Яка ситуація у фінансовому секторі і на валютному ринку України

На черговому аукціоні, що відбувся 15.03.2022, Міністерство фінансів розмістило гривневі військові облігації строком на 1 рік на суму 4,85 млрд гривень, а також облігації в іноземній валюті на майже 12 млн доларів США.

Це збільшило загальний обсяг державних запозичень на ринку за цим інструментом до майже 20 млрд гривень. Крім того, минулого тижня 20 млрд військових облігацій у гривні придбав Національний банк.

До державного бюджету минулого тижня також надійшли кошти фінансової підтримки України від міжнародних партнерів, з яких 1,4 млрд доларів США від МВФ, 300 млн євро від ЄС, 312 млн доларів США від Світового банку та 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Зважаючи на обмеження роботи вторинного ринку ОВДП, вкладення основних категорій інвесторів у державні цінні папери відображали динаміку погашень попередніх випусків, обсяг яких перевищував нові розміщення.

Так, за плинний тиждень загальний обсяг ОВДП в обігу скоротився на 11,5 млрд гривень, з яких найбільші погашення відбувалися на користь банків (-9,3 млрд гривень), юридичних та фізичних осіб (-1,8 млрд та -0,5 млрд гривень відповідно).

Обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП, зважаючи на неможливість репатріації ними прибутку за кордон, практично не змінився та продовжує становити близько 75 млрд гривень або 10,6% від загального обсягу ОВДП в обігу (без урахування портфелю НБУ).

Валютний ринок

Валютний ринок України продовжує функціонувати з урахуванням обмежень, впроваджених на період дії воєнного стану.

Національний банк України щоденно проводить операції з купівлі та продажу доларів США з банками.

При цьому, купівля безготівкового долару США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Зважаючи на незначне переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (з урахуванням встановлених обмежень), сальдо операцій НБУ з купівлі-продажу іноземної валюти за тиждень 7-12.03.2022 було від’ємним (-266 млн доларів США та -74 млн євро), що частково скоротило позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку за період з початку воєнних дій.

Офіційний курс гривні до долару США зберігається незмінним на рівні 29,25 гривень за 1 долар США.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківської системи, розміщений на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ збільшився до майже 200 млрд гривень у результаті скорочення залишку коштів на казначейському рахунку Уряду, що надійшли у банківську систему.

Надлишок ліквідності дозволяє банкам безперешкодно виконувати платіжні функції навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг, який за період з початку воєнних дій перевищив 35,5 млрд гривень.

Високий рівень ліквідності банківської системи обумовлює утримання ставок за міжбанківськими операціями на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%) та скорочення попиту банків на кредити рефінансування НБУ, що надаються за ставкою 11% (облікова + 1 в. п.).

Починаючи з 07.03.2022 Національний банк надав кредитів рефінансування в обсязі 2,4 млрд гривень на строк 1 рік та 585 млн гривень на строк 1 місяць.

Опубліковано з дозволу автора

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