Алкогольна індустрія і воєнний стан. Чому бізнес має працювати?

З початком війни в Україні уряд заборонив продаж алкогольних напоїв. З однієї сторони, рішення досить логічне і зрозуміле — для перемоги над ворогом потрібна дисципліна.

Однак є й інша сторона медалі — відключення державою цілої галузі економіки, в якій задіяні десятки підприємств та тисячі працівників, що лише спровокувало зростання тіньового ринку. Як виглядає ситуація в алкогольній індустрії наразі?

Виробництво

Перше рішення, яке ми в Nemiroff прийняли на початку війни — закрити підприємство та призупинити виробництво продукції.

Уже більше місяця, як завод в Немирові (Вінницька область) не виготовляє продукцію як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

В першу чергу — задля гарантії безпеки працівників. Тут без коментарів.

По-друге, через заборону продажів. Разом з введенням воєнного стану в країні уряд офіційно заборонив продаж алкоголю на території України — з полиць магазинів забрали всю продукцію, бари теж втратили можливість працювати. Коли ти не можеш продавати, ти не будеш і виготовляти.

По-третє, вплинула і шокова зупинка всіх логістичних ланцюгів. В тих умовах було неможливо забезпечити завод поставками необхідних матеріалів — від сировини до пакування.

З'явилося також питання відвантаження готової продукції на експорт — Nemiroff продає свою продукцію у понад 80 країн світу та є експортером горілки №1 з України з часткою ринку в 40%.

Раніше, велика частина доставлялась морем з портів Одеси, а з початком війни цей шлях став заблокованим.

Для відвантажень автомобільним транспортом перші два тижні після початку війни існували обмеження для виїзду за кордон водіїв, що зупиняло і ці логістичні маршрути.

Вплив на індустрію

Важливо розуміти, що виробництво горілки, або будь-якого іншого міцного алкоголю, є завершальною ланкою довгого ланцюга.

В ньому задіяні різні постачальники і виробники України: від фермерів, що вирощують зерно, з якого робиться спирт, до виробників пляшки, ковпачка, етикеток, картону, плівок, тощо.

Також весь цей ланцюг залучав інфраструктурні елементи: перевізників, складських операторів, митних брокерів та сертифікаційних компаній.

І, звичайно, завершували цей ланцюг заклади торгівлі — магазини, бари, ресторани. Зупинка продажу алкоголю призвела до зупинки всього ланцюга. А це, в свою чергу, призвело до зупинки виплати заробітних плат великій кількості працівників, а також податків до бюджетів різних рівнів.

Місяць війни та наслідки заборони

Офіційно, торгівля алкоголем заборонена, однак по факту – вона відбувається. Міцний алкоголь без проблем продають та купують, однак в тіні. При цьому жодних надходжень до бюджету держави.

Немає податків, немає робочих місць і немає жодної підтримки економіці та ЗСУ — ось такий маємо результат в індустрії.

Алкогольна галузь є одним з найбільших платників податків в Україні, кожен виробник щоденно сплачував мільйони гривень до бюджету. Однак, особливість акцизного податку в тому, що він сплачується авансом, ще до виробництва.

Тож в березні 2022 року наша компанія, на жаль, не могла сплатити жодної суми акцизного податку через відсутність виробництва.

Таким чином, заборона на продаж алкогольних напоїв навіть на місяць значно вплинула на зайнятість та діяльність десятків суміжних компаній в галузі та тисяч працівників.

Що далі?

Лише зараз окремі регіони, в яких не ведуться активні бойові дії, почали знімати повну заборону на продаж. Так, з 1 квітня в Києві продаж алкоголю дозволено в магазинах з 11:00 до 16:00.

Це рішення ми неодноразово пропонували уряду – обмежений контрольований дозвіл на продаж алкогольної продукції на території, де не ведуться бойові дії.

Реалізація такого рішення може бути різною — як дозвіл на продаж лише в певні години дня, так і обмеження кількості — не більше однієї пляшки в руки тощо.

Це не означає миттєвого відновлення виробництва, однак дасть зелене світло продажам створених до 24 лютого 2022 року складських запасів алкогольної продукції у закладів торгівлі та дистриб'юторів. А ті, в свою чергу, зможуть розрахуватись з виробниками.

Відновлення алкогольної галузі поверне в оборот кошти, а це, в свою чергу, дасть можливість сплачувати податки, які зараз часто в прямому сенсі життєво необхідні для безпеки держави.

Також це надасть можливість виплачувати заробітну плату великій кількості працівників, які безпосередньо та опосередковано (через компанії-постачальників) задіяні в процесі виробництва алкогольних напоїв в Україні.

Тож запровадження обмеженого дозволу на решті території країни, де не ведуться бойові дії, продаж алкоголю піде на користь всім: і виробникам, і малому роздрібному бізнесу, і продуктовим мережам, і закладам сфери гостинності. І що важливо — їхнім працівникам, місцевим бюджетам і державі.