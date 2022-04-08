Спотовий ринок електроенергії в умовах війни: стійкість та цінова стабільність

23 лютого 2022 року на спотовому ринку електричної енергії України — ринку "на добу наперед" — було куплено 165 666,8 МВт.год.

Це звичний середньодобовий обсяг торгів електроенергією на цьому сегменті ринку, який говорить про те, що український бізнес до 4 ранку того жахливого четверга не вірив у те, що росія без жодних підстав нападе на мирну Україну.

"Оператор ринку", який відповідає за організацію купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, з першого дня війни став на так звані "воєнні рейки".

ІТ-департамент мобілізував зусилля для протидії кіберзагрозам і DoS атакам. Співробітники департаменту торгів були переведені в режим цілодобового чергування для оперативного реагування на проблеми.

Ті працівники, які не задіяні у безпосередньому виробничому процесі, добровільно долучилися до Збройних сил України й волонтерського руху.

Перші три дні для РДН і ВДР були нестабільними. Спостерігалася цінова волатильність та суттєве зниження обсягу торгів.

Пік припав на 27 лютого — ціновий індекс електроенергії базового навантаження на РДН в ОЕС України знизився до 988.76 грн/МВт.год, добовий обсяг торгів впав до рекордно низьких 22 тис. МВт.год.

За збігом обставин з 24 лютого енергосистема України розпочала роботу в ізольованому режимі від енергосистеми окупантів.

НКРЕКП вимушена була миттєво реагувати. Було прийнято рішення підняти мінімальні цінові обмеження на РДН і залишити діючі price caps на ВДР.

Це дало змогу стабілізувати ситуацію на спотовому ринку та підтримати виробників електроенергії у воєнний час.

Індекс ціни електроенергії базового навантаження на РДН в ОЕС України протягом всього березня, за винятком одного дня, тримався на рівні 2223,82 грн/МВт.год.

Протягом перших восьми днів березня обсяги торгів на ринку "на добу наперед" були на відносно високому рівні — середньодобова величина становила 49 тис. МВт.год.

Однак, з 9 березня обсяги торгів почали падати і в період з 9 до 16 березня включно середньодобова величина не перевищувала 28 тис. МВт.год.

З 17 березня обсяги торгів почали поступово зростати — щодоби до кінця місяця акцентувалося в середньому 38,2 тис. МВт.год. електроенергії. Це, на нашу думку, засвідчило про активізацію роботи бізнесу.

У підсумку, обсяги торгів кіловатами на майданчику "Оператора ринку" в березні становили 1 243 846,8 МВт.год.

Бізнес оцінив перевагу РДН — прийти продати і отримати в цей же день 100% оплату.

За березень загалом продавцям електроенергії перераховано 3,4 млрд грн. Для покупців вигода інша — можливість купити електроенергію за прозорою ціною.

Спотовий ринок електроенергії став в рази більше профіцитним, ніж до війни. Тому, враховуючи синхронізацію енергосистеми України з мережею континентальної Європи ENTSO-E, яка відбулася 16 березня і безумовно стала історичною подією для української енергетики, ми почали працювати над тим, щоб пришвидшити market coupling з країнами ЄС.

Технічно "Оператор ринку" до цього готовий давно. Наш торговий майданчик наближений до механізму, що застосовувався словацьким оператором ринку — ОКТЕ.

Річний обсяг торгів на РДН і ВДР — 50 ТВт*год вартістю 2,6 млрд євро. Працюємо за європейськими стандартами, що підтверджено міжнародним сертифікатом якості ISO 9001:2015. Щоденно, в тому числі у вихідні дні, здійснюємо 100% оплату.

І це наша конкурентна перевага. Тому після офіційного рішення про запровадження market coupling ми готові максимально швидко організувати роботу.

Також на законодавчому рівні потрібно вирішити деякі питання. Для іноземних компаній, наприклад, перепоною є реєстрація ПДВ. В Європі переведення всього ПДВ зміщено на рівень електропостачальника, у нас нараховується кожним учасником ринку окремо.

Наша пропозиція полягає в тому, щоб якомога швидше гармонізувати податкове законодавство з європейським в частині торгівлі електроенергією, вирішити питання з від’ємними цінами та price caps.

"Оператор ринку" отримав чимало запитів від європейських компаній про готовність прийти і торгувати електроенергією в Україні.

Тому ми комунікуємо з Європейською Комісією та Секретаріатом енергетичного співтовариства, аби спільно і відносно швидко виконати наше домашнє завдання.

Тож, поки наші Збройні Сили України хоробро відстоюють право українців на свободу та територіальну цілісність, ми з першого дня війни не припиняємо працювати 24/7 для того, щоб електроенергія була доступною для всіх об’єктів критичної інфраструктури України.

Працюємо над тим, щоб наблизити торгову інтеграцію ринків електроенергії України та країн ЄС. Ніщо так не послаблює ворога як згуртованість світу і віра в перемогу над злом.

Слава Україні!