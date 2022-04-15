Що ЄС робить для відмови від російської нафти і газу і чи цього достатньо

Поступово російські нафта та газ стають "токсичними" — їх споживання падає, рекордні ціни, які тримались протягом місяця — знижуються.

Великі країни почали впроваджувати ембарго на нафту та газ вже цього року, проте це не просте завдання.

Тема санкцій є вкрай актуальною останні тижні, вже запроваджено п’ять пакетів санкції щодо росії від країн світу, які сукупно є безпрецедентними за всю історію сучасного світу.

Вже заморожені активи Центробанку рф, відключено SWIFT абсолютній більшості російських банків, накладено обмеження на імпорт та експорт, припинено авіасполучення, заборонено росії користуватись морськими портами більшості країн світу тощо.

Все це вже працює і завдає значної шкоди економіці рф, руйнуючи логістичні ланцюжки, обмежуючи доступ до дешевих ресурсів, викликаючи масовий відтік інвестицій та міжнародних компаній з ринків рф, викликаючи безробіття.

Як мінімізувати фінансові можливості агресора продовжувати війну?

Головне, що вже планується країнами світу, але ще не реалізовано — це відмова від закупівлі російської нафти та газу.

Нафта

Позбавитись російської нафти неможливо швидко, у 2021 році рф мала частку на світовому ринку нафти у 12%.

Щоб запровадити нафтове ембарго швидко — необхідна згода найбільших експортерів (ОАЕ, Саудівська Аравія, Іран (під санкціями) тощо) збільшити видобуток сукупно на 10 млн барелів на день.

На цей час є згода окремих країн, тривають переговори з Венесуелою, але повної згоди всіх — ще не має.

Проте є кілька перехідних варіантів, які б дозволили мінімізувати прибутки країни агресора і не нашкодити країнам світу, не спровокувати значне зростання ціни на нафту.

На думку експертів, єдине світове мито або "санкція по ціні" — були б оптимальним перехідним варіантом, який підтримали б навіть Індія та Китай.

Це модель, при якій встановлюється єдина ціна у світі на нафту Urals, наприклад 25 дол/барель, країни світу купують виключно за такою ціною.

Далі всередині країн обсяги продаються на торгах і різниця потрапляє до державного фонду, який витрачає цей ресурс на пом’якшення наслідків війни та зупинення її.

Відповідно до статистичних даних Центробанку рф, обсяги продажів нафти у 2021 році склали 231,6 млн тонн за рік.

Середня ціна склала 64 долари за барель. Тож всього рф отримала від продажу нафти за 2021 рік — 111 млрд доларів США.

Моделюючи наслідки варіанту 1 — намагання реалізувати відмову від нафти рф та замінити її нафтою інших країн — реалістичним вбачається скорочення за підсумками року 30-40% обсягів експорту нафти рф, яка буде реалізовуватись за поточною ціною у 75-80 дол/бар.

Тож за поточного рівня санкцій та несприятливих умов для торгівлі нафтою рф (заблоковано більшість потрів, приватні компанії виходять з ринку рф тощо) — за 2022 рік рф отримає 80-100 млрд доларів виручки.

Моделюючи наслідки альтернативних варіантів (єдине світове мито або "санкція по ціні") — реалістичним вбачається скорочення за підсумками року обсягів експорту нафти рф на 10-20%, яка буде реалізовуватись за єдиною світовою ціною ціною у 25-30 дол/бар.

У такому випадку росія отримає 35-45 млрд дол за рік, що по суті є собівартістю видобутку і це призведе до катастрофічних недонадходжень до державного бюджету.

Природний газ

Відповідно до статистичних даних Центробанку рф, обсяги продажів газу у 2021 році склали 204,4 млрд м. куб. Середня ціна за рік була 281,8 дол за 1000 м куб. Всього рф отримала від продажу газу у 2021 році — 55,5 млрд доларів США.

На 2022 рік Європейський союз вже прийняв план щодо зменшення на 2/3 закупівель газу рф до кінця 2022 року. З початку квітня Латвія, Литва та Естонія — відмовились від газу рф. Тож у цьому році обсяги експорту російського газу будуть вже нижчі, ніж у 2021 році.

Незважаючи на наміри щодо відмови ЄС від російського газу — ціна газу на газовому хабі TTF продовжує знижуватись і вже досягла рівня цін жовтня 2021 року.

Це відбувається завдяки ефективним діям країн ЄС та G7, зокрема щодо пошуку нових джерел постачання газу для ЄС та підписання попередніх угод з ними, створення єдиної Платформи ЄС із закупівлі енергії, прийняттю та початку реалізації комплексу заходів щодо енергоефективності, енергозбереження, переходу на відновлювані джерела енергії тощо.

