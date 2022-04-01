Як зміниться ринок праці в Україні через війну

Багато українців втратили роботу під час війни. Декому фізично ніде працювати, послуги інших вже не актуальні, а багато просто втекли з-під обстрілів, залишивши робоче місце.

В будь-якому випадку кількість найманих працівників та підприємців, які фактично стали безробітними, вимірюється мільйонами.

Очевидно, що частина тимчасово безробітних знайдуть нову роботу за кордоном, або на західній Україні.

Деякі підприємства дещо адаптуються до нових умов і таким чином забезпечують зайнятість працівників.

Більшість фактично безробітних без перекваліфікації не зможуть залишитись на тому ж рівні соціального статусу та на тому ж рівні доходів.

Український та світовий ринок праці вже не буде таким як раніше. Якщо до цього ми напряму залежали від зовнішньої кон'юнктури, то сьогодні саме війна в Україні змінює попередні парадигми і принципи, за якими функціонувала як економіка, так і ринок праці.

Почнемо з того, як концептуально зміняться пріоритети в усьому світі.

1. Безпека

На жаль чи на щастя, війна в Україні кардинально змінить глобальну повістку і концепція сталого розвитку (де в основу закладене відповідальне, екологічне споживання та виробництво) потребуватиме концептуальної реформи.

Зокрема, питання безпеки стане основним стовпом макроекономічної стабільності.

Адже скільки б ми не робили економічних реформ, зміцнювали державні інститути, зменшували споживання вугілля, ставили фільтри на заводах, сортували сміття — все це стає не таким важливим, коли сусідня країна заходить на твою землю зі зброєю.

Ще місяць тому основний виклик для цивілізованого світу була зміна клімату, сьогодні ж — безпека.

2. Від глобалізації до локалізації

Одна з найбільших інвестиційних компаній BlackRock зазначила, що епоха глобалізації закінчилась.

Частково зворотній процес почався вже під час коронавірусу, але сьогоднішня війна остаточно розвернула період глобалізації, який тривав останні десятиліття.

Це призведе до нового етапу локалізації, де все більше виробництв будуть розташовуватися ближче до ринку збуту.

Наслідком буде прискорення автоматизації та міграція населення.

3. Енергетична безпека

Енергетична залежність – стратегічна проблема для Європи. І очевидно, що вона зробить все для того, щоб звести її до мінімуму в найближчий час.

Проте це буде характерно не тільки для Європи, зворотній процес від глобалізації сприятиме локалізації і виробництву енергетичних ресурсів.

Альтернативна енергетика отримає ще один поштовх, як і ядерна. Більше того, це матиме позитивний ефект на уповільнення зміни клімату, що ще зовсім нещодавно було проблемою номер один.

Відповідно до загального контексту, а також враховуючи локальний, можна зробити припущення, які професії будуть популярними в найближчому майбутньому в Україні.

Попит на деякі професії з’явиться вперше, зокрема і на ті, які потребуватимуть концептуально нових навичок.

1. Професійні військові

Тепер ми точно переконалися, що без потужної та професійної армії не зможемо мати майбутнього як країна. Також очевидно, що основу системи безпеки мають складати професійні військові, зокрема офіцери.

Цьому потрібно вчитися, і не один рік. Попит на військових збільшиться, а інтелект військових буде в пріоритеті.

Таким чином інженери, айтівці, навіть економісти, дизайнери, маркетологи (не забуваємо про інформаційну війну), які втратили роботу, зможуть знайти себе в новітній армії.

2. Психологи, зокрема військові.

Послуги психологів і так мали велику популярність останнім часом. Проте для лікування такої травми цілої країни потрібно в рази більше спеціалістів.

Наразі лише декілька університетів готують професійних спеціалістів у цьому руслі. Вже на наступний навчальний рік країна значно має збільшити бюджетне замовлення на психологів та психотерапевтів, а отже, якщо у вас було бажання опанувати цю професію – саме час.

Українські ж військові психологи будуть мати попит як інструктори в усьому світі. Зараз таку роль зокрема виконують ізраїльські спеціалісти. Але вже незабаром військова психологія — нове айті зі своїм аутсорсом і зарплатою у валюті.

3. Медицина

Коронавірус тепер війна вивела статус медичних працівників на новий рівень. Лікування та реабілітація пережитого, нові виклики майбутнього (нові пандемії, можливо, нові війни) зробить попит на професійних медиків сталим.

Збільшення попиту призведе до збільшення заробітних плат, інвестицій в медичну інфраструктуру, навчання, науку.

Бути медиком стане не менш престижним, ніж бути військовим. Як не дивно, але процес локалізації також збільшить попит на українську медичну промисловість.

Адже замість дальновіддалених частин світу, країни Євросоюзу зможуть розташувати своє виробництво в Україні.

4. Будівництво, архітектура

Відбудова країни, про яку ми почали мріяти з початку війни, обов'язково почнеться. Але це вже не буде банальна відбудова старих будівель.

Досвід Ізраїлю демонструє, що ми концептуально маємо змінити принципи побудови наших будівель. Очевидно, що в кожній будівлі має бути підготовлене та відповідного рівня безпеки бомбосховище.

Проте це лише вершки. Обов'язково зміняться вимоги до матеріалів, до технологій побудови (ніяких панельок зокрема). Ймовірно в кожній новій квартирі буде вимога мати приміщення з товстими стінами і без вікон.

Вона не буде використовуватися в повсякденному житті, але в ній будуть всі необхідні запаси.

Зміняться і вимоги до поверховості будівель. Якщо раніше в Києві будували якомога вищі будинки, то тепер навряд чи ми побачимо щось більше 14 поверху. Повернеться практика аварійних сходів.

