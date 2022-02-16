Чому заможні люди не управляють своїм капіталом самостійно

У другій половині 19 сторіччя з ростом промисловості виникли компанії, що професійно управляють сімейним капіталом своїх клієнтів.

Вони створювались для управління капіталом однієї родини.

Заможній родині набагато зручніше вирішувати свої юридичні, податкові, фінансові, інвестиційні та інші питання в одному місці, а не диверсифіковано.

У цьому випадку не вийде виніс "сміття з хати", вищий рівень конфіденційності.

З часом стали з'являтися компанії, які обслуговували капітал багатьох сімей.

Такі формати офісів стали користуватися ще більшим попитом, оскільки зробили сервіс доступнішим для прогресивного середнього класу з меншим капіталом.

Однак, і в одному, і в іншому випадку головна потреба, яку закривають професійні управлінці — це необхідність прибуткового управління капіталом (який, як правило, представлений) із врахуванням інтересів усіх членів родини.

Це потребує особливого підходу до управління, не такого, як у класичному корпоративному бізнесі.

Наприклад, невдале одруження сина або загроза з боку фіскальних органів одного з членів родини можуть призвести до серйозних втрат для родинного капіталу.

Побачити повну картину та дати якісну пораду може лише довірена особа, яка обізнана у родинних питаннях.

Тут доцільно привести аналогію з роботою сімейного лікаря. Не всі усвідомлюють його цінність, проте, дуже важливо мати такого спеціаліста, що був би в курсі історії хвороб усіх членів родини та зміг би дати правильну пораду або вчасно направити до спеціаліста вузького медичного профілю у випадку серйозних симптомів пацієнта.

Специфіка України полягає у тому, що ще 30 років тому у нас не було приватної власності, а таке явище як легальний капітал тільки зароджується.

Тому багато людей навіть не усвідомлюють свою потребу у послугах компаній такого роду і не знають про їх існування.

Для прикладу: один з наших клієнтів володіє двома великими 600-метровими пентхаусами в модному житловому комплексі.

Нерухомість була придбана для життя у цих пентхаусах його дітей. А діти отримали освіту за кордоном і не планують жити в Україні.

Таким чином, стратегія родини змінилась, а нерухомість стала "проблемою" голови родини, оскільки продати пентхауси такого рівня без втрат — непроста задача.

Якби у свій час перед покупкою нерухомості цей клієнт отримав просто гарну пораду із врахуванням стратегії родини, це зекономило б йому не одну сотню тисяч доларів.

Однак, було б помилково вважати, що професіні управлінці – це "фішка" лише для дуже заможних клієнтів.

Сучасний середній клас як правило потребує професійних порад, як правильно вибудувати свою родинну фінансову стратегію та управляти активами.

Наприклад, людина є власником бізнесу, квартири, заміського будинку, кількох автівок, можливо, яхти чи літака, плануючи майбутнє своїх дітей, змушена самостійно всім цим управляти. І, як правило, це управління забирає багато сил та часу.

Наведу приклад з життя: до того, як стати нашим клієнтом, один з інвесторів придбав у Грузії чотири квартири.

Ніби й вигідна інвестиція, але управління нею стало забирати занадто багато часу та зусиль — власник був змушений постійно літати до Грузії для вирішення певних невідкладних справ, що почало заважати вирішенню його діяльності та в Україні теж.

Як тільки цей інвестор дізнався про існування компаній, які управляють капіталом, це завдання стало набагато простіше.

Ще один тренд останніх років, що робить послуги професійних управлінців актуальними, — це посилений тиск з боку регуляторів.

В Україні правила гри змінюються дуже швидко. Наприклад, людина багато років відкладала гроші та складала їх у "матрац", а зараз їй говорять "Хочеш витратити свої заощадження — заплати податки ще раз!"

Звичайно, така ситуація засмучує власників капіталу. І, оскільки тиск зі сторони фіскальних органів буде лише посилюватись, є сенс планувати свою фінансову родинну стратегію з допомогою профі.

Важливе уточнення: правильний управлінець капіталом повинен приносити гроші клієнту. Яким чином? Все просто. У інвестиційному бізнесі існують свої норми дохідності.

Не потрібно бути генієм інвестування, аби на 100 млн доларів заробити 10% дохідності, тобто 10 млн доларів. Звичайній людині, у власності якої є 100 тис. доларів, отримати хоча б 5-5% доходу при інвестуванні — це вже виклик.

Чому так? Куди частіше за все інвестують наші люди? Правильна відповідь — у нерухомість. Цей ринок є "червоним океаном", перенасиченим з високим рівнем конкуренції.

Ось купила людина квартиру та здає її, отримає певний пасивний дохід. Якщо він складе хоча б 5% — це вже супер.

А інвестиційна компанія візьме 100 млн, придбає гарну ділянку, отримає кращу експертизу, побудує багатоповерховий будинок та продасть квартири, отримавши дохідність 30%.

При цьому на кінцевому споживачеві (інвесторі, який купує квартиру в цьому будинку) зароблять всі — рієлтор, архітектори, муніципальні органи влади, постачальники води, енергії та інші, залишаючи йому лише крихти.

Тому професійним управлінцям капіталом насправді не важко генерувати прибуток для своїх клієнтів, і таке співробітництво завжди виправдане.

Таким чином, напрямок в Україні буде дуже динамічно розвиватися в найближчі роки, тому що в країні є величезний прихований попит на такого роду послугу.

Адже раніше люди жили у парадигмі: "інститут — робота — пенсія". Зараз, через об'єктивні обставини, у тому числі й демографічні, стара парадигма руйнується, а їй на зміну приходить нова "проєкт — збереження-дохід від капіталу".

Тобто, кожна людина, якій вдалося заробити, повинна усвідомлювати, що її життєвий шлях скінченний, вона не завжди буде на хвилі успіху, та думати про те, як забезпечити собі старість, сформувати дохід з капіталу потрібно вже сьогодні.

Це загальносвітовий тренд, та прийшов час користуватися його перевагами й в Україні.