За поточного рівня санкцій — за 2022 рік рф отримає близько 122-143 млрд доларів виручки. Але з 2023 року, втративши ⅔ обсягів ЄС, експорт до якого складає 75% всього експорту газу рф — виручка росії від експорту газу впаде до 30-35 млрд доларів на рік.

Альтернативним рішенням є як і пропонувалось по нафті — єдине світове мито або "санкція по ціні", що дозволило б вже цього року скоротити прибутки рф до 30-40 млрд дол на рік.

Зараз країни світу сплачують за нафту та газ рф близько 0,57-0,68 млрд дол на добу і обсяги щодня знижуються. За 2022 рік росія отримає близько 222-248 млрд доларів виручки (не прибуток), з яких до держбюджету рф надійде близько половини.

За свіжими даними Банку росії, вхідні платежі в системі ЦБ у галузі видобутку нафти і газу в березні вже знизилися на 47,8%, відносно середніх рівнів за IV квартал 2021 року.

Проте вже у 2023 році, завдяки заходам Євросоюзу щодо газу, відмові демократичних країн від нафти рф та блокуванню портів для вантажів рф у всіх демократичних країнах, або застосуванню альтернативних сценаріїв, описаних вище — росія отримає лише 65-85 млрд доларів на рік, що призведе до скорочення надходжень до держбюджету рф більше ніж на третину від загального обсягу надходжень бюджету.

Що важливо зробити, окрім відмови від нафти та газу рф?

Терміново консолідувати усі можливі юридичні механізми (спецпроцедуру), за допомогою яких міжнародні інстанції зможуть швидко розглядати позови від України до рф щодо відшкодування нанесених збитків, протягом стислого терміну виносити рішення та відшкодовувати Україні кошти з арештованих російських активів.

Заблоковані кошти ЦБ РФ зберігаються на рахунках російського Центробанку в США, Євросоюзі та Японії – як у валюті, так і в цінних паперах, разом на цей час близько 300 млрд доларів.

Необхідне запровадження повноцінного режиму вторинних санкцій — покарання різного бізнесу та держструктур у третіх країнах, які не приєднались до світових санкцій — за взаємодію, в тому числі непряму, з підсанкційними секторами економіки рф.

Важливим є за пришвидшеною процедурою позбавлення рф членства у FATF та внесення рф у чорний список FATF, як терористичної держави. Це суттєво ускладнить взаємовідносини рф із різними країнами світу, зробить "токсичними" взаємовідносини з рф навіть для тих країн, які не приєднались до санкцій.

Заборонити експорт до рф не лише високотехнологічних, зокрема, електронних, компонентів, але і обладнання та програмного забезпечення для їх виробництва, та сировини, яка використовується у такому виробництві, а також обладнання для видобутку корисних копалин, а згодом — і будь-якого високотехнологічного обладнання.

Також заборонити експорт (в тому числі, з третіх країн) готових виробів, які у своєму складі містять такі компоненти.

Потрібна допомога впливових страхових об’єднань, таких як Insurance Europe, American Insurance Association та Society of Lloyd’s.

Їхні члени мають розуміти токсичність співпраці з рф та провідні світові компанії мають припинити страхувати чи перестрахувати будь-які ризики російських страхових компаній, ризики щодо інтересів будь-яких суб’єктів-резидентів рф або які мають походження з її території. Ризики від російських страховиків та з території Росії мають бути визнані токсичними.

Необхідно налагодити реальні канали комунікації справжньої інформації про ситуацію в Україні — для арабських країн, найбільших експортерів нафти (Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Катар тощо).

Вони мають розуміти, яку загрозу несе рф для світової безпеки та мають допомогти у прискоренні завершення агресії — збільшивши видобуток нафти, допомоги країнам ЄС та G7 запровадити нафтове ембарго рф, "поглинувши" частку рф, позбавивши агресора доходів для продовження війни.

Потрібна допомога світової спільноти для реалізації повної заборони доступу до морських та річкових портів країн світу — будь-яких товарів з походженням з рф та кораблів із командою/екіпажем з рф.

Необхідно забезпечити фінансування міжнародних провідних організацій для проєктів журналістських розслідувань щодо того, як міжнародний бізнес уходить від санкцій і продовжує працювати з росією через треті країни. Також передбачити винагороди компаніям-переслідувачам.

Реалізація нафтового та газового ембарго (або альтернативних моделей), разом із додатковими заходами дозволить зменшити майже вдвічі надходження до державного бюджету рф, збільшити їх видатки — що у підсумку мінімізує можливості росії фінансувати продовження воєнної кампанії в Україні.