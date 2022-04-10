Зелена енергетика в Україні на межі банкрутства. Що далі?

У 2019 році Україна увійшла у ТОП-10 країн світу за темпами розвитку зеленої енергетики, а у 2020 – у ТОП-5 європейських країн за темпами розвитку сонячної енергетики.

Загальна потужність об’єктів зеленої енергетики на початок 2022 року сягнула 9 656 МВт.

Однак вторгнення Росії не лише зупинило розвиток галузі, а завдало руйнівних збитків.

Підприємства опинилися на межі банкрутства.

Сонячна енергетика

Близько 60% промислових сонячних електростанцій зосереджені у південних та південно-східних областях України, де відбуваються активні бойові дії.

За свідченнями керівників компаній, сонячна генерація зазнає найбільших втрат від російських окупантів.

Причина цьому – велика площа розміщення об’єктів промислової сонячної генерації. Так, за різними оцінками (уточнюється через розташування об’єктів генерації у зоні ведення активних бойових дій) постраждало 30-40% електростанцій у регіонах, що потерпають від російського вторгнення, — 1120-1500 МВт встановленої потужності.

Найбільше постраждали промислові сонячні електростанції, які розташовані у Миколаївському енергетичному вузлі.

Так, сонячний парк компанії Solar Generation (22 МВт) зазнав обстрілу із артилерійської зброї, а через тиждень – з гелікоптера, на території знаходився снаряд, що здетонував після повторного обстрілу.

Крім того, увімкнення об’єктів у генерацію неможливе через руйнування 5,5 км лінії електропередач 150 кВ, що живить місто Миколаїв.

Також відомо про знищення 100% генеруючих потужностей сонячних електростанцій у Харківській області.

Разом з тим, збережені промислові сонячні електростанції не працюють на повну потужність, оскільки, майже щоденно на весь світловий день отримують диспетчерські команди на обмеження генерації для забезпечення надійності енергосистеми.

У таких умовах зникає рентабельність цих об’єктів, враховуючи, що у більшості випадків вони закредитовані або рефінансовані українськими банками та міжнародними фінансовими установами.

На початок 2022 в Україні введено в експлуатацію 1,2 ГВт сонячних електростанцій приватних домоволодінь.

Статистика розміщення приватних СЕС та накладання її на місця обстрілів населених пунктів в Україні показує, що оціночно зруйновано близько 280 МВт (24%) встановленої потужності.

Вітроенергетика

В Україні загальна потужність встановлених вітроелектростанцій становить 1673 МВт. Вітропарки в Україні зосереджені у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.

За даними Української вітроенергетичної асоціації, в Україні зупинено понад 2/3 вітрогенераторів через воєнну агресію Росії.

Наразі не працює 1162,5 МВт встановлених потужностей, залишаються у роботі 372,5 МВт, що зосереджені, переважно, у Одеській та Львівській областях.

Так, у Запорізькій області зупинено всі ВЕС компанії ДТЕК (Ботієвська – 199,88 МВт, Приморська-2 – 99,58 МВт, Орловська – 98,8 МВт), окрім Приморська-1 потужністю 99,58 МВт.

Через пошкодження ЛЕП знеструмлено повітряну лінію електропередач 330 кВ у м. Мелітополь. У області не працює Запорізька ВЕС ТОВ "Юрокейп Юкрейн" — 98,1 МВт.

У Миколаївській області зупинено турбіни "Вітрового парку "Причорноморський" та 14 турбін ТОВ "Вітрові парки України".

На Одещині зупинено вітроелектростанцію "Південне Енерджі" (76,5 МВт), працюють Дністровська ВЕС (частково) ТОВ "Елементум Енерджі" – 40 МВт та вітропарк "Овід Вінд" — 32,67 МВт, що належить турецькій Guris.

Варто зазначити, що як мінімум 2 вітротурбіни різних власників на сьогодні зруйновані.

Біоенергетика

Підприємства, що генерують електричну та теплову енергію з біомаси в Україні мають встановлену потужність 224,5 МВт (з них біомаса – 119,1 МВт, біогаз – 105,4 МВт).

Об’єкти біоенергетики розосереджені територією України та тяжіють до населених пунктів та великих агропідприємств.

За нашими оцінками, внаслідок російського вторгнення, на момент написання публікації постраждало 10-15% встановлених потужностей.

