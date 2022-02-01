Як ОСББ отримати від 50 до 60% компенсації для модернізації старих багатоповерхівок

Понад 200 повністю або частково модернізованих будинків, близько 80 тисяч сімей-учасників програми "Енергодім", 4,4 млрд грн, які Фонд зарезервував як гранти, впровадження онлайн-заявок. Це далеко не повний перелік досягнень Фонду енергоефективності у 2021 році.

Минулого року Фонд енергоефективності мав чимало серйозних викликів і випробувань. Але, водночас, відбулося багато позитивних змін у роботі Фонду.

Серед основних здобутків, якими ми можемо пишатись:

- майже вдвічі зросла кількість учасників, що приєдналися до програми "Енергодім", порівняно з попереднім роком — 552 ОСББ подали заявки на участь;

- понад 200 повністю або частково енергомодернізованих будинків. І не важливо, чи закінчився проєкт — мешканці цих будинків вже заощаджують кошти та відчувають ефект після модернізації будинку;

- ми стали ще доступнішими, подати заявку на участь в програмі "Енергодім" можна в кожному другому банківському відділенні країни: Фонд уклав угоди про співпрацю ще з двома банками — "ПриватБанком" і "Ощадбанком";

- Фонд допоміг у розробці нових або адаптації існуючих програм співфінансування енергоефективних заходів 125 містам та громадам, близько 250 громад України вже є партнерами Фонду;

- відбувся запуск IT- платформи: у ОСББ з'явилася можливість подати заявку на участь у програмі "Енергодім" онлайн;

2022 рік має стати роком удосконалення умов програми та зменшення фінансового навантаження на наших громадян.

Додатковий грант і спрощення вимог для участі

Ми уважно вивчаємо потреби наших співвласників, тому чудово розуміємо, що однією із ключових перепон для прийняття остаточного рішення приєднатися до програми є достатньо висока вартість проєктів.

Середня вартість проєктів, які є учасниками програми "Енергодім", становить за пакетом А 1,7 млн грн, за пакетом Б — 10,1 млн грн.

Ми врахували ці потреби і 25 січня Координаційна рада донорів внесла важливі зміни до грантової політики Фонду.

Вони передбачають можливість отримати додатковий грант у розмірі 10% від вартості робіт, матеріалів та обладнання.

Додатковий грант у розмірі 10% надаватиметься для всіх заявок з 501-ї та до виконання однієї з умов, що наступить раніше: або до 1200-ї заявки або до 30 вересня 2022 року.

Така опція стане доступною після поповнення статутного капіталу Фонду на 2,6 мільярди гривень.

Таким чином, учасники програми "Енергодім" зможуть отримати 50% компенсації вартості заходів/робіт для пакету А "Легкий" та 60% — для пакету Б "Комплексний".

При цьому мінімальний власний внесок співвласників залишиться незмінним: 40% для пакету А та 20% — для пакету Б.

Сподіваємося, що цією можливістю скористається якомога більше громадян, які свідомо ставляться до спільного майна і не чекають зниження тарифів.

Крім того, вже найближчим часом значно спростяться умови самої програми "Енергодім". Зокрема, зменшиться кількість підготовчих матеріалів, які ОСББ надають на перевірку до Фонду, спроститься процедура розгляду заявок, скоротиться термін реалізації проєкту.

Ще одним важливим кроком до мультиплікації проєктів стане можливе розширення вибору пакетів для реалізації енергоефективних заходів.

Ми розробили нові, більш легкі та менш вартісні пакети – "ІТП" та "Інтеграційний" та презентували їх членам Координаційної ради донорів: очікуємо, що Кордрада ухвалить рішення щодо їх імплементації.

Наприклад, пакет "Інтеграційний" передбачає встановлення теплового лічильника, заміну вікон та дверей, освітлення, а також заміну та утеплення трубопроводів тепла.

Пакет "ІТП" передбачає встановлення теплового лічильника (за необхідності) та ІТП (обов'язково). Однією з переваг цього пакету є окупність проєкту за один опалювальний сезон та економія 10-15%.

Розраховуємо, що їх імплементація дозволить залучити нових учасників до програми, задовольнити попит на менш витратні проєкти та зменшити терміни їх реалізації.

Клієнтоорієнтованість та постійна комунікація з ОСББ є основними цілями роботи Фонду в 2022 році.

Адже запит на проведення реформ та життя у кращих умовах у нашого суспільства давно назрів, а енергоефективність є пріоритетним напрямком роботи Уряду. Приємно, що маємо потужну підтримку міжнародних донорів та Мінрегіону, який розглядає Фонд енергоефективності як сильного та надійного партнера.

Тому всіляко допомагатимемо свідомому власнику, який хоче і може взяти відповідальність за власну оселю на себе, згуртуватися разом із сусідами і змінити своє життя.