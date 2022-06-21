Система гарантування вкладів: на крок ближче до стандартів ЄС

8 червня у Європейському парламенті рекомендували лідерам держав та урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

Після Другої Світової війни керівники країн Західної Європи усвідомили, що майбутнє за єднанням.

Сьогодні Україна виборює своє право стати частиною об’єднаної Європи де-юре. При тому, що де-факто свій цивілізаційний вибір ми зробили уже давно, поклавши в основу свого розвитку європейські цінності та прагнення до європейської якості життя.

Європейські стандарти гарантування вкладів для українців – ключовий орієнтир для Фонду гарантування вкладів.

Останні майже 10 років ми спільно із Національним банком України та міжнародними консультантами працюємо над гармонізацією вітчизняної законодавчої бази із нормами чинних Євродиректив, які регулюють схеми гарантування депозитів та роботу кредитних установ у країнах ЄС, а саме директив 2014/59/ЄС та 2014/49/ЄС.

За цей час, зокрема, реалізовано перший етап реформи системи гарантування вкладів та спліт-реформування фінансового ринку. Це фундаментальні кроки і основа для подальших змін, "графік" яких у нас був розписаний на кілька найближчих років.

Та початок повномасштабної збройної агресії рф проти України коригує наш "розклад". Тепер, коли наші перспективи приєднання до родини європейських держав осяжні як ніколи, ми маємо інтенсифікувати свої зусилля і свого роду екстерном виконати домашню роботу.

Що беремо за приклад?

На кінець 2021 року загальна сума депозитів, покритих системою гарантування в ЄС, перевищила 7 млрд євро, а доступні фінансові засоби фондів страхування депозитів усіх країн-учасниць ЄС склали майже 49 млн євро.

При цьому, до останнього (до початку повномасштабної агресії рф проти України та накладенням санкцій на російські банки) досвідом реалізації прямих ліквідацій банків із необхідністю виплати гарантованого відшкодування їх вкладникам – могти поділитися одиниці.

Чи значить це, що європейські банки не банкрутували? Звісно, ні. Але цей процес відбувався майже непомітно для вкладників, які просто на умовний "ранок" ставали вкладниками іншого банку.

І все – завдяки так званому "ранньому реагуванню", коли система починає порятунок банку ще на найперших етапах його проблемності.

Це, до речі, один із ключових стандартів гарантування депозитів, над імплементацією якого активно працюємо і ми в Фонді у тому числі заради підвищення рівня захисту всіх кредиторів банків.

Але ці дані не у повній мірі розкривають потенціал функціонуючої системи гарантування вкладів та механізму врегулювання неплатоспроможності фінустанов об’єднаної Європи. Оскільки об’єднана Європа не стільки про цифри, як про цінності, над впровадженням яких Фонд гарантування і працює.

Що робимо і маємо зробити ще?

Домашня робота вимагає від нас удосконалення поточної регуляції для захисту інтересів всіх стейкхолдерів Фонду гарантування.

Перше завдання – забезпечення загальноєвропейського рівня відшкодування за вкладами.

На сьогодні, нагадаю, в Україні на період дії воєнного стану запроваджено норму про повне відшкодування вкладів для фізичних осіб, а через три місяці після його завершення гарантована сума становитиме 600 тис. грн.

Таке підняття уже дозволило нам досягти стандарту щодо норми покриття у понад 60% від суми вкладів у банківській системі. Надалі набуття Україною членства ЄС не має альтернативи підняттю гарантованої суми до загальноєвропейського рівня у 100 тис. євро.

Друге – поширення системи гарантування на всі установи, що мають право залучати кошти від населення. Сьогодні, після приєднання до Фонду державного Ощадбанку, ми стали ближчими до виконання цієї норми.

Тепер на вклади в усіх без винятку банках поширюються гарантії Фонду. Наступний крок – розробка системи гарантування для небанківських фінансових установ.

Зараз попри воєнний стан та збройну агресію рф ми спільно із НБУ продовжуємо роботу над можливістю поширення гарантій Фонду на вклади, залучені кредитними спілками. Відповідний драфт проєкту закону уже розроблено і зараз триває його доопрацювання.

Третє – розширення системи гарантування вкладів на юридичних осіб. Перший крок до виконання цього пункту ми зробили 2017 року, поширивши гарантії Фонду на фізичних осіб-підприємців.

Станом на початок травня із загальної суми вкладів фізосіб (840,9 млрд грн) вклади ФОП становили 8,3%, або ж 69,8 млрд грн, а отже – підпадали під гарантії Фонду.

Обговорення щодо можливості поширення гарантій на кошти юридичних осіб Фонд уже розпочав. Очевидно, під час війни це зробити буде непросто.

Але після перемоги – поширення гарантій на юридичних осіб стане для нас одним із пріоритетних напрямків роботи.

Важливість втілення головної цінності ЄС – верховенства права у всіх сферах діяльності в країні – навряд чи потребує додаткових аргументів. Це, щоправда, "домашня робота" для всієї держави.

Де ми зараз?

8 червня у Європейському парламенті рекомендували лідерам держав та урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

Ще наприкінці квітня 2022 року Фонд гарантування на рівні з іншими державними, громадськими та приватними інституціями України взяв участь у підготовці опитувальника Європейського Союзу для аналізу можливості набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Національна система страхування депозитів вже розбудована і витримала перевірку на спроможність виконувати свої функції із захисту фінансової стабільності країни та захисту інтересів вкладника.

Це дає мені підстави для високого рівня оптимізму щодо отримання позитивної оцінки стану поточного регулювання системи гарантування в Україні.

Особливо враховуючи той факт, що частина країн на момент подання ними заявки щодо членства в ЄС не мали систем гарантування вкладів.

Для прикладу, це такі країни як Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Болгарія, Румунія, Словенія.

Впевнена, що як європейські принципи і практики важливі для України, так і унікальний український досвід стане безцінним надбанням для країн об’єднаної Європи. Останні три місяці ми працюємо в безпрецедентних умовах.

І в умовах бойових дій, в умовах боротьби проти російської агресії, коли українські воїни боронять нашу землю від російського вторгнення, ми ні на день, ні на хвилину не припинили виконання своїх зобов’язань перед вкладниками.

Впровадження європейських стандартів у системі гарантування вкладів – одна з цілей, до яких Фонд послідовно продовжує рухатися попри все. Сьогодні Фонд гарантування готовий бути залученим до загальноєвропейської системи фінансової стабільності. Бо Україна – це Європа!