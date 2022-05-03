Шафка з Бородянки тримається, але хто і коли заплатить за зруйновану квартиру
Матеріальні втрати українців: зруйновані будинки, знищені квартири, спалені автомобілі, навіть вибиті шибки, понищений дах та побутові речі – за це все має заплатити держава, яка вже спричинила безліч зла.
Поки що не розроблено та немає єдиного чіткого і простого механізму компенсації шкоди/збитків, завданої збройним нападом росії.
Однак вже зараз постраждалим важливо належним чином підготуватися до стягнення збитків у майбутньому – головне в цьому правильно зібрати докази і передати їх нашій державі.
Куди заявити про пошкодження/руйнування?
Якщо ви власник пошкодженого або знищеного майна, то потрібно подати інформаційне повідомлення:
- самостійно – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з використанням мобільного застосунку Порталу Дія;
- заяву про злочин до поліції (самостійно), щоб отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- через адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса – це можливо з 11 квітня 2022 року;
- самостійно через додаток "Київ Цифровий". З 9 квітня 2022 року у застосунку будь-хто може надати свідчення про пошкоджені та зруйновані через війну будинки чи інші об’єкти по всій України (не тільки Київ), а також повідомити про особисті матеріальні втрати через агресію рф;
- самостійно через офіційні державні канали зі збору даних про військові злочини рф: сайт "росія заплатить", сайт "Російсько-українська війна: докази", портал Warcrimes, створений офісом Генпрокурора.
Подавати інформаційне повідомлення можуть власники пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, з моменту введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".
Як підтвердити руйнування майна?
З метою фіксації факту руйнування майна для того, щоб потім можна було отримати компенсацію, відшкодування шкоди та збитків необхідно:
- Зберігати документи про право власності на майно (угоди про купівлю-продаж нерухомості, договір дарування, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину тощо), квитанції на рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку), технічний паспорт на майно;
- За можливості зробити витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- У разі пожежі чи аварійного стану — викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту руйнувань/ушкоджень із обов’язковим зазначенням їхньої причини (обстріл, ракетний удар), отримати його копію;
- Звернутися до військової райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження житла.
Якщо з якихось причин можливості оформити такий документ немає – необхідно звернутися до сусідів і разом із ними скласти акт, внісши до нього їхні пояснення й показання.
Доказами пошкодження чи знищення вашої нерухомості та майна, що перебувало в будинку/квартирі/гаражі/сараї, а також характер пошкодження чи знищення майна можуть бути:
- фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій;
- фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після подій;
- детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, що від них залишилось;
- інформація зі ЗМІ, якщо вони робили публікації про конкретний інцидент за цією адресою (наприклад, репортаж про те, як ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала його);
- квитанції, що підтверджують вартість рухомого майна (побутової техніки, меблів), яке знаходилося всередині житла, що було знищено;
- детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, де описані обставини пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в нерухомості, пояснення свідків обстрілу, зокрема шляхом складення адвокатом акту опитування особи за її згодою.
Як оформити докази пошкодження/руйнування майна?
Докази пошкоджень/руйнувань можуть бути представлені у вільній формі. Але при цьому бажано, щоб у них містилися такі відомості:
- ПІБ та паспортні дані особи, яка зафіксувала те, що сталося, у тому числі дані того, хто знімав фото та відео;
- Місто, точна адреса, дата та час пошкодження/руйнування об'єкта (можна з точкою геологації), кому належить право власності на майно;
- Опис, як і від чого сталося пошкодження/руйнування майна, від якого виду зброї або типу боєприпасу (якщо є можливість зробити фото або зняти на відео залишки боєприпасів з елементами маркування та серійних номерів);
- Опис того, що зруйновано, із зазначенням ключових ушкоджень, зокрема короткий опис характеру кожного ушкодження;
- Креслення або схема місця події із зазначенням місць ураження та траєкторії руху боєприпасу, що спричинив ураження;
- Фото (при можливості зробити таку фотографію) знищеної/знешкодженої одиниці військової техніки агресора, яка завдала пошкодження;
- Фото того, як виглядав зруйнований об'єкт до пошкодження/руйнування та фотографії кожного з місць у пошкодженому об'єкті до їхнього руйнування/пошкодження;
- Експертний висновок, що підтверджує обставини руйнування житла;
- Дані свідків (ПІБ, контакти, реквізити паспортів або інших документів, що дозволяють ідентифікувати особу), які в майбутньому зможуть надати свідчення.
Для документування злочинів Міжнародна асоціація юристів (IBA) розробила додаток EyeWitness to Atrocities.
Він допомагає фіксувати фото- та відеодокази, які потім можна передати до органів влади України та Міжнародного кримінального суду. Програма корисна тим, що:
- має режим маскування та приховану галерею (де можна зберігати відзняті матеріали із використанням пароля);
- є можливість екстренного видалення (матеріали, що ще не завантажилися, будуть втрачені);
- є перевірка та захист даних;
- eyeWitness може перевірити автентичність відзнятих матеріалів для ЗМІ та інших організацій.
Коли можна отримати відшкодування?
Постановою Кабінету Міністрів України №326 від 20 березня 2022 року затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади мають розробити і затвердити у шестимісячний строк методики визначення збитків.
Оскільки бойові дії ще досі ведуться, ані уряд, ані парламент поки що не затвердили порядок і розмір компенсації за те майно, яке пошкоджено чи знищено після 24 лютого 2022 року, тож і звернення до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих війною, не матиме реального результату.
Важливо розуміти, що зараз відсутня і будь-яка альтернативна адміністративна процедура з цього питання.
Уряд заявив про створення в майбутньому спеціального Фонду зруйнованого майна та інфраструктури, а також створив можливість реєстрації в додатку "Дія" інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.
Отже наразі нагальним є збір та підготовка документів та доказів руйнувань/пошкодження/знищення майна для реалізації впроваджених у майбутньому процедур і отримання відшкодування.
Якщо ви сумніваєтесь у достатності зібраних доказів чи фізично відсутні в місці знаходження майна, то є сенс звернутись за допомогою. Зараз волонтерять і адвокати.