Загальна відбудова, колосальна допомога від інших держав однозначно в рази збільшить попит на будівельників, а ще більше на кваліфікованих архітекторів. Сфера будівництва в свою чергу напряму впливає на інші сфери, зокрема виробництво матеріалів, логістику.

В умовах обмеженої робочої сили — обов'язково збільшиться попит на автоматизацію будівництва. Все це також створює необмежені можливості для підприємців, які втратили свої бізнеси.

5. Енергетика

Енергетична безпека для нас — це ще більший пріоритет, ніж для ЄС. Україна має поставити за ціль повну незалежність від енергетичних ресурсів, і не тільки від російських.

На відміну від багатьох країн, для нас це завдання є реальним і досяжним, але потребує колосальних інвестицій і відповідно спеціалістів.

Однозначно буде прискорений розвиток альтернативної енергетики (біопаливо, біогаз, вітряна, гідро, сонячна), добуття сланцевого газу, інвестиції у видобуток газу, нафти, вугілля.

Паралельно швидкими темпами продовжиться робота над енергоефективністю (утеплення приміщень, нові вимоги до будівництва), інновації у виробництво — більша ефективність використання енергоресурсів.

Під питанням буде розвиток ядерної енергії, це буде напряму залежати від безпекових гарантій України в майбутньому.

З’явиться шалений запит на нових спеціалістів, причому різного рівня кваліфікації. Потрібна буде як груба, так і "м'яка" сила.

6. Оборонна промисловість

Оборонна промисловість отримає небувалий поштовх. Іншого шляху, ніж як у Ізраїля, у нас немає. Україна має інвестувати у власний оборонпром.

Великий потенціал у партнерських проектів, на кшталт співпраці з турецьким "Байрактаром".

Все це потребує високваліфікованих розробників, інженерів, науковців, а також підприємців. Адже найефективніший власник — це приватний власник.

Держава має замовляти і оплачувати, а виконувати — приватні компанії. Це не новий досвід, так працюють інші країни.

Потрібно розуміти, що в цьому "бізнесі" важливі і військові з досвідом, адже вони краще за всіх знають, що потрібно, що працює, а що ні.

Тому на нашу продукцію може і має бути великий попит у інших країн. Ми хотіли мати українські продуктові глобальні компанії — це прекрасний шанс.

7. Освіта

Все вищеперераховане неможливе без якісної освіти. Перша черга нових спеціалістів у більшості випадків пройдуть швидкі курси, будуть набувати досвід шляхом помилок. Проте наступне покоління потребуватиме якісно нових спеціалістів.

Тож реформи в освіті неминучі. Якщо раніше закрити школу чи університет — це було болісне соціальне питання, то тепер ніхто не буде панькатися і найменш ефективні навчальні заклади будуть закриті на користь найбільш ефективних.

Тож посада вчителя чи викладача знову стане престижною. Більше того, високий запит на науку з інших сфер буде сприяти інвестиціям в освітній сектор додатково.

Все це зупинить відтік найкращих кадрів з системи і зробить освітянина конкурентним на ринку праці.

У цьому контексті важливо розуміти, що навчати потрібно буде також абсолютно нових професій для нашої країни, тож основною навичкою освітянина майбутнього буде адаптивність і здатність вчитися самому.

8. Мікропідприємства послуг на експорт

Вже зараз очевидно, що найменше постраждали від війни спеціалісти, які можуть працювати віддалено, а замовлення у них в усьому світі.

Такий формат дозволяє взяти ноутбук і спокійно переїхати в інше місце для життя. Якщо зараз це стосується айті сектору та окремих фрілансерів, то після війни перехід від стаціонарного робочого місця до формату фрілансу стане набагато більш популярним способом заробітку.

Це потребуватиме відповідної інфраструктури. Свої сервіси для пошуку замовлень, коворкінги, заходи, спільноти.

Можливість працювати дистанційно на глобальний ринок охопить все, що може потенційно охопити.

Архітектори, дизайнери, консультанти, комунікаційники, перекладачі, інженери, технологи, науковці, викладачі, фінансисти, економісти, юристи, агрономи — якщо зараз це виглядає складно, то з кожним роком технології дозволять працювати віддалено для більшої кількості людей і професій. Цьому сприятиме як глобальні рухи, так і локальний контекст.

Замисліться, чи можете ви свою професію зробити власною справою з орієнтацією на глобальний ринок.

Зміни будуть відчутні для всіх сфер. Кожен відчує їх на собі. Будь-яка криза — це період можливостей. Очевидно, що можливостей під час війни обмаль, саме тому це найкращий час для інвестицій в себе. Інвестицій у власні знання, навички.

Ви військовий — ви прямо зараз займаєтесь інвестиціями як в країну, так і в себе. Ваш досвід знадобиться і в мирному житті. Те ж стосується і лікарів. Якщо ви волонтер — ви найкраще дізналися всі проблеми логістики і вже маєте багато ідей, як їх вирішити на глобальному рівні.

Якщо ж ви втратили роботу, зараз найкращий час інвестувати в себе і вчитися — щоб потім допомагати собі і своїй країні.

Кожен має обрати свій фронт і системно працювати на ньому. Якщо вам здається, що навчатися зараз не доречно, то вам так тільки здається.

Якщо ви не маєте можливості напряму наблизити нашу перемогу, ви маєте готувати себе для відбудови у майбутньому.

Важливо пам'ятати, що після такого героїзму українців бренд "made in Ukraine" буде сприйматися зовсім по іншому. Це ще одна причина чому ваша майбутня послуга чи продукція буде мати більший попит в світі.

І головне. Думайте глобально і дійте локально. Світ не буде більше таким як раніше, але хто сказав що це не є нашою конкурентною перевагою?