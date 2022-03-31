Як НБУ підтримує кредитування під час війни

Війна вплинула на всі сфери діяльності фінансового сектору країни, зокрема й на кредитування.

Якщо в перші дні війни населення активізувало використання доступних кредитних ліній, то у березні портфель кредитів фізичним особам почав скорочуватися.

Бойові дії загальмували й видачу нових позик бізнесу – портфель гривневих кредитів за період з 24 лютого залишився практично незмінним, валютних – дещо скоротився.

Водночас банки готові продовжувати кредитування критично значущих в умовах воєнного стану секторів та підприємств: АПК, харчопром, виробництво товарів першої необхідності, медичних товарів тощо.

У складних воєнних умовах нове кредитування переважно здійснюватиметься із підтримкою державних програм.

Національний банк активно долучився до ініціативи розширення державних програм підтримки, зокрема "Доступні кредити 5-7-9" та портфельних гарантій через "Експортне кредитне агентство".

Відтепер отримати пільгове кредитування під 0% річних на період воєнного стану зможе будь-яке діюче підприємство, а також сільськогосподарські виробники для проведення сівби.

Після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5%. Попит на такі кредити за попередніми заявками, що надійшли банкам, значний. Також держава збільшила забезпечення позичальників державними гарантіями.

Все для фінансового фронту, все для перемоги!

Водночас від 24 лютого НБУ здійснив низку важливих кроків для як для спрощення умов роботи банків в умовах повномасштабної війни, так і для подальшої підтримки їхньої спроможності кредитувати. Наведу основні з них:

Банкам було запропоноване бланкове рефінансування для підтримки ліквідності та компенсації можливих відпливів коштів населення. Зараз відпливу коштів майже немає, ліквідність банків збережено і вона не викликає занепокоєнь.

Внесено зміни до законодавства, що унеможливлюють застосування заходів впливу за порушення банками нормативів, зокрема, достатності капіталу та ліквідності.

Тим самим забезпечено спроможність банків кредитувати навіть якщо вони зазнаватимуть збитків.

Банкам дозволено реалізувати "кредитні канікули" та не враховувати прострочку за кредитами при оцінці кредитного ризику. Банки самостійно запропонували "кредитні канікули" широкому колу своїх боржників тим самим підтримавши їх.

Банкам дозволено здійснювати реструктуризації кредитів, несвоєчасне обслуговування яких пов’язане із фінансовими труднощами боржників, без визнання дефолту за такими кредитами, якщо потреба у реструктуризації пов’язана із російською агресією.

За довгостроковими реструктуризаціями – якщо вони не призводять до суттєвої втрати вартості кредитом. Це створює гнучкі умови для ефективної роботи з позичальником та пошуку оптимального графіку та умов обслуговування боргу.

Крім того, максимально спрощено вимоги до поточної роботи банків, зокрема:

Банкам дозволено оцінювати кредитний ризик за банками-контрагентами (резидентами) без врахування дотримання ними економічних нормативів, встановлених НБУ.

Призупинено на період воєнного стану та 30 днів після його скасування вимоги щодо регулярної переоцінки та перевірки наявності та стану застави.

Кредитний ризик за державними цінними паперами в іноземній валюті зафіксовано згідно з рейтингом на 24 лютого, на рік відкладено підвищення ваг ризику за державними цінними паперами в іноземній валюті.

Тимчасово послаблено вимоги до управління проблемними активами, зокрема відтерміновано актуалізацію банками відповідних стратегій, цільовий рівень непрацюючих активів та формат роботи із ними має відповідати поточним умовам.

Скасовано щорічну оцінку стійкості (включно зі стрес-тестуванням) та послаблено вимоги до внутрішнього стрес-тестування банком ризиків.

Тимчасово призупинено вимоги щодо регулярного оновлення планів відновлення.

Спрощено протягом дії воєнного стану деякі процедури ідентифікації та верифікації для банків/небанківських фінансових установ та їх клієнтів, а також для покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Всі ці заходи допоможуть не відволікати ресурси банків від основного завдання – кредитної підтримки економіки.

Адже максимально швидке й ефективне переналаштування економіки на воєнні рейки є критично необхідним, а важливість її підтримки кредитним ресурсом в умовах війни важко переоцінити.

Тож разом із банками та бізнесом далі працюємо на фінансовому фронті задля спільної перемоги!