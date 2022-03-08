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Війна мотивації за закрите небо

Війна мотивації за закрите небо

Які аргументи може запропонувати Україна, щоб переконати Захід закрити небо?
Вівторок, 8 березня 2022, 14:28
Гліб Буряк
Радник Комітету ВР з питань економічного розвитку

24 лютого розпочалася війна, якої ніхто не чекав і не хотів. Але з першими смертями та поневіряннями у всіх сторін почали з'являтися свої цілі.

Цілі України найвідкритіші: зупинити насильство, відновити кордони та компенсувати втрати у війні.

Цілі Росії теж досить очевидні: видертися з-під санкцій, перезапустити економіку, зберегти міжнародний вплив та перспективи державного розвитку.

Цілі Путіна (окремо від Росії) — знищення української державності та повернення статусу наддержави.

Цілі Заходу (під Заходом я маю на увазі країни ЄС, США, Канади та весь блок НАТО, які дружно перетинаються один з одним) лежать у економічному зростанні та стабільності.

Для Заходу Україна показує себе як надійний партнер, який дотримується домовленостей. 

Росія, навпаки, не поважає міжнародне право, маніпулює цінами на енергоресурси і повною мірою використовує енергозалежність Європи у своїх особистих цілях.

Обсяг економіки Росії, споживчий ринок та енергоресурси — це саме ті важелі, які до певного часу дозволяли Заходу заплющувати очі на відносини Росії та України. 

Але з вторгненням ситуація змінилася і тендітний баланс було порушено, Росія більше не розглядається як партнер і Захід перебуває у пошуку нової рівноваги. 

Накачати Україну зброєю для стримування російських військ — це рішення в рамках інтересів Заходу. Втягнутися в бойові дії з РФ — тут уже треба розуміти, навіщо це благополучній Європі?

Західна політика максимально раціональна і позбавлена ​​будь-яких сентиментів, тому закликати до цінностей та справедливості, звичайно, потрібно, але важливо додавати і раціональні аргументи.

Що отримає Захід, якщо закриє небо над Україною?

Наразі він отримає загрозу ядерної війни — нехай сумнівну, на межі з блефом, але достатню для суспільних заворушень. При всіх звинуваченнях Путіна в божевіллі, свої важелі він розуміє відмінно і вміє ними користуватися.

Для закриття неба над Україною треба запропонувати аргументи на користь стабільності та економічного розвитку у регіоні. І ці аргументи є.

Путін має на меті зруйнувати економічну та соціальну інфраструктуру в країні. Розуміючи, що Україна йде до ЄС, він хоче створити максимум складнощів для розвитку України як частини Європи. 

Заводи, будинки та дороги відбудувати можна і зрозуміло як — Європа зростала десятиліття після Другої світової війни за рахунок інвестицій в інфраструктуру. 

Але гуманітарна катастрофа та соціальні руйнування вибудовуються набагато складніше і довше, саме це головне завдання Кремля — на повну отруїти суспільство війною. 

Потім ЄС, пригнічений соромом за бездіяльність, візьме Україну на утримання? А це найгірше, що може статися з молодою економікою — голка соціальних виплат та компенсацій. 

Економіка будується на конкуренції, на творенні, на боротьбі найкращих. Але після гуманітарної катастрофи немає місця здоровому розвитку і Путін не хоче відпускати драйвери зростання у конкуруючий блок.

Потрібно говорити про це, ми маємо врятувати українське суспільство від війни, бо це суспільство – це можливість для Європи. 

І рятуючи соціальну структуру молодої, пасіонарної, підприємницької та християнської України сьогодні, Європа позбавляє себе від зруйнованого травматичним синдромом покоління у майбутньому. І це сильний аргумент для того, щоб відповісти Росії на її брязкіт зброєю.

Зі свого боку, Захід так само може тиснути на цілі Росії, які можуть не співпадати з цілями Путіна, але розрив настільки колосальний, що обіцянка якогось розвитку та перспектив може підняти справжню хвилю антивоєнних настроїв і навіть підтримку еліт в Росії.

Адже збоку ще дрімає китайський дракон, який ще довго готовий зважувати, чий бік зайняти і йому теж потрібні аргументи.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
війна ЄС Росія

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