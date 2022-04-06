Стан "стабільний": перший місяць війни для бюджету

аналітик з публічних фінансів та публічного управління, експерт з ґендерного бюджетування

Від початку повномасштабної війни, втрати української економіки складають приблизно 30%, на місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно 10 млрд дол. США.

Як наслідок, під ударом опинилось не тільки населення України, але й можливість забезпечення Урядом виконання доходів та видатків бюджету.

Доходи та запозичення забезпечують потреби

Очікуване падіння надходжень до бюджету внаслідок бойових дій — відбулось, проте його не можна назвати критичним. У березні місячний розпис надходжень виконано на 92,9%.

Але для порівняння, у перші два місяці Мінфін звітував про перевиконання плану надходжень. Якщо у січні план було перевиконано на 13% (+9,1 млрд грн), то за підсумками лютого аж на 29,3% (+23,7 млрд грн).

Після початку війни відбулась зміна структури доходів, зокрема через скорочення надходжень від митниці.

Якщо у лютому надходження від митних платежів становили 34,9 млрд гривень, то у березні, (станом на 29.03) лише 6,7 млрд грн. Тобто місячний розпис виконано на 17% ("мінус" 32,3 млрд грн).

Основні надходження були отримані за рахунок: дивідендів від підприємств з державною часткою (32,5 млрд грн), податку на прибуток підприємств (26,6 млрд грн); податку на додану вартість (22,6 млрд грн).

Скорочення торкнулось також надходжень від ЄСВ, що покривають пенсійні платежі та платежі страхових фондів: 27,8 млрд грн або мінус 6,2 млрд у порівнянні з надходженнями за лютий.

Це є наслідком ухвалення закону, відповідно до якого було запроваджена добровільна сплата ЄСВ для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп, а також для ФОП 3-ої групи за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

Проте Мінфін не тільки повідомляє про повну виплату пенсій за березень (47,8 млрд грн), але й про планове проведення індексацій пенсій на 14% для 10,7 млн одержувачів.

Середній розмір підвищення склав 380 грн. Як і в попередні роки, це пояснюється вже звичним перекиданням коштів із держбюджету. Так, у березні завдяки цим коштам було покрито виплати на 16,7 млрд грн.

Стабільність системи публічних фінансів була забезпечена, зокрема, за рахунок зовнішніх джерел.

Якщо на початок березня було залучено 1,3 млрд грн, то за підсумками лютого було залучено вже 96,7 млрд грн.

Фактично половину суму складає отримання коштів від Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI) — 41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США).

Другою за величиною позикою є надання 19,5 млрд грн (0,6 млрд євро) від ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги.

Інші кошти є менш значними за розмірами та охоплюють проєкти, що направлені на інвестиції та розвиток, зокрема, щодо подолання наслідків пандемії COVID.

Видатки на відсіч агресії РФ

За березень видатки державного бюджету зросли до 184,4 млрд грн, що на 78,6 млрд грн більше видатків попереднього місяця.

Міністерство фінансів не публікує наразі детальну інформацію про видаткову частину. Але можна зробити висновок, що частково збільшення видатків зумовлено необхідністю фінансово підтримувати внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та їх сімей, а також проводити соціальні виплати як то єПідтримка.

Зокрема, Постанова Уряду передбачає додаткові виплати працівникам сектору безпеки та оборони від 30 до 100 тис. гривень, а також одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн для сімей загиблих.

Інформацію про орієнтовний обсяг бюджетних ресурсів, що будуть спрямовані на ці виплати, Міністр фінансів відмовляється надавати навіть міжнародним партнерам.

Проте на потреби МВС розпорядженням КМУ було направлено 25,8 млрд грн. Також для забезпечення харчування військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби було надано додатково 1 млрд грн та для військовослужбовців Збройних Сил 3,9 млрд.

Щодо видатків за програмою єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тисяч гривень, то, за словами Прем'єр-міністра, загальна сума виплат склали 22 млрд грн. Їх вже отримали майже 3,5 млн людей з 5 млн заявок.

Що далі?

Уряд України продовжує виконувати свої зобов'язання не тільки перед населенням, але й навіть має наміри у 2022 році робити виплати за міжнародними позиками.

В той же час порушено один з основних принципів бюджетної системи — принцип збалансованості. Тобто витрати бюджету значно переважають доходи.

Це ставить стабільність фінансової системи України в пряму залежність від міжнародної фінансової допомоги.

Без міжнародної підтримки будуть не тільки скорочені видатки, наприклад, на соціальну сферу (78 млрд за три попередні місяці), але й буде поставлено під загрозу фінансування оборони держави загалом.