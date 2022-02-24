Як реагує бізнес на загрози РФ?

Як реагує український бізнес на загрозу військового вторгнення з боку Росії? Це питання мені часто ставлять європейські та американські партнери, починаючи з 2014 року.

Тому на прикладі нашого агрохолдингу я хотів би показати, як реальне українське середовище реагує на ризики, пов'язані з російською агресією.

Візьму на себе сміливість, і від імені всього українського бізнесу хочу заявити таке, що агресивна політика Росії та інші виклики ніколи не розглядалися серйозними українськими компаніями як привід для згортання економічної активності.

Починаючи з 2014 року бізнесмени в Україні продемонстрували ефективність своїх адаптивних стратегій. Повною мірою це стосується і нашої компанії. Ми навчилися не лише виживати, а й показувати динамічне зростання в умовах наростаючої невизначеності, економічних та політичних криз, загрози російського вторгнення та епідемії коронавірусу.

І це аж ніяк не моя суб'єктивна думка, а загальний стан українського бізнес-середовища. Зокрема, воно підтверджується компанією Delloite.

Її аналітики впевнені, що офіційна статистика не відображає реального стану справ в українському бізнесі. Незважаючи на COVID-19 та конфлікт на Донбасі останні шість років були найдовшим періодом досить стабільного зростання за всю історію незалежної України.

Зі свого боку, можу підтвердити, що результати роботи нашого агрохолдингу справді підтверджують дані фахівців Delloite.

Про нададаптивність українського бізнесу до ситуації військового конфлікту говорить і опублікований нещодавно звіт Європейської бізнес-асоціації (ЄВА), членом якої є і наша компанія.

В ЄВА входять десятки як українських, так і найбільших західних компаній, які давно працюють на українському ринку. Згідно з опитуванням, лише 7% із них вважають, що зовнішня агресія може призвести до закриття їхнього бізнесу.

45% опитаних компаній продовжать працювати на території України навіть у разі вторгнення РФ. 17% розглядають можливість переїзду в західні регіони, і ще 10% думають зробити так у разі найгіршого сценарію.

Можлива релокація бізнесу може знадобитися тільки тим компаніям, які працюють безпосередньо поблизу зони конфлікту. Таких насправді дуже мало.

Якщо говорити про KSG Agro, то сотні наших співробітників працюють стабільно, у звичайному режимі. Щодня відбувається відвантаження продукції на зовнішні ринки та найбільші торговельні мережі України – "Сільпо", Varus та ін.

Ми системно дбаємо про безпеку персоналу та безпеку всіх бізнес-процесів – протягом багатьох років це є важливою частиною нашої корпоративної стратегії.

Стабільно, переважно на власній сировині, працює комбікормовий завод, який забезпечує утримання 52 тис. голів свиней. Продовжуються експортні відвантаження зернових, борошна та олії через чорноморські порти до Африки та на ближній Схід через нашу швейцарську компанію – трейдера.

Понад те, КSG Agro продовжує нарощувати інвестиції, передбачені стратегією розвитку. Зокрема, повним ходом триває реконструкція корпусу відгодівлі на свинокомплексі у с. Нива Трудова ( Апостолівський район, Дніпропетровська область).

Загальна сума інвестицій, запланована на поточний рік, – близько 15 млн грн плюс обладнання німецької компанії Big Dutchman, куплене нами раніше.

Рослинницький бізнес провів підживлення озимини та готує техніку до весняно-польових робіт. Добрива були закуплені холдингом до їхнього суттєвого подорожчання через зростання цін на газ.

Сьогодні ми також закінчили розробку пілотного проекту з зрошення земель під кукурудзу і проводимо тендер на закупівлю обладнання. Проект буде реалізовано вже навесні цього року.

Запас міцності, отриманий нами внаслідок 75% зростання врожаю зернових та олійних торік, дозволяє холдингу впевнено дивитися у майбутнє. Як і нашим колегам аграріям, як і економіці України в цілому.

Так, згідно з даними Національного банку України, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2021 році досяг $6 млрд. Для порівняння, чистий відтік інвестицій у 2020 році склав $58 млн.

Як уточнює Нацбанк, приплив у 2021 році сформувався в основному за рахунок реінвестування доходів у розмірі $4,2 млрд, тоді як у 2020 році інвестори, навпаки, вилучили доходи у сумі $488 млн. У цих цифрах реінвестування доходів є частка нашого агрохолдингу.

Відсутність будь-якої паніки демонструє і ринок землі, що недавно відкрився в Україні. Так, в Україні за тиждень 11-18 лютого проведено 4,35 тис. земельних транзакцій на ділянки сільгосппризначення, що відповідає показникам позаминулого тижня (4,44 тис. угод), а за загальною площею проданих земельних ділянок перевищує її на 2%.

Користуючись можливістю, хотів би звернутися до партнерів, інвесторів, акціонерів, журналістів ЗМІ – давайте спокійно та виважено оцінювати те, що відбувається, не піддаватися паніці та об'єктивно оцінювати ризики.