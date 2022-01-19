Ринкова торгівля: як реформи дають реальний результат

Минулий рік був винятково вдалим для біржової торгівлі. Ми змогли зберегти та у певних напрямках суттєво наростити продажі.

Так, обсяги продажів електроенергії зросли на 11%, досягнувши 109 млн Мвт-год., реалізація нафтопродуктів та скрапленого газу зросла на 11%, перевищивши 560 тис. тонн, обсяги продажу деревини зросли у 4 рази, досягнувши 3 млн куб. м.

Кількість учасників торгів та аукціонів значно зросла. Так, якщо на початок 2021 року було близько 1200 компаній, то до грудня ми змогли залучити ще більш ніж 4 тис. учасників.

На ринку природного газу УЕБ відбулись суттєві трансформації, які відкрили безліч можливостей трейдингу. Відтепер купівлю-продаж природного газу учасники можуть здійснювати в ГТС та ПСГ, на митній території України та на зберіганні у митному складі.

Прозорість електронних торгів дозволила залучити до купівлі-продажу електричної енергії максимальну кількість учасників та сформувати справедливу ринкову ціну.

В минулому році було введено фінансове ПСО, зі свого боку "Українська енергетична біржа" проводить аукціони, отримуючи від учасників по 1 грн за свідоцтво, що сприяє підтримці учасників ПСО.

Також модель продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за двосторонніми договорами на аукціонах дозволила зменшити обсяги небалансів Гарантованого покупця.

Такий підхід дозволив збільшити обсяг коштів від реалізації виробленої з альтернативних джерел електричної енергії та прискорити їх отримання. Торги відбувалися на підвищення ціни, що дозволило Гарантованому покупцю додатково заробити за 2021 рік близько 988,8 млн грн.

Згідно з новим законодавством, "Українська енергетична біржа" здійснює організацію та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами для виробників приватної та комунальної форми власності.

Кількість біржових свідоцтв після запровадження таких нововведень зросла майже у 9 разів, кількість учасників-контрагентів приватної генерації на УЕБ також суттєво збільшилася.

Таким чином, реалізація на електронних аукціонах приватної генерації за 2021 рік склала близько 15 млн МВт.год., що дозволило надати доступ до торгів більшій кількості учасників.

Ринок необробленої деревини також зазнав великих змін у 2021 році. За результатами торгів, з липня було реалізовано 2,7 млн кубів, лісгоспи отримали додатковий прибуток розміром майже 1,76 млрд при розрахунку від стартової ціни.

Такі масштаби не можуть не тішити. По-перше, збільшення доходів дозволяє лісовим господарствам інвестувати значні суми коштів на відновлення лісів, покращення якості обладнання та розвиток лісових господарств у цілому. По-друге, держава отримує більше податкових надходжень до бюджету.

При реалізації понад 90% виставленого товару, вартість усієї проданої деревини склала 7,9 мільярда гривень. Ажіотаж на окремі породи круглих лісоматеріалів позначився на підвищення ціни на 600% відносно стартової. Загальний показник зростання за півроку досяг 35%.

Окрім іншого, задля недопуску монополізації ринку, УЕБ запровадила партнерську програму для організаторів торгів необробленою деревиною, яка має довіру на ринку та готова виконувати нові правила щодо організації.

Така модель проведення торгів аналогічна до системи співпраці Прозоро з акредитованими майданчиками.

Зростання обсягів реалізації на організованому ринку дало можливість сформувати об’єктивні ринкові індикатори. Сучасний механізм проведення онлайн-аукціонів гарантує справедливе та рівне ставлення до всіх учасників.

Україні зараз просто необхідно розвивати свій енергетичний біржовий ринок. Це не лише питання енергонезалежності та виконання Україною своїх зобов’язань перед Енергетичним співтовариством, а питання національної безпеки і виживання української економіки.