В першу чергу це стосується міст, інфраструктура яких зазнала бомбардування, та регіонів активних бойових дій: північ та схід Харківської області, Сумська та Чернігівська області, Миколаївський район, місто Житомир.

Зокрема, зруйновано котельню, що забезпечувала до 30% теплопостачання міста Житомир, Біо ТЕС на кільцевій дорозі міста Миколаїв, повністю зруйновано інфраструктуру першого енергоефективного села України Веселе (наразі перебуває у тимчасовій окупації).

Крім того забруднення сільськогосподарських угідь, лісів та лісосмуг боєприпасами, що не зірвались, замінуванням територій, призводить до зменшення рівня заготівлі біомаси зараз і в майбутньому, що має пролонгований вплив на цю галузь зеленої енергетики.

Мережі

Сьогодні у Київській, Чернігівській, Сумській областях та міста Маріуполь, за даними НЕК "Укренерго", є суттєві пошкодження високовольтних електропідстанцій та мереж.

Середня кількість пошкоджень на високовольтних лініях на відрізку 100 км досягає 50 випадків. Роботи ведуться із відновлення 11 високовольтних ліній та 7 підстанцій.

Гірша ситуація спостерігається на регіональних мережах, що управляються обленерго, у районах бойових дій. Зараз пошкоджено до 600 км мереж 110 та 150 кВ, більше 1000 км мереж 35 кВ, більше 20 підстанцій із напругою 110 та 35 кВ.

Споживання електроенергії зменшилось на 1/3, що пов’язано із великою кількістю пошкодженого обладнання, зупинкою промислових підприємств, внутрішній та зовнішній міграції населення.

Разом із впливом зміни погодних умов дефіцит електричної енергії в Україні змінився на профіцит. Саме тому, майже кожен день на об’єкти зеленої генерації подаються диспетчерські команди на розвантаження (фактично відключення) протягом всього світлового дня.

І синхронізація національних електромереж із енергосистемою ЄС та Молдови забезпечує лише стабільність українських мереж через можливу підтримку забезпечення потужностей та підтримку частоти.

Наразі експортно-імпортні перетоки відбуваються лише по одній лінії і для врятування української зеленої генерації цього не достатньо.

Але швидке приєднання до ENTSO-E (навіть, у статусі члена-спостерігача) у майбутньому позитивно вплине на розвиток українських промислових електростанцій зеленої енергетики.

Розрахунок із виробниками

Через розпорядчі документи, що приймаються на рівні галузевого Міністерства, виробники з ВДЕ ризикують просто стати банкрутами, а вся галузь може перестати існувати.

Так, 04.03.2022 року Міністерство енергетики України видало наказ №103 "Щодо проведення розрахунків на ринку електричної енергії", яким державне підприємство "Гарантований покупець" зобов’язане спрямовувати всі кошти, отримані від продажу електричної енергії з ВДЕ, на погашення заборгованості перед ДП "НАЕК "Енергоатом".

Власне, згідно з наказом №103, Міненерго було прийнято рішення спрямувати всі кошти, отримані "ГарПоком" від продажу "зеленої" енергії (за ринковими цінами) на потреби генерації іншого типу.

28.03.2022 р. Міненерго опублікувало наказ № 140 "Про розрахунки на ринку електричної енергії", відповідно до якого, за результатами продажу електроенергії за перші 10 днів розрахункового місяця розподіл коштів з рахунку "ГарПок" має здійснюватися з такими обмеженнями:

- 15% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 р. для СЕС;

- 16% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 р. для ВЕС;

- 35% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 р. для ГЕС;

- 40% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 р. для біогазових станцій;

- 60% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 р. для станцій на біомасі.

Всі інші кошти, отримані від продажу "зеленої" генерації розподіляються між НАЕК "Енергоатом" та "НЕК "Укренерго".

Отже, сьогодні виробники зеленої енергії (зокрема, сонячної та вітрової) отримують оплату за відпущену мережу електричну енергію, яка не покриває, навіть, поточні витрати на експлуатацію об’єктів генерації, сплату податків та обов’язкових платежів.

Щодо погашення платежів за кредитами, за наявності, то отриманих коштів, звісно не вистачить на виконання фінансових зобов’язань.

Перспективи

Для мінімізації впливу описаної ситуації на економіку та формування енергетичної незалежності України, а також, — подальшого розвитку галузі, спрямованої на відмову від російського газу, дієвими є такі маловитратні кроки: