"Час ікс" для українського туризму

Глобальна туристична криза спричинила підйом внутрішнього туризму.

За підрахунками Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), через пандемію кількість міжнародних подорожей у 2020 році скоротилася на 74% в річному обчисленні або на 1 млрд. В Україні ринок упав ще більше – на 88%.

Ця тенденція зберігається: у 2021 році кількість туристів, які приїхали в Україну, зменшилася на 9% і становила трохи більше 3 млн проти 13,7 млн у 2019 році.

Щоб усвідомити масштаби катастрофи, просто порівняйте: світова фінансово-економічна криза призвела до зниження міжнародного туристичного трафіку у 2009 році лише на 4% або на 60 млн менше міжнародних туристів.

Водночас через закриті кордони і численні обмеження мандрівники почали значно більше подорожувати власними країнами. Приміром, внутрішній туризм в Італії влітку 2021 року сягнув найвищих показників за весь час.

Літо-2021 в Україні теж свідчить, що підвищений попит на українські курорти ще тримається, хоча з поступовим відкриттям країн і пом'якшенням обмежень очікувано почав іти на спад. За даними Join UP!, майже в шість разів більше українців, ніж у 2020 році, провели відпустку в Одесі чи Львові.

На 73% зріс попит на лікувальні курорти (Моршин, Трускавець, Східниця). При цьому загалом попит на відпочинок на українських курортах минулого літа знизився втричі порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Якщо подивитися на опитування кількох останніх років, то ситуація з внутрішнім туризмом глобально не змінюється: лише близько 40% наших співгромадян планують відпочинок або мандрують Україною.

Україна стала відкриттям для іноземних туристів

Гарним прикладом розвитку туристичного потоку в Україну на тлі пандемії є кейс із туристами з арабських країн. Лібералізація візового режиму з країнами Перської затоки, пряме авіасполучення та промоція зробили свою справу.

Тільки із Саудівської Аравії туристичний потік стрибнув угору з кількох тисяч туристів на рік протягом останніх років до пандемії до 48 тис туристів у 2021 році. За попередніми підрахунками, це додаткові 850 млн грн для України. У тому числі Join UP! допомогла згенерувати щонайменше 85 млн грн.

Однак не останню роль у досягненні цього успіху зіграли кон'юнктура глобального туристичного ринку, закриті кордони та карантинні обмеження в популярних країнах. Щоб ми могли конкурувати з іншими європейськими країнами після зникнення цих бар'єрів, треба далі інвестувати в розвиток.

Фокус на якості, а не на збільшенні ціни

Комфорт – понад усе. В Україні надзвичайний природний туристичний потенціал: море, гори, лікувальні курорти. Однак він нереалізований, бо природної краси недостатньо для стабільного залучення туристів.

Щоб мандрівники з року в рік поверталися, а туристичний потік зростав, потрібен комфорт: зручне розміщення, доступна якісна транспортна інфраструктура, розваги, якісний сервіс у кожній точці контакту з туристом.

Ціна на відпочинок має залишатися обґрунтованою. Користуючись ситуацією у світі, можна, звичайно, "зібрати вершки", що деякі учасники українського ринку і роблять. Однак треба розуміти, що це закінчиться, щойно країни остаточно відкриють свої кордони, а карантинні обмеження скасують.

Важлива державна підтримка

За прогнозами науковців, 2022 рік може стати останнім роком пандемії.

За кілька років боротьби, головним чином, методом жорстких обмежень, стає зрозуміло, що такого величезного тиску на економіку світ не витримає. Необхідно змінювати підхід і вчитися жити з Covid-19. Отже, імовірно, у найближчі кілька років усі обмеження будуть скасовані.

Результати 2021 року свідчать, що попит на відпочинок в Україні почав падати, щойно країни дозволили в'їзд туристів та пом'якшили карантинні заходи. Тобто люди швидко знаходять більш вигідні варіанти за кордоном.

З одного боку, спрацьовує відкладений попит, а з іншого – ми ще не готові конкурувати з перевіреними популярними напрямками. Для виходу на новий рівень потрібна стратегічна робота держави із залучення учасників ринку.

Певні іміджеві кроки вже робляться. Серед них – проєкт #МандруйУкраїною, стратегія промоції України за кордоном, рекламні програми з розвитку туризму. Ми плідно співпрацюємо з ДАРТ над програмою розвитку в'їзного туризму, а для промоції наших курортів організовуємо маркетингові кампанії та форуми.

Якщо у 2022 році нам вдасться спільно реалізувати масштабні іміджеві проєкти для фокусних напрямків та показати туристам чудовий сервіс, можна буде вважати, що іспит складений, і ми зможемо зробити туристичний бренд України прибутковим. Тоді й почнуться глобальні зміни на ринку українського туризму.