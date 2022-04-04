Нульові податки на євробляхи та стимули для бізнесу під час війни

Робота бізнесу в умовах війни наближає нашу перемогу. Завдяки Збройним Силам України бої не ведуться на території багатьох областей західної та центральної України.

Незважаючи на ракетні удари та їх постійну загрозу, окремі групи бізнесу в багатьох областях України починають відновлювати свою діяльність.

У цих умовах стимулювання державою ведення бізнесу є одним з ключових факторів якнайшвидшого його відновлення.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану" авторства Данила Гетманцева та інших народних депутатів щодо нових податкових стимулів для бізнесу. Президент України незабаром має підписати законопроєкт.

Інститут законодавчих ідей проаналізував основні положення цього Закону.

Ввезення автомобілів на територію України

Автомобільний, вантажний та пасажирський транспорт стали артерією, яка зшиває всю територію України. В умовах відсутності повітряного транспорту, нестабільності залізничного, зупинки морського транспорту, автомобільний несе на собі весь тягар перевезень.

Евакуація громадян, доставлення гуманітарних вантажів та допомоги Збройним Силам України – це лише невеликий перелік тих дій, що зараз відбуваються з використанням автомобілів.

Закон скасовує податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито для автомобільного, вантажного та пасажирського транспорту.

Це дозволить придбати транспортні засоби для вищевказаних цілей, а заощаджені кошти спрямувати на інші важливі потреби. Це пожвавить ринок, прискорить та спростить доставку автомобілів на військові потреби. В усякому випадку, всі на це дуже сподіваються.

Одразу відзначимо, що все це діє виключно на період воєнного стану, тож оцінити чи будуть ці норми діяти після перемоги, поки неможливо.

А що там з євробляхами?

Досить цікаво встановити чи вплине закон на розмитнення євроблях. Адже деякі з них цілком можуть бути поміщені (а деякі вже поміщені) в митний режим імпорту, що дозволить розмитнити їх з урахуванням нового законодавства.

Тоді виходить, що всі власники зможуть їх розмитнити без сплати податків?

Дати відповідь на це питання зможе питання постанова Кабінету Міністрів України ухвалена на виконання цього Закону, щодо порядку розмитнення автомобілів та інших транспортних засобів.

Тому, можливо, податкові стимули стануть ключем до вирішення проблем з "бляхами", хоча потрібно дочекатися дії прийнятого Закону і перших розмитнених автомобілів.

Окремо відзначимо про ненадходження до бюджету. Звісно, це вплине на доходи бюджету, адже при розмитненні податки сплачуватись не будуть.

Втім, надалі, коли розмитнена машина приїде на заправку, станцію технічного обслуговування чи шиномонтаж, плата за такі послуги стимулюватиме суміжні галузі до власного відновлення і таки принесе податки в бюджет, хоч і їх обсяг складно оцінити. Тому ми підтримуємо ці зміни.

Спрощена система оподаткування по-новому: що чекати?

Податкові стимули і розширення спрощеної системи вже почали діяти відповідно до Закону №2120-ІX. Коротко нагадаємо про них.

По-перше, зниження ставки до 2% для третьої групи платників (з підвищенням доходу до 10 мільярдів гривень). Це дозволить зберегти кошти, які мали б піти на сплату податків і спрямувати їх на відновлення виробництва.

По-друге, добровільність сплати податків для 1 і 2 групи. Малий бізнес є саме тими "воїнами економіки", які можуть і будуть допомагати собі та економіці країни в цілому.

Вони будуть платити податки, але після того, як побачать власне відновлення і спроможність. До цього вони будуть ключовими елементами всього споживчого ланцюга.

В сукупності це повинно стимулювати розвиток всієї економіки держави.

Законом уточнено порядок подання заяви для переходу на спрощену систему оподаткування. Якщо заява подана до 1 квітня – вважається що платник податку перебуває на цій системі з 1 квітня. Якщо пізніше – то з наступного робочого дня після подання заяви.

Іншим важливим аспектом є призупинення реєстрації платником податку на додану вартість до завершення воєнного стану.

Зокрема це вплине і на можливість формування податкового кредиту і стимулюватиме платників податків переходити саме на спрощену систему оподаткування в цей період.

Фактично, діюча система нарахування та обчислення податку на додану вартість призупиняє свою діяльність на період воєнного стану. Товари звільняються від сплати податку на додану вартість та ввізного мита.

Митниця нового покоління

Законопроєкт №7190 спрощує митні формальності при імпорті товарів. Про це ще 19 березня у своїй промові заявив Президент України. Тепер це реалізується на практиці.

Митне оформлення триватиме не більше однієї години (після подання попередньої митної декларації), ввізне мито не сплачується. Заходи контролю не проводяться (залишається право на пост-митний контроль).

Все це повинно стимулювати швидкий обіг товарів і доставлення їх до місця призначення в найкоротший можливий строк. Законодавчі передумови створено, побачимо як вони будуть реалізовані на практиці.

Екологічний податок та податок на нерухоме майно відтепер не сплачуються

Велика частина території України стала зоною бойових дій. Ні про яку підприємницьку діяльність на цих територіях не може йти мова, поки поруч вибухають ракети і бомби.

Держава, розуміючи це, скасовує екологічний податок за 2022 рік і аж до року завершення воєнного стану на територіях ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях. Сподіваємось, що це буде 2022 рік.

Аналогічно і з податком на нерухомість. Причому не тільки за 2022 рік, а і за 2021 рік, а нерухомість не тільки житлова, а і не житлова.

Попри те, що у 2021 році війна тривала виключно на сході України, розуміння того, що є нерухомість в зоні ведення бойових дій, яка просто знищена, несплата податку і за цей рік є скоріше кроком підтримки громадян, щоб не платити за те, що могло вже бути зруйновано.

Загалом, сподіваємося, що вказані нововведення дозволять стимулювати відновлення бізнесу та економіки держави в умовах війни.

Втім, після перемоги необхідно буде продовжити дію вказаних змін. Можливо, в новому форматі і по іншому, але стимули повинні діяти.

Інститут законодавчих ідей продовжує аналізувати ухвалене під час війни законодавство і стежити, аби кожен закон був ще одним кроком на шляху до перемоги України.