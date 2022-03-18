Куди краще інвестувати під час війни?

Для тих, хто любить Україну, але душу гріє не лише гривня, а й долар.

Як пам'ятаєте, залишити Україну з великою сумою готівкової валюти (понад еквівалент 10 тис. євро) без підтверджуючих документів уже не можна.

Зберігати вдома у такий час — сумнівне рішення. Тому зверніть увагу на два фінансові рішення, які забезпечать спокій не менше, ніж на три сеанси Арестовича, та збереження Ваших коштів, а іноді й заробіток.

1) Після ухвалення відповідного законопроєкту вклади (тобто кошти у тому числі і у валюті – на поточних та депозитних рахунках) гарантуватимуться державою без обмежень.

Потрібно віддати належне і НБУ – система міцна, ми четвертий тиждень у війні та банки встояли, отже, міцні. Наш НБУ-фінансовий спецназ лише дочок росбанків відправив за маршрутом російського військового корабля.

Рішення з банківським рахунком забезпечує Вам постійний доступ до грошей, але з найменшим варіантом дохідності.

2) Якщо Ви розглядаєте варіант заощадження та накопичення, то звертаю увагу, що військові облігації вже можна купувати і у валюті, номінальний рівень прибутковості 3,7% з піврічною виплатою купона (навіть начебто підтвердила, що можна платити відразу у валюті).

Середні ставки за довгостроковими депозитами в іноземній валюті для фізичних осіб в Україні — 1,6%. До того ж, з доходу варто сплатити податки.

Знаю про лист Комітету із закликом зменшити мінімальні лоти для військових облігацій зі 100 тис. грн. Не знаю як у інших банках – у нас від 10 штук (тобто еквівалент 10 тис. грн).

З 1 березня ми не застосовуємо тарифи комісійної винагороди при наданні депозитарного та брокерського обслуговування за операціями з ОВДП, у тому числі військовими та іншими державними паперами.

Із приємних спрощень – НКЦПФР підказала, що спростили порядок відкриття рахунків у цінних паперах.

Тепер достатньо відправити поштою скан-копію паспорта, щоб відкрити рахунок та підписати договір із брокером-небанком. Як розумію, і НБУ теж у процесі спрощення для таких рахунків для банків.

Щодо фінмоніторингу — доноситиму думку, щоб і видаткові операції допорогові дозволили, якщо гроші пішли на військові облігації.

Опубліковано з дозволу автора

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