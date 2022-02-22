Хто потрапить до реєстру олігархів

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав громадянам, які можуть бути включені до реєстру олігархів, що в них залишилися три місяці.

Скандальний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті" наробив багато галасу ще до моменту його ухвалення.

Незважаючи на юридичне та політичне протистояння, наприкінці травня РНБО зможе опублікувати список перших осіб, які потраплять до реєстру олігархів.

Відповідно до закону, олігарху мають бути притаманні як мінімум три ознаки з перелічених: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, статус бенефіціара монопольного бізнесу, вартість активів – понад 1 млн прожиткових мінімумів (зараз – 2,4 млрд грн або майже 87 млн дол).

Якщо вивчати закон поверхнево, то може здатися, що він стосується лише справжніх олігархів.

"Мій середній або навіть великий бізнес може бути спокійним. Хіба мені належать центральні медіа-канали? А хто може оцінити вартість моїх активів? Я й сам точно не знаю, скільки вони коштують. Як їх порахувати, якщо половина з них – в іноземних юрисдикціях?" – подумає підприємець.

Проте не все так просто. Проблема в тому, що ваші активи порахують, оцінять і ухвалять рішення за вас і без вас.

Спочатку пропоную розібратися з кваліфікаційними ознаками. Чи очевидні й однозначні ознаки, за якими ви можете потрапити до реєстру олігархів?

1. Найочевиднішим є критерій вартості чистих активів. Проте з практичної точки зору застосування цього критерію спричинятиме безліч суперечок. Відповідно до закону, до уваги будуть братися всі особисті активи та активи компаній.

Про проблеми у менш складних підрахунках знають усі, хто зіткнувся з електронним декларуванням. Тепер уявіть, що активи в різних юрисдикціях, закритих трастах, довірчому управлінні, оформлені на третіх осіб, зв'язок з якими не настільки очевидний. Виникає питання: хто це все коректно порахує?

Запитають у підприємця – кандидата в олігархи? Візьмуть дані з податкової? Займуться непрямими підрахунками? Питань більше, ніж відповідей.

2. Щоб відповідати критерію "участь у політичному житті держави", треба бути публічним діячем, державним службовцем або їх близькою особою, мати посади в керівних органах політичної партії, фінансувати в Україні політичні мітинги чи агітації незалежно від розміру такого фінансування.

Залишається сподіватися, що фінансування мітингів або політичної агітації не будуть ґрунтуватися на свідченнях та припущеннях.



3. Щоб відповідати критерію впливу на ЗМІ, досить бути власником, бенефіціаром або контролером будь-якого ЗМІ. Під засобом масової інформації закон розуміє будь-яке інтернет-видання, не кажучи про друковане.



4. З монопольним становищем все більш-менш зрозуміло, тут хоча б є судова практика та практика АМКУ щодо застосування антимонопольного законодавства. Утім, достатньо лише трьох критеріїв.

У разі визнання вас олігархом вам забороняється надавати підтримку політичним партіям, крім моральної підтримки, брати участь у приватизації незалежно від розміру та вартості об'єкта, фінансувати політичну агітацію.

На всіх держслужбовців, керівників державних підприємств, представників правоохоронних органів поширюється зобов'язання подавати декларацію про будь-які контакти з вами не пізніше наступного дня. Це зобов'язання поширюється у випадку зустрічей із самим олігархом та його представником.

Представник олігарха – це фізособа, яка проводить зустріч, спілкування за допомогою телефону або засобів електронного зв'язку з державними службовцями від імені або на користь особи, включеної до реєстру олігархів.

Це означає, що про всі зустрічі з державними службовцями повинні повідомляти бізнес-партнери олігарха, якщо вони мають спільні проєкти, співробітники компанії олігарха, консультанти і навіть адвокати.

"А хто ж перевірить та підтвердить факт зустрічі?" – запитаєте ви. У законі це не прописано, крім наслідків недекларування такої зустрічі для чиновника у вигляді негайного звільнення. Відповів на це запитання міністр юстиції.

Він зазначив, що кількість журналістів-розслідувачів однозначно має зрости після набуття чинності цим законом. Ось такі журналісти й видобуватимуть докази у вигляді фотографій та відеозаписів.

Якщо відкрити список Forbes за 2021 рік, то ми зрозуміємо, що вся сотня його учасників за розміром активів може потрапити в реєстр олігархів.

Ми говоримо лише про фінансовий критерій. Однак багато заможних людей в Україні зроблять висновок, що потрібно виключити навіть найменшу можливість потрапляння до горезвісного реєстру олігархів. Вони вже проводять інвентаризацію, аудит, оцінюють ризики та готують страховки.