Що робити з гривнею тим, хто виїжджає за кордон

У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України багато українців змушені шукати прихистку за кордоном.

Полишаючи свої домівки, українці намагаються забрати з собою всі заощадження, тож виникають цілком резонні запитання щодо того, яким чином краще розпорядитися коштами, чи необхідно знімати кошти з рахунків та які складнощі можуть виникнути з гривнею за кордоном.

Нижче ми пропонуємо відповіді на найбільш поширені запитання.

Без декларування за кордон можна вивозити до 10 тис. євро в еквіваленті на одну людину.

Якщо сума більша, то такі кошти необхідно декларувати та надавати підтвердні документи, зазвичай це довідка з банку про зняття готівки з рахунків.

4 березня 2022 року Нацбанк відмінив додаткову до декларування вимогу щодо надання підтвердних документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків при переміщенні валютних цінностей за межі України.

Але 13 березня НБУ ухвалив рішення повернути вимогу щодо надання підтвердних документів під час переміщення валютних цінностей за кордон вартістю вище 10 тисяч євро в еквіваленті.

Що робити з гривнею при виїзді за кордон?

НБУ запровадив особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні та передбачено низку випадків, у яких іноземна валюта може продаватися клієнтам.

Обмін валюти фізичним особам без нагальної потреби наразі обмежений. Незважаючи на цей факт, у деяких регіонах нашої держави можна знайти обмінні пункти, які можуть продати валюту, проте на практиці вони пропонують спекулятивний курс та в доступі у них перебувають лише незначні суми (ті, які продало населення у цьому регіоні).

Якщо заощадження у гривні, то найоптимальнішим варіантом розпорядження коштами є поповнення власного гривневого рахунку та здійснення розрахунків за кордоном гривневою карткою.

Цей варіант є пріоритетнішим, адже починаючи з 24 лютого 2022 року, офіційний курс долара, що встановлюється НБУ станом на кожен день, залишається незмінним та відповідає тому курсу, який діяв на дату вторгнення.

Конвертація валюти буде проводитися за прийнятним курсом, у порівнянні з курсом валют на чорному ринку, який є як мінімум на 10-15% вищим за офіційний.

При цьому на розрахунки карткою за кордоном не було встановлено жодних обмежень, а якщо знадобиться готівка, то зняти її можна буде у банкоматі місцевого банку у межах ліміту до 100 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць.

Що робити з гривнею, яка вже була вивезена за кордон?

В перші дні війни питання обміну гривні на місцеву валюту за кордоном було доволі проблематичним. Обмін можна було здійснити здебільшого у прикордонних населених пунктах або у великих містах за вкрай невигідним курсом.

На початку березня Національний банк дозволив українським банкам купувати готівкову гривню в іноземних фінансових установ за безготівкову іноземну валюту в обсязі до 1 мільйона євро на день (в еквіваленті. На сьогодні обмін готівкової гривні налаштований у:

Угорщині — OTP Bank – гривні на форинти обмінюють у межах ліміту 15 тисяч гривень на одну транзакцію;

Молдові — OTP Bank – до 3 тисяч гривень на клієнта на день;

Румунії — Banca Comercială Română – до 1000 румунських лей на одну людину;

Словаччині — Tatra banka (дочірній банк групи Raiffeisen) – 250 євро на добу на одну людину;

Австрії – Raiffeisen bank – до 500 євро на день на одну людину) та Erste Bank Oesterreich – до 300 євро на одну людину.

Детальну інформацію, включаючи перелік відділень, які здійснюють обмін можна знайти на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

Додатково, 21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі обсягом до 1 млрд доларів США в еквіваленті.

Починаючи з 25 березня українці можуть звернутись до окремих відділень PKO Bank Polski. Одна людина може здійснити обмін на злоти у розмірі не більше, ніж 10 тисяч гривень за курсом, який встановлює НБУ.

Чи можна відкрити рахунок за кордоном?

Уніфікованих правил та вимог для відкриття рахунків іноземцям в Європі не існує, при цьому багато країн наразі працюють над спрощенням процедур відкриття рахунків українцям, які опинилися за кордоном.

У деяких країнах достатньо мати український закордонний паспорт, в інших необхідно надати докази того, що ви зареєструвалися як вимушений переселенець, в окремих державах необхідно мати дозвіл на проживання.

До того ж, необхідно пам’ятати, що у більшості банків можна поповнити рахунок на суму до 10 тисяч євро без підтвердних документів.

Тож, на сьогодні найпростішим варіантом є використання безготівкової гривні за кордоном з власних гривневих рахунків, відкритих в Україні.

Банківська система України працює без перебоїв, динаміка фінансових заходів, введених в перші дні війни, вказує на послаблення обмежень, а віра в ЗСУ надає надію на швидку перемогу та повернення до звичного життя.