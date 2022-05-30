Як кар'єру в ІТ можуть зробити, лікарі, зварювальники чи менеджери

Багато українців через війну втратили не лише нерухомість, а й роботу. За даними соцопитувань, працювати у звичайному режимі, як до початку бойових дій, продовжують лише чверть громадян.

Хтось поставив кар'єру на паузу через переїзд до іншого міста. Ще чиясь праця просто перестала бути затребуваною.

Проте в Україні все ж таки є попит на професії, які не вимагають прив'язки до конкретного місця проживання.

Це робота для "IT-новачків" — молодих спеціалістів не за віком, а за кількістю часу у професії.

За даними лише одного Dou, в середньому в березні та квітні 2022 року було близько 200 пропозицій дистанційної роботи для новачків.

Це приблизно в 3,5 рази вище, ніж у 2020 році в період коронавірусу за аналогічні місяці. Крім того, зросла кількість охочих. Тепер на одне місце роботодавець збирає приблизно в 3-4 рази більше заявок і резюме, ніж минулого або позаминулого року.

За останні місяці сайти провайдерів IT-курсів також рясніють інформацією про високий попит на дослідників даних та розробників, їхнє швидке працевлаштування після платних курсів. Охочих змінити професію та стати айтівцями приваблюють високі зарплати.

Проте даних досліджень щодо України про те, скільки українців готові перенавчитися, щоб працювати у сфері інформаційних технологій, скільки готові думати про перенавчання в найближчому майбутньому в Україні поки що немає.

Хто наймає новачків

За даними довоєнної статистики IT-шкіл, фахівці-початківці отримують першу роботу в компаніях від 800 співробітників. Раніше це були найчастіше великі аутсорсери, такі як SoftServe, EPAM, Luxoft, GlobalLogic, Infopulse, ELEKS, Netcracker, DataArt.

Що буде далі з ринком праці у сфері IT, турбує багатьох, але новачків, мабуть, сильніше за інших. Вочевидь всі види робіт, які можна виконувати віддалено, набули нового сенсу і стали ще актуальнішими.

У той час, коли Україна охоплена війною, а безлічі людей довелося тимчасово поміняти місце проживання, IT здається оазою спокою та надійності. Тому інтерес до професії продовжуватиме зростати.

Крім того, великі підприємства, такі як, наприклад, ДТЕК Ріната Ахметова вже відкрито заявляють про готовність навчати і "перенавчати" людей з подальшим працевлаштуванням в офісі або дистанційних проєктах.

За даними компанії з початку війни, вони вже забезпечили роботою близько 1000 осіб тих, хто її втратив через зупинку або скорочення бізнесу, а також планують організацію допоміжних підприємств.

Війна пожвавила бажання українців увійти до IT

За даними, Projector Creative & Tech Online Institute попит на платне навчання впав — зараз це 25-30% від того, що було до 24 лютого.

Така ситуація спостерігалася в усіх освітніх організацій. Аналітики зі Skillsetter стверджують, що на початку війни продажі впали зовсім, компанія була близька до того, щоб закритися.

Якщо платні курси відсуваються на другий план, то означає, що великим роботодавцям доводиться самим займатися навчанням айтівців-початківців — інакше проблему нестачі не вирішити.

В подібних реаліях є сенс користуватися безкоштовною навчальною інформацією, якою дуже багато в інтернеті. Тільки на це у будь-якого новачка піде багато часу та сил.

Тому, щоб реалізувати бажання швидше навчатися, ми через свій сайт "IT-паросток" збираємо заявки від охочих, потім розподіляємо за проєктами та навчаємо за тими самими матеріалами з відкритого доступу, але при цьому наші учні відразу застосовують отримані знання на практиці та навчаються працювати в команді.

Процес навчання в "IT-Паростку" є досить традиційним. Спочатку ми оцінюємо базові знання кандидата, як вміння набирати текст та шукати інформацію в інтернеті.

Через 2-3 тижні після навчання ми знову оцінюємо кандидата та пропонуємо комп'ютерну інтернатуру. Усі стажування оформляються офіційно, і ми зобов'язуємося після закінчення допомогти з працевлаштуванням.

Все, що потрібно від інтерна — відвідувати онлайн-заняття, і не "сачкувати" при виконанні домашніх завдань. Усі витрати на ліцензії для робочих інструментів покриваються за рахунок нашої організації.

Інтерни використовують отримані знання у сфері цифровізації неприбуткових організацій, щоб набрати кейси та виходити з послугами до малого та середнього бізнесу на трудовий ринок.

Навчають у "ІТ-паросток" безкоштовно. До війни програма навчання була розрахована на студентів із різних університетів, з якими було укладено договори про практики.

Зараз — те саме, але подвійне призначення — кейси можна застосовувати у військовий час для посилення кібероборони, підняття економіки, допомоги волонтерам, логістики та запобігання шахрайству з гуманітарною допомогою.

Замість студентів із університетів на навчання тепер приймаються всі охочі, яким виповнилося 18 років. За період із початку війни проєкт зібрав близько 1000 заявок.

Щодо перспектив дожити до диплома, вважаю, що після війни в Україні настане нова комп'ютерна ера. Оскільки політика України буде спрямована у бік повної цифровізації, і IT-фахівці будуть потрібні скрізь там, де раніше працювали по-старому з паперами.