній таксономії ЄС зашкодить шансам обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуси: нові інвестиції у викопне паливо означатимуть, що Європа та світ не досягнуть колективної мети Паризької угоди щодо 1,5 градусів, зануривши світ у кліматичний хаос.

Якщо це рішення пройде, це збільшить залежність Європи від газу, зокрема російського, що є джерелом коштів на озброєння, які будуть використовуватися проти українців.

Війна путіна – це війна викопного палива. Правда в тому, що європейські гроші її профінансували. Виступати зараз за споживання більшої кількості газу – це поглиблювати нашу вразливість перед путіним.

ЄС саботує власні зусилля, спрямовані на розрив зв'язків з росією та припинення війни. Тому, громадські організації в Європі називають пропозицію включити газ та ядерну енергетику в таксономію ЄС "справжнім подарунком путіну".

"Не ризики, а низка можливостей"

Розслідування Greenpeace показало, що російські компанії брали активну участь в ослабленні Таксономії та викрило ланцюги потужних зв’язків для впливу на Єврокомісію.

Його результати відкривають очі. Російські нафтогазові та атомні компанії, такі як "Газпром", "Лукойл" і "Росатом", а також лобістські групи, які їх представляють, включаючи "Газову інфраструктуру Європи" та "Всесвітню ядерну асоціацію", активно лобіювали свої інтереси перед Єврокомісією.

Європейська комісія тепер планує заборонити російським компаніям наймати фірми в ЄС, які займаються лобіюванням і зв'язками з громадськістю, але уряди країн-членів ще не схвалили цього рішення. Воно є дуже запізнілим, бо лобісти рф вже встигли завдати значної шкоди.

Урядовці рф навіть не намагалися приховувати наскільки вони зацікавлені у спотворенні Таксономії. В своєму інтерв’ю 22 лютого міністр енергетики рф Микола Шульгінов відкрито заявив, що "зелена" таксономія ЄС несе "не ризики, а низку можливостей" для росії.

Росія має стати одним із головних бенефіціарів від запланованого додавання газу та ядерної енергії до списку "сталих" інвестицій в ЄС.

Підрахунки аналітиків Greenpeace показують, що росія отримала б можливість заробляти додаткові 4 мільярди євро на рік від розширення газових потужностей відповідно до таксономії, що становитиме 32 мільярди євро до 2030 року.

Включення ядерної енергії в таксономію дозволить "Росатому", російській державній атомно-енергетичній компанії, що має потужні комерційні зв’язки з європейською ядерною промисловістю, отримати частку потенційних інвестицій у нові ядерні потужності ЄС у розмірі приблизно 500 мільярдів євро.

Щоб зупинити путіна, перехід Європи на відновлювані джерела енергії має прискорюватися, а не гальмуватися.

ЄС не може дозволити собі прийняти таксономію, яка ставить і газ, і атомну енергію на один рівень з відновлюваними джерелами енергії і спрямовує мільярди євро на їх фінансування. Про це кажуть одноголосно провідні екологічні організації ЄС та України.

Голоси українців мають бути враховані

Через тиждень після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ми запустили міжнародну кампанію Stand with Ukraine.

Зараз ця кампанія об’єднує сотні організацій по всьому світу навколо спільної мети – покінчити з глобальною залежністю від викопного палива, яка живить військову машину путіна.

Разом ми закликаємо уряди світу до повної відмови від інвестицій в індустрію викопного палива та до прискорення переходу на чисту енергетику.

Викопне паливо лежить в основі всіх надзвичайних ситуацій сьогодення. Проте Єврокомісія висуває антинаукову, антидемократичну та небезпечну пропозицію включити газ та ядерну енергетику до Таксономії ЄС, ставлячи під загрозу майбутнє Європи та всього світу.

14 червня два провідні комітети Європейського парламенту, Комітет з економіки та Комітет з довкілля, проголосували проти включення в Таксономію газу та ядерної енергетики і рекомендували накласти вето. Загалом 76 членів цих комітетів виступили проти пропозиції Єврокомісії, 62 не наклали вето та 4 утрималися.

Перед голосуванням у комітетах українські активісти мали більш як 10 зустрічей з депутатами та керівниками фракцій Європейського парламенту, щоб переконати їх ветувати ганебне подання Єврокомісії щодо включення газу до таксономії.

Остаточне рішення затвердити чи відхилити його буде розглядатися на пленарному засіданні Європейського парламенту 7 липня.

Вирішальне слово матимуть 705 євродепутатів із 27 країн ЄС. Щоб викинути пролобійовані рф газ та ядерну енергетику із "зеленої" інвестиційної таксономії ЄС потрібні голоси 353 депутатів Європарламенту.

Майбутнє Європи сьогодні визначається в Україні, яка є невід’ємною її частиною. Наше слово є вагомим і може мати вирішальний вплив.

Тому ми ініціювали петицію зі зверненням до Європейського парламенту з вимогою накласти вето на додатковий делегований Акт Європейської Комісії. Ціль — зібрати 50 000 голосів українців за тиждень. Ми маємо відстояти "зелене" майбутнє Європи та України разом. Долучайтеся!

Співавторка: Світлана Романко, координаторка кампанії Stand With Ukraine